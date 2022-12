Letzter Adventssonntag der Gemeinde Oetwil

Oetwil Hotdogs, Punsch und Schneeballschlachten: Oetwiler feiern den letzten gemeinsamen Adventssonntag Am Sonntag zündete die Gemeinde Oetwil die letzte Adventskerze auf dem Dorfplatz an. Das musikalische Rahmenprogramm ist unter anderem dem neuen Gemeindeschreiber Raffaele Briamonte zu verdanken. Mara Aliotta 19.12.2022, 15.30 Uhr

Das Pop-Duo «Two of Us» mit Sängerin Roberta Bagnola und Sänger Davide Galassi führte musikalisch durch den Abend. Claudia-Fotografiert / Claudia Minder

Dick eingepackt beginnen sich Besucherinnen und Besucher am Sonntagabend kurz vor 18 Uhr auf dem Dorfplatz in Oetwil zu versammeln. Sie verzichten auf die Verlängerung des WM-Finals, welcher zeitgleich gespielt wird, um mit wärmenden Getränken in den Händen den Klängen des Pop-Duos «Two of Us» zu lauschen. Vor der Oetwiler Gemeindeverwaltung ragt ein leuchtender Weihnachtsbaum empor, zwischen ihm und dem Brunnen liegt wie ein kleiner Bruder ein riesiger Adventskranz aus Tannenzweigen. In feierlicher Stimmung zündet Gemeindeschreiber Raffaele Briamonte die Kerzen darauf an: Heute sind es alle vier.

Jedes Jahr lädt die Gemeindeverwaltung Oetwil zu gemeinsamen Adventssonntagen auf dem Dorfplatz. Am Sonntag fand der letzte dieses Jahres statt, wie immer mit Glühwein und Punsch für alle. Ausserdem brachte der Elternclub Mikado Hotdogs und Kekse mit. Wenn das Angebot gut ankomme, werde man den Elternverein von Oetwil und Geroldswil allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt erneut engagieren, sagte Gemeindepräsidentin Rahel von Planta (FDP) vor dem Anlass.

Glühwein, Pop- und Weihnachtslieder

Für musikalische Begleitung sorgten Pop-Sängerin Roberta Bagnola und Tenor Davide Galassi, gemeinsam: «Two of Us». Mit Weihnachtsliedern und Hits wie «Can’t Help Falling In Love» oder «You Raise Me Up» sorgten sie für eine schöne Stimmung im Oetwiler Dorfzentrum. Während die Erwachsenen der Musik lauschten, Glühwein tranken und plauderten, widmeten sich die meisten Kinder lieber den Hotdogs, Schneeballschlachten oder den anwesenden Hunden.

Der Anlass zum 4. Advent in Oetwil war gut besucht. Claudia-Fotografiert / Claudia Minder Die Sängerin Roberta Bagnola umrahmte den Anlass musikalisch... Claudia-Fotografiert / Claudia Minder ... gemeinsam mit Sänger Davide Galassi. Claudia-Fotografiert / Claudia Minder Zusammen treten der Tenorsänger und die Pop-Sängerin als Pop-Duo «Two of Us» auf. Claudia-Fotografiert / Claudia Minder Die Gemeindepräsidentin Rahel von Planta (FDP) sprach natürlich auch ein paar Worte zur Gemeinde. Claudia-Fotografiert / Claudia Minder Rahel von Planta (rechts) bedankte sich auch bei Gemeindeschreiber Raffaele Briamonte (links), der die Idee hatte «Two of Us» zu engagieren. Claudia-Fotografiert / Claudia Minder Von links: Raffaele Briamonte (Gemeindeschreiber), diverse Mithelfer und Mithelferinnen der Gemeindeverwaltung sowie dem Elternverein Mikado Oetwil-Geroldswil. Dritte von Rechts ist Gemeindepräsidentin Rahel von Planta. Claudia-Fotografiert / Claudia Minder Nach einer kurzen Pause boten «Two of Us» weiterhin eine super Show. Claudia-Fotografiert / Claudia Minder Der Gesang kam überall gut an. Claudia-Fotografiert / Claudia Minder Das Duo gab diverse Weihnachtslieder zum Besten. Claudia-Fotografiert / Claudia Minder Der Weihnachtsbaum im Hintergrund sorgte für eine besinnliche Stimmung. Claudia-Fotografiert / Claudia Minder

«So schön», sagte Besucherin Karin Both während ihr Ehemann Michael ein Video aufnahm. Normalerweise seien sie nicht so oft an Dorfanlässen, doch jedes Jahr gingen sie mindestens an einen der Adventssonntage, so das Oetwiler Ehepaar. Dieser Auftritt habe besonders viel Pep, sagten sie. Am Sonntag, 11. Dezember, hatte der Heimetchor Limmiggruess Oetwil-Geroldswil seinen Auftritt und die Woche zuvor musizierte Pianistin und Sängerin Deniz Simon. Sie hatte bereits im vergangenen Jahr auf dem Oetwiler Dorfplatz für die Bevölkerung Stimmung gemacht. Am ersten Adventssonntag war der Gospelchor «Generation G» gekommen, um zu musizieren.

Gemeindepräsidentin bedankt sich beim Gemeindeschreiber

Die Gemeindepräsidentin Rahel von Planta (FDP) sprach ein paar Worte zur Gemeinde. Claudia-Fotografiert / Claudia Minder

Nach einer halben Stunde wendete sich Gemeindepräsidentin von Planta in einer Rede an das Publikum. Sie dankte den Anwesenden, den Musizierenden und dem Gemeindeschreiber Briamonte. Dieser war nämlich auf die Idee gekommen, «Two of Us» zu engagieren. Das Publikum applaudierte, einige jubelten, andere lachten. Nach einer kurzen Pause ging es mit der Show weiter.

«Galassi ist ein Freund von Freunden», erzählte Briamonte im Gespräch. Deshalb sei man auf die Idee gekommen, das Duo für einen Oetwiler Adventssonntag zu buchen, sagte er. Seit Mai ist der 41-Jährige neuer Gemeindeschreiber in Oetwil. «Jede Ecke kenne ich noch nicht, aber ich habe mich gut eingelebt», sagte er. «Bestens eingelebt», ergänzte Rahel von Planta (FDP). Beide lachten.

Zwischen den gemeinsamen Liedern von «Two of Us» sang Roberta Bagnola immer mal wieder ein Solo. So auch zum Schluss, als sie Helene Fischers Hit «Atemlos» performte. Dieser kam so gut an, dass einige im Publikum sogar tanzten.