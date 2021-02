Oetwil Beliebte Aufgabe: Drei Kandidaten kämpfen um das Friedensrichteramt Fatma Bernegger (CVP), René Laemmel (SVP) und Hubert Boog (FDP) wollen die Nachfolge von Friedensrichterin Gabriela Kleiner (FDP) antreten. Sibylle Egloff 26.02.2021, 08.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Oetwiler Stimmberechtigten haben mit drei Kandidaten für das Friedensrichteramt am 7. März an der Urne die Qual der Wahl. Fatma Bernegger (CVP), René Laemmel (SVP) und Hubert Boog (FDP) wollen in die Fussstapfen von Friedensrichterin Gabriela Kleiner (FDP) treten. Diese tritt nach sechs Jahren im Amt zurück, weil sie in der Zwischenzeit den Kanton Zürich verlassen hat.

Fatma Bernegger (CVP) kandidiert als Friedensrichterin in Oetwil. zvg / Limmattaler Zeitung

«Das Friedensrichteramt gibt mir die Möglichkeit, meine Erfahrungen und mein Verhandlungs- und Vermittlungsgeschick für die Allgemeinheit einzusetzen», sagt Fatma Bernegger. Die diplomierte Finanz- und Steuerberaterin wohnt seit 2004 in Oetwil und sieht die Aufgabe als Chance, sich sinnvoll in der Gemeinde einzubringen. Was die 45-Jährige besonders daran reizt, ist, dass die Politik dabei keine Rolle spielt. «Die Menschen, deren Probleme und der persönliche Kontakt stehen im Zentrum.»

Aufgrund ihrer Tätigkeit bei einem Finanzdienstleister ist Bernegger mit dem Schweizerischen Obligationenrecht und dem Zivilgesetzbuch vertraut. «Überdies konnte ich mir fachliche Kompetenzen im Steuer-, Versicherungs-, Güter- und Erbrecht mit nationalen und internationalen Kunden aneignen», sagt sie. Doch nicht nur aufgrund ihrer Erfahrung als Steuerberaterin sei sie für das Amt geeignet. «Als Beraterin und Mutter von zwei pubertierenden Töchtern gehört das Beraten, Schlichten, Verhandeln und die Suche nach konstruktiven Lösungen zu meinem Alltag», sagt die Frau von Thomas Bernegger (CVP), Vizepräsident und Finanzvorstand der politischen Gemeinde Oetwil.

Aufmerksames Zuhören gehört zu ihren Stärken

Ihre Vorzüge seien zudem ihre ruhige Art und ihre neutrale Einstellung. «Überdies kann ich aufmerksam zuhören und so zielgerichtet beraten», sagt Bernegger. Ihr Ziel als Friedensrichterin ist es, die beteiligten Parteien im Sinne der Gemeinschaft zu einer schlichtenden Lösung zu bewegen. Bernegger ist sicher, dass die Zeit trotz Konkurrenz reif für sie ist. «Ich stehe mitten im Leben und meine Qualifikationen sprechen für mich.»

René Laemmel (SVP) will ebenso Friedensrichter von Oetwil werden. zvg / Limmattaler Zeitung

Für die Aufgabe bewirbt sich auch Verleger und Journalist René Laemmel. «Da ich mit zwei Friedensrichtern persönlich befreundet bin, habe ich mich bereits früher für diese einzigartige Möglichkeit, Streit zu schlichten, interessiert», sagt der 67-Jährige. Er sieht das Amt als eine Berufung. «Diese Aufgabe muss man mit Empathie ausüben. Sie verlangt Hingabe, Einfühlungsvermögen und Herzblut», sagt der dreifache Vater. Gerade in den letzten zehn Jahren habe er immer wieder bei Streitigkeiten mit unterschiedlichsten Problemstellungen schlichtend eingreifen dürfen.

Zur Kandidatur bewogen haben Laemmel schliesslich Oetwiler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. «Im vergangenen Spätherbst wurde ich fast zeitgleich von einigen Personen aus dem Oetwiler Sport und Gewerbe angefragt, ob ich Lust und Interesse daran hätte.» Laemmel tritt für die SVP an. «Bis dahin war ich aber zeitlebens parteilos», betont er.

