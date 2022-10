Oetwil: Steuerfuss soll per 2023 um drei Prozentpunkte sinken

Oetwil Gemeinderat beantragt Steuersenkung um drei Prozentpunkte Der Steuerfuss der politischen Gemeinde Oetwil soll von 41 auf 38 Prozent sinken. David Egger 28.10.2022, 09.36 Uhr

Trotz der beantragten Steuersenkung resultiert im Oetwiler Budget 2023 eine schwarze Null. Severin Bigler

Der Gemeinderat beantragt der Oetwiler Gemeindeversammlung mit dem Budget 2023 eine Steuersenkung um drei Prozentpunkte, wie er in einer Mitteilung schreibt. Das Budget soll praktisch mit einer schwarzen Null abschliessen. Denn vorgesehen ist letzten Endes ein Plus von 3100 Franken. Dies bei einem Gesamtaufwand von rund 9,6 Millionen Franken.

Das Budget 2023 schliesse gegenüber dem Budget 2022 um rund 200'000 Franken schlechter ab, wie der Gemeinderat weiter mitteilt. Der Grund dafür sei die geplante Steuerfusssenkung. «Im Budget des Vorjahres wurden bei den Steuererträgen Mindererträge budgetiert aufgrund der vermuteten Auswirkung der Coronapandemie. Die aktuelle wirtschaftliche Lage der Steuerpflichtigen in Oetwil zeigt nun aber erfreulicherweise ein anderes Bild», hält der Gemeinderat weiter fest. Die aktuellen Steuereinnahmen lägen nämlich im Bereich der Werte 2021. Zudem seien die Grundstückgewinnsteuern nach wie vor hoch – für 2023 geht der Gemeinderat «von einmaligen steigenden Werten» aus.

Mit der Senkung des Steuerfusses um drei Prozentpunkte würde der Steuerfuss der politischen Gemeinde neu bei 38 Prozent statt bei 41 Prozent liegen. Hinzu kommen jeweils der Steuerfuss der Primarschul­gemeinde Oetwil-Geroldswil (PSOG), der aktuell bei 49 Prozent liegt, und der Steuerfuss der Oberstufenschulgemeinde Weiningen, der aktuell bei 18 liegt. Falls die beiden Schulgemeinden ihre Steuerfüsse nicht ändern, würde demnach 2023 der Gesamtsteuerfuss für Oetwilerinnen und Oetwiler bei neu 105 Prozent statt 108 Prozent liegen. Für Kirchenmitglieder kommen jeweils noch die Kirchensteuern oben drauf.

Über das Budget 2023 und den neuen Steuerfuss der politischen Gemeinde wird die Oetwiler Gemeindeversammlung abstimmen. Die Versammlung findet statt am Dienstag, 29. November, um 20 Uhr in der Gemeindescheune an der Schmittengasse.

Wie der Gemeinderat in seiner Mitteilung zum Budget weiter festhält, sind in der ­Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens unter anderem Ausgaben für die Dach­sanierung der Verwaltungs­liegenschaften sowie für eine Photovoltaikanlage vorgesehen. Ebenfalls berücksichtigt seien die Sanierung der Personenüberführung an der Limmattalstrasse und die Sanierung der Herb­strasse sowie der Ersatz der Wasserleitung.

Beim Finanzvermögen seien der Projektierungskredit für die Überbauung der Nötzlischeune sowie die Überbauung des Kindergartenareals im Oberdorf berücksichtigt. Und schliesslich sei die Sanierung der Liegenschaft Dorfstrasse 39/41 angedacht.

Zudem prüfe der Gemeinderat ein kommunales Förderprogramm für Energiespeicher, heisst es weiter.