Oetwil Erneuerungswahlen: Diese fünf Kandidierenden wollen in den Oetwiler Gemeinderat Am 27. März entscheiden die Stimmberechtigten, wer für die nächsten vier Jahre in die Oetwiler Exekutive einziehen wird. Der «Limmattaler Zeitung» sagen die fünf Kandidierenden, wo sie die grössten Herausforderungen sehen und wie sie sich für Oetwil engagieren wollen. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 16.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie kandidieren für den Oetwiler Gemeinderat: Thomas Bernegger (Die Mitte, bisher), Philipp Frei (SVP, neu), Roland Hagenbucher (SVP, bisher), Rahel von Planta (FDP, bisher), Matthias Zehnder (FDP, bisher). (von links) zvg/Limmattaler Zeitung

Fünf Kandidaturen für fünf Sitze: Die Ausgangslage für die Gesamterneuerungswahlen in Oetwil verspricht weniger Spannung als noch vor vier Jahren, als sieben Personen um den Einzug in den Gemeinderat kämpften.

Für die Exekutive kandidieren erneut Gemeindepräsidentin Rahel von Planta (FDP), Finanzvorstand Thomas Bernegger (Die Mitte), Sicherheits- und Gesundheitsvorstand Matthias Zehnder (FDP) sowie Bauvorstand Roland Hagenbucher (SVP). Nicht mehr zur Wahl stellt sich Werk-und Tiefbauvorstand Rico Frei (parteilos, früher SVP). Er wirkt seit zwölf Jahren im Oetwiler Gemeinderat. Nach einem Zerwürfnis mit der Ortspartei trat Frei im Sommer 2021 aus der SVP Oetwil aus und amtiert seitdem als Parteiloser im Gremium.

Weil er Jüngeren eine Chancen geben will und er in Zukunft mehr Zeit mit seiner Familie und den Enkelkindern verbringen will, zieht sich Frei aus der Lokalpolitik zurück, wie er der «Limmattaler Zeitung» im Januar mitteilte. Neben den vier Bisherigen bewirbt sich einzig Philipp Frei (SVP) als neuer Kandidat für den frei werdenden Gemeinderatssitz von Rico Frei. Mit Philipp Frei soll die SVP nun wieder mit zwei Sitzen im Gemeinderat vertreten sein. Frei engagiert sich derzeit als Vizepräsident in der Rechnungsprüfungskommission (RPK).

Da es zu keiner Kampfwahl kommt, dürfte Philipp Frei den Sprung in den Gemeinderat ziemlich sicher schaffen – auch wenn ihm offenbar nicht alle im Dorf wohlgesinnt sind. Freis Wahlplakate und die der SVP Oetwil wurden kürzlich von Vandalen zerstört und umgeworfen. Frei erstattete Anzeige gegen unbekannt.

Vor vier Jahren kam es zu überraschender Abwahl

Dass man in Oetwil mit Überraschungen rechnen muss, zeigte der Ausgang der Erneuerungswahlen 2018. Damals wurde der langjährige SVP-Gemeinderat Erwin Bühler abgewählt. Bühler wirkte 24 Jahre im Gremium. Er erreichte zwar das absolute Mehr, schied jedoch als Überzähliger aus. Ebenso nicht überzeugen konnte die Stimmberechtigten der damals 20-jährige Politneuling Thomas Oberortner (parteilos), der sogar für das Präsidium kandidierte. Der Sprung in den Gemeinderat gelang dafür Roland Hagenbucher und Matthias Zehnder. Zudem schaffte Rahel von Planta mit ihrer Wahl zur Gemeindepräsidentin Historisches. Sie wurde damit die allererste Frau an der Spitze der Oetwiler Exekutive.

Die Oetwiler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger müssen sich am 27. März entscheiden, wer sie in die Exekutive wählen. Um den Leserinnen und Lesern beim Wahlentscheid zu helfen, stellen sich die fünf Kandidierenden im Vorfeld der Wahl den Fragen der «Limmattaler Zeitung».

Thomas Bernegger (Die Mitte, bisher)

Thomas Bernegger (Die Mitte, bisher) stellt sich erneut für den Oetwiler Gemeinderat zur Wahl. Er will den Dorfkern möglichst verkehrsfrei gestalten. zvg

Alter: 58

Familie: verheiratet, zwei Kinder

Beruf: Leiter IT Revision

Ämter: Gemeinderat (seit 2014), Präsident Antennenkommission,

im Vorstand Die Mitte Bezirk Dietikon

Wo sehen Sie die grössten ­Herausforderungen für Oetwil in den nächsten vier Jahren?

