Mister RPK: Erwin Bühler aus Oetwil prüft am liebsten Zahlen

Oetwil Erwin Bühler und sein Faible für die RPK: «Viel spannender sind die Geschichten hinter den Zahlen» Der 59-jährige Oetwiler sitzt in vier verschiedenen Rechnungsprüfungskommissionen im Limmattal. Im Interview erzählt der FDP-Politiker, was ihn am Prüfen von Zahlen so fasziniert und wieso er vorerst keine Krimis mehr schreibt.

Der Mann der Zahlen: Erwin Bühler (FDP) aus Oetwil sieht seinen Einsatz für vier Rechnungsprüfungskommissionen in der Region als Dienst für die Allgemeinheit. Mathias Förster

2014 schaffte es Erwin Bühler auf Anhieb in die Rechnungsprüfungskommission (RPK) der politischen Gemeinde Oetwil. Die Stimmberechtigten wählten den Betriebsökonomen damals sogleich zum Präsidenten des Gremiums. Und so nahm die Geschichte um Mister RPK seinen Lauf. Bühler nahm als RPK-Präsident auch automatisch Einsitz in die RPK der Primarschule Geroldswil-Oetwil (PSOG), die er nun seit mehr als vier Jahren präsidiert. Seit den Erneuerungswahlen im März 2022 ist die RPK Oetwil zusätzlich für die Oberstufe Weiningen zuständig. Sie teilt sich die Aufgabe im Turnus mit den anderen Kreisgemeinden. Letztes Jahr reihte sich zudem die RPK der Reformierten Kirche Weiningen in Bühlers pralles Prüfer-Portfolio. Und damit nicht genug. Im November wurde der 59-jährige Oetwiler von den Delegierten des Spitalverbands Limmattal in die RPK des Limmi gewählt.

Die finanzpolitische Kontrolle hat es Ihnen angetan. Es wirkt fast wie ein Sammelfieber oder eine Schnitzeljagd. Wann kommt Ihr nächstes Amt hinzu?

Erwin Bühler: Als Finänzler und ehemaliger Controller liebe ich diese Arbeit, ja. Aber jetzt habe ich genug. Ich begebe mich nicht auf die Jagd nach mehr (lacht). Im Ernst, die RPK-Mandate sind mit der Zeit gewachsen, ich habe nicht aktiv danach gesucht, sondern mich lediglich zur Verfügung gestellt, wenn es Vakanzen gab. Das war etwa der Fall bei der Reformierten Kirche Weiningen oder beim Spitalverband. Ich engagiere mich, weil ich die zeitliche Kapazität habe. Und natürlich, weil es mir Spass macht.

Man könnte sich Spannenderes vorstellen, als Budgets, Rechnungsabschlüsse und Kreditanträge zu prüfen. Was macht für Sie der Reiz dieser Aufgabe aus?

Die Arbeit in der RPK ist mega spannend und vielseitig. Man kriegt einen Einblick in die Gemeinde, die Schule, die Kirche und ins Spital, wenn man die Nummern anschaut und Fragen dazu stellt. Viel spannender sind sowieso die Geschichten hinter den Zahlen. Man betrachte zum Beispiel die abnehmenden Steuererträge der Reformierten Kirche Weiningen, die auf die zunehmenden Austritte zurückzuführen sind. Auch wenn ich nicht religiös bin, finde ich das schade. Die Kirche ist mehr als Hochzeit, Beerdigung und Sonntagsgottesdienst. Sie erfüllt eine soziale Aufgabe und ist für die Gesellschaft wichtig. So kümmert sie sich seit Ausbruch des Kriegs um Flüchtlinge aus der Ukraine. Und auch die Zahlen der Schule verraten viel über deren Situation. Die Kosten steigen ständig und ein Gegentrend ist nicht absehbar. Die Schulhäuser sind alle in die Jahre gekommen und weil die Standorte auseinanderliegen, braucht es für jedes eine separate Schulleitung. Der finanzielle Spielraum ist sehr eingeschränkt. Wir fragen uns dann jeweils, ob es tatsächlich Aufgabe der Schule ist, einen defizitären Mittagstisch zu finanzieren. Aber offenbar soll das so sein. Eltern, die ihre Kinder über Mittag nicht betreuen können oder wollen, werden also bewusst entlastet.

Erwin Bühler sitzt vor dem Spycher in Oetwil. Hier trifft sich die RPK, um Budgets, Rechnungen und Kreditanträge zu kontrollieren Mathias Förster

Das klingt gesellschaftskritisch. Ihre Arbeit wirft also auch solche Fragen auf?

