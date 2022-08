Oetwil Flucht vor Pol Pot: «Danke Schweiz, dass du uns vor 50 Jahren aufgenommen hast» Die Eltern des Unterengstringer Gemeinderats und Kantonsrats Yiea Wey Te (FDP) flüchtete in den 1970er-Jahren aus Kambodscha. An der Oetwiler Bundesfeier weihte der Festredner die Bürgerinnen und Bürger in das dunkle Kapitel seiner Familiengeschichte ein. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 01.08.2022, 22.43 Uhr

Gemeindepräsidentin Rahel von Planta (FDP) begrüsste Parteikollege Yiea Wey Te als Festredner an der Bundesfeier in Oetwil Sibylle Egloff / Limmattaler Zeitung

«Der heutige Abend ist eine besondere Ehre für mich. Es war sehr unwahrscheinlich, dass ich einmal hier stehen und vor Ihnen eine Rede halten würde», sagte der Unterengstringer Gemeinderat und Kantonsrat Yiea Wey Te (FDP). Der Festredner liess die versammelte Menge an der Bundesfeier in Oetwil an einem dunklen Kapitel seiner Familiengeschichte teilhaben.

Ein Land, das den Schwächeren hilft

Seine Eltern flüchteten in den 1970er-Jahren aus Kambodscha vor dem Pol-Pot-Regime. «Vor dem Kriegsausbruch lernte mein Vater in der Schule, dass die Schweiz den Schwächeren hilft und den Willigen die Möglichkeit gibt, etwas zu erreichen.

Deshalb wünschte er sich, in der Schweiz aufgenommen zu werden», so Wey Te. Der Wunsch ging in Erfüllung. «Ohne jegliche Sprachkenntnisse haben meine Eltern ein neues Leben aufgebaut und ein Fundament für mich und meine Brüder geschaffen.»

Seine Dankbarkeit zeigt er als Politiker

Um seine Dankbarkeit auszudrücken und der neuen Heimat etwas zurückzugeben, sei er Milizpolitiker geworden. «Danke Schweiz, dass du uns vor knapp 50 Jahren aufgenommen hast», sagte Wey Te und regte an, sich für das Gemeinwohl in Vereinen und in der Politik zu engagieren. «Damit wir und die Schweiz erfolgreich bleiben.»