Mir ist wichtig, einen ausgeglichenen (Einnahmen und Ausgaben in Balance) Finanzhaushalt zu behalten. Dies wird bei steigendem Investitionsbedarf in nachhaltige Infrastrukturen und rasch ändernder Demografie (zum Beispiel weglaufende Sozialkosten, weniger Steuerzahler, steigende Anzahl Rentner) eine Herausforderung. Bis anhin helfen uns die Grundstückgewinnsteuern, was aber Einmal-Effekte sind.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Die Gemeinde muss ihre Informatik-Kern-Applikationen wechseln. Meine Projektsteuerung mit der Projektleitung soll einen reibungslosen Übergang sicherstellen. Zudem will ich die Gemeinde-Informatik in die Cloud stellen und die Digitalisierung weiter voran treiben. Zudem setze ich mich dafür ein, den Dorfkern verkehrsfrei zu gestalten, damit ihn nur noch Fussgänger, Velos sowie notwendige Lieferanten passieren können.

Die Überbauung Oberdorf sorgt für neuen Wohnraum. Wo gibt es noch Wachstumspotenzial für Oetwil?

Ich persönlich finde, dass wir nach der Überbauung lediglich weiter qualitativ aber nicht quantitativ wachsen sollen. Unsere Grünflächen sollen nicht verschwinden und die Biodiversität ist zu schützen.

Philipp Frei (SVP, neu)

Philipp Frei (SVP, neu) kandidiert neu für den Oetwiler Gemeinderat. Er will dafür sorgen, dass Littering und Vandalismus der Vergangenheit angehört. Manuel Fischer / Limmattaler Zeitung

Alter: 46

Familie: verheiratet, zwei Kinder

Beruf: Landschaftsgärtner

Ämter: in der RPK Oetwil (seit 2014, aktuell Vizepräsident), in der RPK der Primarschule Oetwil-Geroldswil

Wo sehen Sie die grössten ­Herausforderungen für Oetwil in den nächsten vier Jahren?

Ein grosser Teil der Infrastruktur, wie auch die Gemeindeliegenschaften, sind in die Jahre gekommen und müssen teils saniert werden. Projekte, die wir als Trägergemeinde mitzutragen haben, wie das Altersheim, die Kehrichtverwertungsanlage und die Abwasserreinigungsanlage der Limeco sind ja bereits aufgegleist. Die zukünftige Grösse der Kehrichtverbrennungsanlage ist jedoch kritisch zu prüfen.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Ich bin in Oetwil aufgewachsen und lebe gut und gerne hier. Es wurde in der Vergangenheit vieles richtig gemacht. Gesellschaftlich hat sich leider einiges negativ entwickelt. Littering im Dorf und den Naherholungsgebieten sowie den Vandalismus finde ich extrem störend. Dieses Problem muss endlich angegangen werden, wenn nötig mit empfindlichen Strafen.

Die Überbauung Oberdorf sorgt für neuen Wohnraum. Wo gibt es noch Wachstumspotenzial für Oetwil?

Qualität vor Quantität. Wachstum hat auch immer eine Kehrseite. Daher setze ich mich für gute Projekte ein, die im bestehenden Siedlungsgebiet umgesetzt werden können. Es gibt aktuell gute Bauprojekte, die aufzeigen, dass verdichtetes Bauen möglich ist und so auch ein moderates Wachstum zulassen. Kritisch eingestellt bin ich für neue Einzonungen, respektive Umzonungen von Landwirtschaftsland.

Roland Hagenbucher (SVP, bisher)

Roland Hagenbucher (SVP, bisher) kandidiert erneut für den Oetwiler Gemeinderat. Als Bauvorstand möchte er sich für die Planung und Realisierung der Überbauung Oberdorf einsetzen. zvg/Elfi Rasser

Alter: 60

Familie: verheiratet, drei Kinder

Beruf: Chemieingenieur/Geschäftsführer

Ämter: Gemeinderat (seit 2018), davor in der RPK Oetwil und in der RPK der Primarschule Oetwil-Geroldswil

Wo sehen Sie die grössten ­Herausforderungen für Oetwil in den nächsten vier Jahren?

Das Halten des guten Oetwiler Steuerfusses in Anbetracht der steigenden Kosten bei der Schule wird uns fordern. Die Grundstückgewinnsteuer wird uns nicht immer so stark unterstützen wie in den letzten Jahren. Ein qualitatives Wachstum wird notwendig sein. Mit der Schliessung des Restaurants La Punta ging ein beliebter Treffpunkt verloren. Eine Nachfolge sollte gefunden werden.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Ich möchte mich weiter dafür einsetzen, dass Oetwil ein attraktiver Wohnort mit hoher Lebensqualität bleibt. Dazu gehören eine einwandfrei funktionierende Infrastruktur, eine gute Anbindung an den ÖV, eine moderne Schule, ein ansprechendes Dorfbild und auch ein tiefer Steuerfuss. Als Bauvorstand möchte ich mich besonders für die Planung und Realisierung der Überbauung Oberdorf einsetzen.

Die Überbauung Oberdorf sorgt für neuen Wohnraum. Wo gibt es noch Wachstumspotenzial für Oetwil?