Genau. Unsere finanzpolitische Kontrolle beinhaltet die Frage nach der finanziellen Angemessenheit eines Geschäfts. Wir müssen entscheiden, ob die Ausgabe notwendig, dringlich und wirtschaftlich ist. Das führt oftmals zu angeregten, fast philosophisch anmutenden Diskussionen in unseren RPK-Sitzungen.

Freiwillige für Milzämter zu finden, wird immer schwieriger. Sie bilden da eine Ausnahme. Macht es Ihnen nichts aus, so viel Zeit für die RPK zu investieren?

Im Vergleich zum Gemeinderat und der Schulpflege ist der Zeitaufwand für die RPK wesentlich überschaubarer. Wir arbeiten nicht das ganze Jahr über mehrere Abende pro Woche. Streng haben wir es lediglich im April und Oktober, wenn die Kontrollen der Jahresrechnungen beziehungsweise der Budgets bevorstehen. In diesen beiden Monaten kann ich keine Ferien nehmen. Doch das stört mich nicht. Ich erfülle einen wichtigen Dienst für die Allgemeinheit. Die RPK sind die Augen und Ohren der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Nicht alle haben Zeit, Interesse oder das Wissen, sich in den Zahlenwald zu stürzen. Dass wir ein scharfes Gremium sind, das dem Gemeinderat oder der Schulpflege auf die Finger schaut, stimmt nicht. Ich sehe uns eher als wohlwollenden Partner, der kritisch ist, wenn er es sein muss.

Seit neun Jahren widmen Sie sich bereits den Zahlen Oetwils und der PSOG. Welches Geschäft ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Ich erinnere mich gerne an eine Oetwiler Gemeindeversammlung aus dem Jahr 2017 zurück, als die RPK sich gegen den Gemeinderat durchsetzen konnte. Der Gemeinderat plante eine Steuererhöhung um 3 Prozentpunkte. Wir merkten jedoch, dass es sich dabei um eine Steuererhöhung auf Vorrat handelt und diese gar nicht benötigt wird. Es gab einen Schlagabtausch zwischen mir und dem damaligen Gemeindepräsidenten Paul Studer (FDP). Es war schön zu spüren, dass die Stimmberechtigten das Thema interessierte und sie so zahlreich erschienen sind, um mitzudiskutieren. Schliesslich stellten sich die Stimmbürger hinter die RPK und lehnten die Steuererhöhung ab. Das war ein Highlight für mich. Ressentiments gegen mich hegte Paul Studer danach keine. Unsere Beziehung hat diese politische Auseinandersetzung bis heute sehr gut überstanden.

Sie sind ein Zahlenmensch. Doch auch dem Schreiben sind Sie nicht abgeneigt. Drei Krimis, die im Limmattal spielen, stammen aus Ihrer Feder. Wann inszenieren Sie den nächsten Tatort?

Das Krimischreiben war eine Lebensphase. 2011 verfasste ich das erste Buch, das sich im Nachhinein jedoch als völlig amateurhaft erwies. Ich wusste bis zur Mitte der Geschichte nicht einmal, wer der Mörder sein soll. Das Krimischreiben muss man lernen. Der rote Faden, die Zeitachse, alles muss passen. Bei den nächsten beiden Krimis konnte ich mich steigern. Der dritte mit dem Namen «Tödliches Kellerfest» ist der beste. Darauf bin ich stolz. Eine Lesung in der Bibliothek Geroldswil mit 70 Interessierten war für mich das Highlight meiner Karriere als Krimiautor. Ich hätte zwei Geschichten im Kopf, die ich gerne zu Blatt bringen würde. Doch zurzeit bin ich nicht in Stimmung. Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben in der RPK und die Geschichten, welche die Zahlen bereit halten. Ich hoffe, es sind keine Krimis.

Erwin Bühler Mathias Förster Mister RPK Erwin Bühler ist in Zürich Wipkingen aufgewachsen und lebt seit 2005 in Oetwil. Er absolvierte eine Lehre zum Kaufmann und bildete sich berufsbegleitend zum Betriebsökonomen weiter. Fast 40 Jahre lang arbeitete er für den Technologiekonzern Philips, zuletzt als Vizedirektor und Controller. 2021 liess Bühler sich frühpensionieren. Seit Ende Oktober 2022 unterstützt er in einem 50-Prozent-Pensum ein Handelsunternehmen. 2007 trat er der FDP Oetwil bei. Seit 2014 präsidiert er die Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde. Bühler spielte 40 Jahre lang Fussball, als Jugendlicher stand er für den Zürcher Fussballklub Young Fellows Juventus auf dem Rasen und träumte von einer Profikarriere. Heute trainiert er die Junioren des FC Oetwil-Geroldswil. Der 59-Jährige ist angefressener Golfer. Auf dem Golfplatz lernte er auch seine heutige Partnerin kennen, mit der er gemeinsam in Oetwil lebt. (sib)

