Grosse Ehre für Rahel von Planta: Die Oetwiler Gemeindepräsidentin trifft Bundesrätin Simonetta Sommaruga Die höchste Oetwilerin besuchte am Samstag das erste nationale Gemeinde- und Stadtpräsidentinnen-Treffen in Bern. Auf der Reise von Oetwil in die Hauptstadt blickte sie auf ihre erste Amtsperiode als Gemeindepräsidentin zurück und erzählte, wieso sie sich eine weitere Frau in der Exekutive wünschen würde. Sibylle Egloff 13.06.2022, 05.00 Uhr

Die Oetwiler Gemeindepräsidentin Rahel von Planta (FDP, rechts) im Gespräch mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga (SP, links). Letztere lud am Samstag zum ersten Mal alle Gemeinde- und Stadtpräsidentinnen der Schweiz an ein nationales Treffen in Bern ein. Roland Schmid

Rahel von Planta sitzt im Zug Richtung Bern. Die Oetwiler Gemeindepräsidentin blickt mit einem Lächeln aus dem Fenster. «Ich freue mich, dass das Treffen nach zwei Jahren Verzögerung doch noch stattfindet», sagt die 49-jährige FDP-Politikerin. Die Rede ist vom ersten nationalen Gemeinde- und Stadtpräsidentinnen-Treffen, das sie an diesem Samstag besucht. Dazu wurde von Planta von Bundesrätin Simonetta Sommaruga (SP) höchstpersönlich eingeladen.

«Es hätte anlässlich des Weltfrauentags bereits am 8. März 2020 durchgeführt werden sollen. Doch dann breitete sich das Coronavirus aus und der Termin wurde immer wieder verschoben», erzählt von Planta. Für sie sei es eine Ehre, an diesem Anlass dabei zu sein und andere engagierte Gemeinde- und Stadtpräsidentinnen aus dem ganzen Land kennen zu lernen. «Es wäre schön, wenn ich kurz mit der Bundesrätin sprechen könnte. Wir haben nämlich einen gemeinsamen Bekannten. Mein ehemaliger Chef ist ein Freund von ihr», verrät die Betriebsökonomin, die bis vor neun Jahren als Beraterin in einem Informatikunternehmen tätig war.

Rahel von Planta auf dem Weg nach Bern ans nationale Treffen der Gemeinde- und Stadtpräsidentinnen. Die Oetwiler Gemeindepräsidentin blickt auf ihre zu Ende gehende erste Amtszeit im Präsidium zurück. Roland Schmid Sprachen stellvertretend für alle Teilnehmerinnen über Freud und Leid in ihrem Amt: Verena Hochstrasser, Gemeindepräsidentin von Muzzano im Tessin (Zweite von links), die St. Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa, Jolanda Brunner-Zwiebel, Gemeindepräsidentin von Spiez, Virginie Gaspoz, Gemeindepräsidentin des Bergdorfs Evolène im Wallis sowie Bundesrätin Simonetta Sommarus (ganz rechts). Moderiert wurde die Podiumsdiskussion von Sonja Hasler (ganz links). Roland Schmid Simonetta Sommaruga tauscht sich mit den Podiumsteilnehmerinnen Maria Pappa (von links), Jolanda Brunner-Zwiebel und Virginie Gaspoz aus. Roland Schmid In ihrer Begrüssung erzählte die Bundesrätin von ihren politischen Wurzeln als Gemeinderätin in der Berner Vorortsgemeinde Köniz. Dort übernahm sie als Neue das Feuerwehr-Ressort. Roland Schmid 160 Gemeinde- und Stadtpräsidentinnen versammelten sich im Gymnasium Neufeld in Bern. Roland Schmid Mittendrin die Oetwiler Gemeindepräsidentin Rahel von Planta. Sie tauschte sich am anschliessenden Mittagessen mit ihren Kolleginnen aus anderen Teilen der Schweiz aus. So etwa mit Therese Brändli, Gemeindeammann der Aargauer Gemeinde Bözberg. Roland Schmid Ein Schnappschuss mit der Bundesrätin: Gemeindepräsidentin Rahel von Planta (ganz rechts) schaffte es mit Simonetta Sommaruga aufs Bild. Begleitet wurde die Oetwiler FDP-Politikerin von Sibylle Egloff, Redaktorin der «Limmattaler Zeitung». Roland Schmid An der Podiumsdiskussion sprachen die Rednerinnen über Klischees, Frauenquote, Privatsphäre und darüber, wie das Amt sie verändert hat. Roland Schmid Die St. Galler Stadtpräsidentin hat zum Beispiel seit ihrem Amtsantritt Mühe, ungestört BHs zu kaufen. Roland Schmid Krönender Abschluss des Treffens bildete ein Gruppenbild mit allen 160 Gemeinde- und Stadtpräsidentinnen im Gymnasium Neufeld. Um alle ins richtige Licht zu rücken, griff Moderatorin Sonja Hasler sogar zum Megaphon. Roland Schmid

Für von Planta bildet die Reise nach Bern und das Treffen mit Simonetta Sommaruga den krönenden Abschluss ihrer ersten Legislatur als Gemeindepräsidentin. Vor vier Jahren übernahm sie als erste Frau das Zepter im Dorf und wurde höchste Oetwilerin.

«Es ist ein erfüllendes und schönes Amt. Oetwil ist mein Wohnort, mein Lebensmittelpunkt, meine Söhne wachsen hier auf. Es lohnt sich, Energie in die Gemeinde zu stecken.»

Zu ihren Highlights zählt sie die vielen schönen Begegnungen mit der Bevölkerung.

Ihr Start fiel wegen der Bonächer-Einzonung etwas holprig aus

Etwas holprig sei jedoch ihr Start ausgefallen, sagt von Planta. «Im Rahmen der Revision der Bau- und Zonenordnung wollte der Gemeinderat die Einzonung des Gebiets Bonächer vornehmen. Da wir merkten, dass das Projekt auf Widerstand stösst, sagten wir die ausserordentliche Gemeindeversammlung dazu ab, um zu verhindern, dass das Geschäft bachab geschickt wird.» Diesen Entscheid hätten nicht alle Stimmberechtigten goutiert. «Dank dieser Geschichte habe ich mir ein dickes Fell zulegen können. Ich bin ein emotionaler Mensch und hätte anfangs nicht gedacht, dass ich Kritik so gut wegstecken kann. Geholfen hat dabei der Gedanke, dass die Kritik nicht gegen mich als Person, sondern gegen die Sache gerichtet ist», sagt von Planta.

Rahel von Planta blickt positiv auf ihre erste Legislatur als Gemeindepräsidentin von Oetwil zurück. Die vielen schönen Begegnungen mit der Bevölkerung zählen zu ihren Highlights. Roland Schmid

Als weitere Herausforderung in ihrer ersten Amtszeit nennt sie die Pandemie. «Es kamen neue Aufgaben auf den Gemeinderat zu. Wir schlossen die Verwaltung, richteten einen Krisenstab ein und bauten eine Nachbarschaftshilfe auf.» Ihr Wunsch nach weiblicher Verstärkung im Gemeinderat wurde an den Erneuerungswahlen im März nicht erhört. «Die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen ist gut. Wir vertreten andere Standpunkte und sind uns nicht immer einig. Doch zum Wohle der Gemeinde finden wir stets gute Lösungen und Kompromisse», sagt von Planta.

Nutzte den Anlass für den Austausch: Rahel von Plante (in der Mitte) stiess mit ihren Kolleginnen in Bern an. Roland Schmid

Wichtig ist der Gemeindepräsidentin, dass sie ihre soziale Ader im Gemeinderat integrieren kann. «Männer sind leistungsorientierter, wägen alles in Franken und Rappen ab, während Frauen auch mal Geld für etwas ausgeben, das keinen Gewinn abwerfen muss. Mit einer Frau mehr im Gemeinderat hätten es solche Projekte vermutlich leichter.»

