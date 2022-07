Oetwil An der Grenze zum Aargau zeigte sich die Sonne – das war die erste Grenzfahrt nach drei Jahren Pause Trotz corona- und wetterbedingtem Unterbruch 2020 und 2021 lockte die Oetwiler Grenzfahrt heuer nicht ganz so viele Personen an wie erwartet. Ein Spass war sie dennoch. Sven Hoti Jetzt kommentieren 08.07.2022, 15.31 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kurz vor 18 Uhr warteten bereits die ersten Besucherinnen und Besucher der Grenzfahrt unter der Autobahnbrücke beim Binzerliweiher. Sven Hoti Für die Wartenden gab es einen kleinen Apéro, ausgeschenkt von den Gemeinderatsmitgliedern Thomas Bernegger (Mitte), Rahel von Planta (FDP) und Matthias Zehnder (FDP). Sven Hoti Sicherheit geht vor: Es galt eine strenge Schwimmwestenpflicht. Sven Hoti Bereits kurz vor 18 Uhr legten die ersten Weidlinge ab. Sven Hoti Jeweils zwei Weidlinge fuhren hinab Richtung Würenloser Grenze, während sich zwei auf dem Rückweg befanden, um die nächste Ladung Gäste abzuholen. Sven Hoti Pro Weidling ruderten zwei Mitglieder der Pontoniere Dietikon. Sven Hoti Es hatte einige Wolken am Himmel und es wehte eine kühle Bise, das Wetter machte aber insgesamt mit. Sven Hoti Auf der Fahrt zu sehen gab es einerseits Oewil und die Wohnungen am Limmatufer ... Sven Hoti ... und vor allem viel Grün. Sven Hoti Der Weg führte wie normalerweise jedes Jahr an die Grenze zu Würenlos, wo ein Picknickplatz bereitstand. Sven Hoti Die Grenzfahrt war gut besucht, aber nicht jeder Platz war besetzt. Das tat der Stimmung allerdings keinen Abbruch. Sven Hoti Die Wolken verzogen sich allmählich und der Sonnenuntergang sorgte für eine wunderbare Abendstimmung. Sven Hoti Neben diverser Würste standen Brot und Käse sowie diverse Getränke im Angebot. Sven Hoti

Mit knapp einem Dutzend Menschen in einem Boot die Limmat hinunterfahren, Gespräche über Gott und die Welt führen und im Anschluss an der Zürcher Kantonsgrenze zusammen picknicken: All das bietet die Oetwiler Grenzfahrt jedes Jahr wieder. Nach dem coronabedingten Ausfall 2020 und der wetterbedingten Absage 2021 fand der Traditionsanlass am Donnerstagabend wieder statt.

Eigentlich hätte man einen riesigen Ansturm an nachholbedürftigen Oetwilerinnen und Oetwilern erwarten können, doch dieser blieb aus. Dennoch kamen nicht wenige – und über die grosszügigeren Platzverhältnisse auf den Festbänken im Anschluss an die Flussfahrt beklagte sich auch keiner. Gemäss Gemeindepräsidentin Rahel von Planta (FDP) wohnten rund 200 Personen dem Anlass bei.

Ein Stelldichein zwischen Politik und Bevölkerung

Schon kurz vor 18 Uhr hatten sich die ersten Gäste unter der Autobahnbrücke beim Binzerliweiher eingefunden. Gekommen waren Kind und Kegel, Herrchen und Frauchen, Freundinnen und Freunde. Die manchmal doch relativ lange Wartezeit bis zur Abfahrt verbrachten die Gäste beim Apéro mit Weisswein und Wasser.

Offeriert wurde der Apéro von den Gemeinderäten von Planta, Thomas Bernegger (Mitte) und Matthias Zehnder (FDP) – die Grenzfahrt ist nicht zuletzt ein Stelldichein zwischen Bevölkerung und Politik. Das abschliessende Picknick an der Grenze zu Würenlos organisierten Verwaltungsangestellte. Zu erkennen waren diese an ihren weissen Hemden mit Gemeindelogo auf der Brust.

