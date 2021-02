Oetwil Friedensrichterwahlen: Vandalen zerstören Plakate von Kandidat Hubert Boog Die Beschädigung ist nicht der einzige Angriff auf Anwärter Hubert Boog. Er wird von einem ehemaligen Oetwiler Friedensrichter kritisiert. Sibylle Egloff 26.02.2021, 08.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zwei Plakate von Friedensrichterkandidat Hubert Boog fielen in Oetwil Vandalen zum Opfer. zvg / Limmattaler Zeitung

Der Wahlkampf um das Friedensrichteramt in Oetwil ist in vollem Gange. Die Stimmberechtigten haben noch eine Woche Zeit, um sich für einen der drei Kandidaten zu entscheiden. Kontrahent Hubert Boog (FDP), der nicht mehr in Oetwil, sondern in Rafz wohnt, erreichten vergangene Woche unschöne Bilder aus der alten Heimat. «Kollegen schickten mir Fotos von zwei Wahlplakaten zu, die mutwillig zerstört wurden», erzählt der Friedensrichterkandidat. Das tue ihm natürlich weh, sagt der 51-Jährige.

Er hat nicht das Gefühl, dass hinter den Vandalenakten ein Lausbubenstreich steckt. «Anscheinend missfällt jemandem oder ein paar Leuten, dass ich mich zur Wahl zur Verfügung stelle», sagt Boog. Er wolle keine Mutmassungen machen, wer die Urheber sein könnten. «Ich verurteile Vandalismus. Das gehört sich nicht und ist schade. Egal, wer dafür verantwortlich ist», sagt Boog. Wenn jemand ein Problem mit seiner Kandidatur habe, dann solle diese Person sich direkt bei ihm melden, findet er.

Frühere Äusserungen stören noch immer

Die kaputten Plakate sind nicht der erste Widerstand, der Boog in Oetwil widerfährt. Letzte Woche erschien in der «Limmattaler Zeitung» ein Leserbrief des ehemaligen Oetwiler Friedensrichters Heinz Schmid. In seinem Schreiben übt er Kritik. «Ich bitte die FDP, ihren Kandidaten zurückzuziehen. Hubert Boog, wohnhaft in Rafz, hat seinerzeit in der Presse verletzende Bemerkungen über andere Friedensrichter gemacht. Ein solches Verhalten ist für einen Friedensrichter nicht tolerierbar», steht im Leserbrief. Dabei muss sich um einen Zwist während der vergangenen Friedensrichterwahl im Jahr 2015 handeln. Boog verwies damals in einem Leserbrief auf die leer eingegangen Stimmzettel, die der derzeit amtierende Friedensrichter Enrico Denicolà (SVP) in Geroldswil und Weiningen damals bei seiner Wahl für das Geroldswiler Friedensrichteramt erhalten hatte.

Angesprochen auf den Vorwurf, den Friedensrichter beleidigt zu haben, sagt Boog: «Ich kann nachvollziehen, dass diese Aussage nicht gut angekommen ist. Dass sie aber ehrverletzend gewesen sein soll, finde ich nicht.» Dass man sechs Jahre danach immer noch so dünnhäutig darauf reagiere, versteht Boog nicht. «Es geht doch jetzt darum, einen geeigneten Kandidaten zu finden, der sich für Oetwil einsetzen will und nicht darum, alte Differenzen aufzuwärmen.»