Es wird viel gebaut in Oetwil. Die freien Parzellen werden überbaut und Einfamilienhäuser werden ersetzt mit Mehrfamilienhäusern. Die neue Bau- und Zonenordnung hat dieses verdichtete Bauen verstärkt. Die Einwohnerzahl wird in den nächsten Jahren organisch wachsen. Beim Bonächer fehlt von der Eigentümerseite noch ein Projekt, mit dem sich die ganze Gemeinde identifizieren kann.

Rahel von Planta (FDP, bisher)

Rahel von Planta (FDP, bisher) kandidiert erneut für das Oetwiler Gemeindepräsidium. Sie will das Dorfzentrum mit Begegnungszonen aufwerten. zvg/Jana Sprunger

Alter: 49

Familie: verheiratet, zwei Kinder

Beruf: Betriebsökonomin

Ämter: Gemeinderat (seit 2014), Gemeindepräsidentin (seit 2018), Schulpflegerin (2006-2014)

Wo sehen Sie die grössten ­Herausforderungen für Oetwil in den nächsten vier Jahren?

Eine der Herausforderungen wird der Erhalt des Steuerfusses der politischen Gemeinde bei heute 41 Prozent sein. Wir wissen aktuell nicht genau, wie sich die Corona-Pandemie auf die Sozialkosten auswirkt, es ist aber mit einer Kostensteigerung zu rechnen. Zusätzliche Erträge, welche zum Beispiel mit der Überbauung Oberdorf erzielt werden können, helfen uns, unsere Finanzen im Lot zu halten.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Mir ist ein lebenswertes Oetwil als Gesamtpaket wichtig. Dazu gehören aufgewertete Naherholungsgebiete (wie zum Beispiel die neuen Liegen an der Limmat), aber auch ein kulturelles Angebot mit interessanten Anlässen. Gerne würde ich verschiedene Aufwertungen im Dorfzentrum vornehmen, durch Schaffung von neuen Begegnungsorten oder einer verkehrsfreien Zone, sofern dies die finanziellen Mittel erlauben.

Die Überbauung Oberdorf sorgt für neuen Wohnraum. Wo gibt es noch Wachstumspotenzial für Oetwil?

Aktuell findet in Oetwil viel innere Verdichtung statt. Das heisst: Wo früher Einfamilienhäuser standen, entstehen neu Mehrfamilienhäuser. Eine wesentliche Zunahme der Bevölkerung stellen wir aber nicht oder noch nicht fest. Um die erwünschte Zunahme des Steuersubstrates in Oetwil zu erlangen, sind die Überbauung Oberdorf oder eine Überbauung des Gebietes Bonächer in Zukunft unabdingbar.

Matthias Zehnder (FDP, bisher)

Matthias Zehnder (FDP, bisher) kandidiert erneut für den Oetwiler Gemeinderat. Im liegt die Prüfung und Anpassung des Strategie- und Finanzplans durch den Gemeinderat am Herzen. zvg/Jana Sprunger

Alter: 47

Familie: verheiratet, drei Kinder

Beruf: Bankangestellter

Ämter: Gemeinderat (seit 2018), Delegierter Zweckverband Seniorenzentrum Im Morgen

Wo sehen Sie die grössten ­Herausforderungen für Oetwil in den nächsten vier Jahren?

In den letzten Jahren hatten wir immer überdurchschnittlich hohe Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern. Aufgrund der Handänderungen dürfte sich dieser Trend im 2022 noch fortsetzen. Dies haben wir im Budget berücksichtigt. Ab 2023 rechnen wir mit tieferen Steuereinnahmen, trotzdem müssen die Investitionen sowie die steigenden Kosten im Sozial- und Gesundheitsbereich finanziert werden.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Hier möchte ich die gleiche Antwort wie vor vier Jahren geben: Wichtiger als individuelle Akzente ist, dass der gesamte Gemeinderat den Strategie- und Finanzplan laufend überprüft, den aktuellen Gegebenheiten anpasst und die Bevölkerung darüber informiert. Dies hat in den letzten vier Jahren gut funktioniert. Die Informationen dazu findet man auf der Gemeinde-Homepage unter Verwaltung bei der Rubrik Publikationen.

Die Überbauung Oberdorf sorgt für neuen Wohnraum. Wo gibt es noch Wachstumspotenzial für Oetwil?

Auch in Oetwil wird laufend verdichtet gebaut, aus Einfamilienhäusern werden Mehrfamilienhäuser. Ein Beispiel: Wo früher eine Villa stand, werden aktuell neun Terrassenwohnungen gebaut. Weiter sind an der Erlenstrasse zwölf Einfamilienhäuser geplant. Grösseres Wachstum ist wohl nur durch eine bauliche Entwicklung des Bonächer erreichbar. Dies ist aber von den Eigentümern und dem Stimmvolk abhängig.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen