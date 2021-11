Abstimmung: Oetwil entscheidet über Verkauf des "KomNetz"

Oetwil Gemeinde will «KomNetz» für eine Million verkaufen: Die Ortsparteien sind sich uneinig Am 28. November entscheidet das Oetwiler Stimmvolk, ob das gemeindeeigene «KomNetz» verkauft oder für 3,6 Millionen Franken auf die FTTH-Technologie ausgebaut werden soll. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 10.11.2021, 22.35 Uhr

In Oetwil macht die Swisscom dem gemeindeeigenen «KomNetz» Konkurrenz. Noch dieses Jahr will sie den Glasfaserausbau in der Gemeinde beendet haben. Carlo Reguzzi

Am Abstimmungssonntag am 28. November entscheiden die Oetwiler Stimmberechtigten, wie es mit dem gemeindeeigenen Telekommunikationsnetz «KomNetz» weitergehen soll. Der Hauptantrag ist, das in den 1970er-Jahren aufgebaute «KomNetz» für gut eine Million Franken an die Schlieremer GIB-Solutions AG zu verkaufen, die bereits heute Vertragspartnerin der Gemeinde ist. Sie bot bisher ihre Dienste beim digitalen Fernsehen, beim Internet und der Telefonie an und lieferte die nötigen Signale. Um dem Volk eine Alternative zu bieten, hat sich die Gemeinde für einen Variantenantrag entschieden: Dieser ist ein Objektkredit von 3,6 Millionen Franken für den Ausbau des gemeindeeigenen Netzes auf die neuste Technologie «Fiber to the home» (FTTH).