Für die Pontoniere stimmte das Wetter

Nicht zuletzt freuten sich auch die Pontoniere Dietikon wieder darauf, die Gäste in den Weidlingen die Limmat hinab zu chauffieren. Umso erfreuter dürften sie ob des Wetters gewesen sein: Nicht zu heiss, ab und an eine frische Bise, die Sonne hinter der Bewölkung.

«Wir sind froh, dass es nicht so heiss ist»,

sagte Vereinsmitglied Ivo Isenring. 2019 sah dies noch anders aus: Die hohen Temperaturen und der direkte Sonneneinfall hatten den Pontonieren damals einiges abverlangt.

Für sie sei die Grenzfahrt eine Abwechslung zu den normalen Trainings des Vereins. Die Pontoniere dürfen ihren freiwilligen Dienst als Trainingseinheit verbuchen – auch wenn die Grenzfahrt wegen der Passagiere etwas mehr Muskelkraft beanspruche als ihre gewöhnlichen Fahrten, ergänzte Isenring.

Insgesamt vier solche Weidlinge mit je zwei Pontonieren sind jeweils an der Grenzfahrt unterwegs: zwei die Limmat hinab Richtung Kantonsgrenze und zwei auf dem Weg zurück zur Autobahnbrücke. Gewiss: Die Pontoniere rudern nicht zurück, also gegen den Strom. Sie spannen ihre Weidlinge zusammen und verwenden dafür die beiden Motoren am Heck der Boote. Dennoch, meinte einer Pontoniere: «Nach dem dritten Mal hin und zurück zieht es sich schon noch hin.»

Wohnungen und winkende Menschen

Die Fahrt selber war sehr entspannt. Entweder man genoss die Aussicht auf die Oetwiler Wohnungen am rechten Uferrand oder meditierte über das viele Grün und das Plätschern des Wassers, ausgelöst vom Ein- und Auftauchen des Ruders. Oder aber man lauschte der vielen Gespräche, welche die Passagiere während der Fahrt führten. Ab und an winkte man Menschen am Uferrand zu, die freudig zurückwinkten.

Die Fahrt dauerte rund 20 Minuten. Danach war Schlemmen angesagt. Auf einer Wiese an der Grenze zur Würenlos waren Festbänke aufgestellt, im Angebot standen diverse Würste, Brot und Käse sowie verschiedene Getränke. Gratis dazu gab es einen atemberaubenden Blick über saftig-grüne Hügel. Und als ob das nicht genug wäre, lichtete sich der Himmel und die Abendsonne brach über die Limmattaler Landschaft hinein. Ein würdiger Abschluss für einen gelungenen Anlass.

«Die Leute haben das gebraucht»

Tamara Kohli war extra aus Wettingen angereist und das erste Mal an der Grenzfahrt. Sehr schön, harmonisch, gute Gesellschaft sind die Worte, die der 46-Jährigen dabei einfallen. Nächstes Jahr wolle sie wiederkommen. Vesna und Werner Strebel sind aus Oetwil und bereits das dritte Mal an der Grenzfahrt. Sie hätten das Zusammensein und die Idylle vermisst, sagten die 62-Jährigen. «Nach drei Jahren Pause haben die Leute das wieder gebraucht», meinte der Oetwiler Gemeinderat Philipp Frei (SVP).

Gemeindepräsidentin Rahel von Planta (FDP) zog ebenfalls ein positives Fazit. Es sei wieder einmal schön gewesen und man habe gemerkt, dass die Leute das genossen hätten. Sie freue sich, habe die Grenzfahrt wieder stattfinden können:

«Alle Anlässe, die wir der Bevölkerung zurückgeben können, sind Gold wert.»

Von Planta ist ebenfalls regelmässig an der Grenzfahrt anzutreffen. Für sie lohnt sich der Besuch jedes Jahr wieder aufs Neue. Sie schwärmt: «Es ist immer wieder etwas ganz Spezielles, diese Szenerie, mit dem Boot dem Sonnenuntergang entgegenzufahren – einfach nur einmalig.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen