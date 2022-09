Neuer Forstbetrieb Altberg-Lägern soll Waldpflege übernehmen

Oetwil/Geroldswil/Weiningen Gemeinsamer Forstbetrieb: Fusion der Reviere Furttal und Katzensee soll die Waldpflege erleichtern Die Gemeinden Boppelsen, Buchs, Dällikon, Dänikon, Dielsdorf, Geroldswil, Hüttikon, Oetwil, Otelfingen und Weiningen sowie der Kanton Zürich mit dem Staatswald Katzensee wollen den Forstbetrieb Altberg-Lägern gründen. Am 25. September befindet das Stimmvolk der zehn Gemeinden über den öffentlich-rechtlichen Vertrag. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Holzschlag im Wald an der Hüttikerstrasse in Oetwil. Künftig wäre nicht mehr das Forstrevier Katzensee, sondern der neue Forstbetrieb Altberg-Lägern dafür zuständig. Florian Niedermann

«Wir sind überzeugt, wir machen etwas Gutes für die Zukunft unseres Walds», sagte Lars Meier. Der SVP-Gemeinderat aus Dänikon und Präsident des Forstreviers Furttal sprach am Donnerstagabend im Geroldswilersaal des ehemaligen Hotels Geroldswil zu Limmattaler und Furttaler Privatwaldbesitzern und interessierten Bürgern.

Im Zentrum der Informationsveranstaltung stand die geplante Gründung des Forstbetriebs Altberg-Lägern. Der öffentlich-rechtliche Vertrag zwischen den Gemeinden Boppelsen, Buchs, Dällikon, Dänikon, Dielsdorf, Geroldswil, Hüttikon, Oetwil, Otelfingen und Weiningen sowie dem Kanton Zürich mit dem Staatswald Katzensee kommt jedoch nur zustande, wenn eine Mehrzahl der besagten Gemeinden dem Geschäft, über das am 25. September an der Urne abgestimmt wird, grünes Licht gibt. Das Abstimmungsprozedere ist speziell. Insgesamt misst das Forstgebiet, das auf zehn Gemeinden verteilt ist, 1500 Hektaren. Die Fusion kommt nur zustande, wenn so viele Gemeinden Ja sagen, dass ein Gebiet von mindestens 1200 Hektaren zusammenkommt.

Den Bürostandort teilt man sich bereits

Der neue Forstbetrieb, der mit der Fusion der aktuell bestehenden Forstreviere Furttal und Katzensee entstehen würde, soll sich künftig um die Waldpflege und die Revieraufgaben kümmern und eigenwirtschaftlich betrieben werden. «Die einzelnen Forstreviere Furttal und Katzensee sind für die Erfüllung dieser Arbeit nicht ideal organisiert», gab der Weininger Gemeindepräsident Mario Okle (parteilos) als Grund für die Neuorientierung an. Überdies komme es in beiden Forstrevieren regelmässig zu Personalengpässen, wenn Mitarbeitende in den Ferien oder krank seien.

Und weil die beiden Betriebe sowieso schon miteinander arbeiten und sich den Bürostandort teilten, liege die Fusion auf der Hand, ergänzte Lars Meier. Der gemeinsame Forstbetrieb biete mehr unternehmerischen Handlungsspielraum, eine bessere Auslastung der Maschinen und aufgrund der Vergrösserung des Teams mehr Flexibilität im Einsatz. Zudem würden die zehn Gemeinden und der Kanton Zürich mögliche Risiken, wie etwa Schäden nach Naturereignissen, gemeinsam tragen, zählte der Wald- und Umweltexperte Lorenz Bader den 15 Anwesenden weitere Vorteile auf. Er betonte, dass die Ansprechpersonen für die privaten Waldeigentümer die gleichen bleiben würden.

Personal kann sich nach Vorlieben spezialisieren

Auch Förster Daniel Dahmen machte sich für den neuen Betrieb stark. Er betreut aktuell das Revier Katzensee, zu dem auch die Oetwiler, Geroldswiler und Weininger Wälder gehören. «Für uns bietet das Projekt die einzige Möglichkeit, den Forstbetrieb der Region und die dazugehörigen Ausbildungs- und Arbeitsplätze langfristig zu erhalten», sagte Dahmen. Für die Mitarbeitenden könne man ein noch attraktiverer Arbeitgeber werden. «Das Personal kann sich aufgrund des grösseren Teams nach eigenen Vorlieben und Fähigkeiten spezialisieren. Heutzutage muss jeder alle Arbeiten erledigen. Künftig könnte sich jemand nur den Maschinen, dem Klettern oder der Lehrlingsausbildung widmen.»

Es braucht ein Stammkapital von 1 Million

Für den geplanten Forstbetrieb ist ein Stammkapital von einer Million Franken vorgesehen. Dieser setzt sich aus den Beiträgen der beteiligten Gemeinden je nach Grösse ihrer Waldfläche zusammen. Geroldswil würde mit dem kleinsten Waldanteil von 2,4 Prozent 24'000 Franken zahlen, Oetwil müsste 55'000 Franken berappen und Weiningen mit dem zweitgrössten Waldanteil aller zehn Gemeinden müsste 132'000 Franken beisteuern.