Sie war eine von 160 Gemeinde- und Stadtpräsidentinnen

Unterdessen ist sie am Gymnasium Neufeld in Bern angekommen. Mit ihr warten rund 160 Gemeinde- und Stadtpräsidentinnen gespannt auf die berühmte Gastgeberin. Nach einem Fotoshooting mit dem Schülerchor der Kanti Neufeld huscht Sommaruga begleitet von Kameras und Blitzlicht in die Aula – jedoch nicht ohne den Gemeinde- und Stadtpräsidentinnen zuzuwinken und zuzulächeln. Zur Begrüssung blickt die Bundesrätin auf ihre politischen Wurzeln im Könizer Gemeinderat zurück: «Als neue Gemeinderätin erhielt ich das Ressort Feuerwehr zugeteilt. Ich habe sofort gemerkt, dass die Feuerwehr sehr wichtig ist. Sie zeigt, dass man nicht warten darf, bis es brennt. Man muss üben und vorausschauend denken. Es braucht klare Strukturen und Teamgeist.» Für sie sei diese Zeit die lehrreichste während ihrer ganzen politischen Arbeit gewesen, betont Sommaruga.

Bundesrätin Simonetta Sommaruga mischte sich unter die Gemeinde- und Stadtpräsidentinnen. Roland Schmid

Dann wendet sie sich an die anwesenden Gemeinde- und Stadtpräsidentinnen: «Sie kommen aus allen Ecken der Schweiz, vom Land, aus der Stadt, sprechen unterschiedliche Sprachen, doch sie alle haben eines gemeinsam, sie sind die Chefinnen.» Macht haben sei schön, aber manchmal auch schön anstrengend, vor allem wenn man seine Aufgabe verantwortungsbewusst erledigen wolle. Mit dem nationalen Treffen wolle sie den Chefinnen die Möglichkeit geben, sich auszutauschen und herauszufinden, wie sie ihre Rolle zum Wohle der Menschen in ihrer Gemeinde am besten ausführen können.

Wenn man beim Kauf von BHs beobachtet wird

Stellvertretend für die Teilnehmerinnen finden sich auf dem Podium Jolanda Brunner-Zwiebel, Gemeindepräsidentin von Spiez, Virginie Gaspoz, Gemeindepräsidentin des Bergdorfs Evolène im Wallis, Verena Hochstrasser, Gemeindepräsidentin von Muzzano im Tessin, und Maria Pappa, Stadtpräsidentin von St. Gallen, ein. Im Gespräch mit Moderatorin Sonja Hasler und der Bundesrätin berichten sie über die Freuden und Leiden ihres Amtes. Zur Sprache kommt dabei etwa die Schwierigkeit, sich nicht mehr frei in der eigenen Gemeinde bewegen zu können, ohne dass man dauernd von der Bevölkerung angesprochen oder beim Kauf von BHs beobachtet wird. Angeschnitten wird auch das Thema Frauenquote und die Tatsache, dass sich Frauen mehr Zeit für die Entscheidungsfindung lassen als Männer.

Für einen kurzen Schwatz reichte es: Rahel von Planta mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Roland Schmid

Die Oetwiler Gemeindepräsidentin verfolgt die Gespräche gespannt, immer wieder nickt sie. So auch, als es darum geht, dass sich Frauen weniger zutrauen als Männer. «Wir Frauen brauchen andere, die uns bestätigen. So war es nicht meine Idee, für das Gemeindepräsidium zu kandidieren. Es wurde an mich herangetragen», sagt von Planta. Sie sei froh, sei sie damals zu diesem Schritt ermuntert worden. Nach dem Mittagessen und einem kurzen Schwatz mit der Bundesrätin macht sich die Oetwilerin auf den Heimweg. Mit im Gepäck: «Ein positives Gefühl und viel Vorfreude auf die nächste Legislatur.»