Menschen suchen seinen Rat

Seine jahrelange Erfahrung als Geschäftsmann würde ihm als Friedensrichter entgegenkommen, ist sich Laemmel sicher. «Ich verfüge über eine breite Kenntnis im Rechtswesen. Ich würde mich als sehr lösungsorientiert bezeichnen. Vergleiche zu schaffen und zu versöhnen, sind meine Stärken.» Als Inhaber verschiedener Unternehmen komme er dann und wann in Situationen, in denen er Konflikte schlichten und Lösungen finden müsse. «Zudem bin ich für einige Menschen eine Anlaufstelle, wenn es um Streit geht oder sie in sonstige Probleme verwickelt sind. Sie suchen und schätzen meinen Rat», sagt Laemmel.

Seine Trümpfe seien Wissen, Empathie und Erfahrung. Er sagt: «Mein Ziel als Friedensrichter wäre es, die streitenden Parteien davon zu überzeugen, dass einvernehmliche Lösungen durchaus möglich sind und dass man sich dadurch hohe Gerichtskosten vor allem kostbare Zeit sparen kann.»

Laemmel rechnet sich gute Chancen aus, das Rennen zu machen. «Ich lebe mit meiner Familie seit 39 Jahren in der Gemeinde, ich bin also gut integriert, kenne sehr viele Leute und natürlich die örtlichen Gepflogenheiten», sagt der begeisterte Tennis- und Fussballspieler. Doch die Konkurrenz müsse man ernstnehmen. Wahrscheinlich werde es zu einem zweiten Wahlgang kommen.

Hubert Boog (FDP) bewirbt sich als Friedensrichter in Oetwil. Zvg / Limmattaler Zeitung

Für das Amt des Friedensrichters stellt sich auch Hubert Boog zur Verfügung. Der Verkaufstrainer und Kommunikator sieht sich als Vermittler. «Ich mache in meinem Beruf seit über 30 Jahren eigentlich nichts anderes, als Lösungen und Kompromisse mit Kundinnen und Kunden zu finden», sagt der 51-Jährige. Wichtig sei dabei das aktive Zuhören, und die Anliegen der verschiedenen Parteien ernstzunehmen. «Das ist auch die Aufgabe als Friedensrichter. Er soll kompromissfähig sein und Lösungen herbeiführen, die es beiden Parteien ermöglichen, das Gespräch mit erhobenen Hauptes zu verlassen», sagt Boog.

Er unterstützte vor sechs Jahren die aktuell noch amtierende Friedensrichterin Gabriela Kleiner beim Wahlkampf. «So kam ich mit dem Thema in Berührung und sah auch, welche Fähigkeiten und welches Wissen es braucht, um dieses Amt auszuüben», sagt Boog. Bereits damals habe ihn diese Aufgabe gereizt. «Als ich dann hörte, dass Gabriela das Amt wegen ihres Wegzugs aufgeben muss, habe ich bei der FDP Oetwil nachgefragt, ob sie eine Kandidatin oder einen Kandidaten haben. Da dem nicht so war, habe ich beschlossen, mich zur Verfügung zu stellen», sagt Boog, der mit der ehemaligen Oetwiler Gemeinderätin Karin Boog (FDP) verheiratet war.

Er sei lösungsorientiert, analytisch, neutral und besitze viel Einfühlungsvermögen. «Was mich ebenso auszeichnet, sind meine Vertrauenswürdigkeit und meine Weitsicht. Eine Kollegin sagte mir einmal, dass sie am liebsten mit mir in einem Lift stecken bleiben würde. Ich glaube auch, das sagt viel über mich aus», sagt Boog und lacht.

Nicht mehr im Dorf wohnhaft, aber immer noch verbunden

Der Verkaufsprofi tritt aber nicht nur in Oetwil als Friedensrichter an, sondern auch für die Gemeinde Eglisau und das Rafzerfeld mit den Gemeinden Rafz, Hüntwangen, Wasterkingen und Wil. Boog lebt seit 2016 mit seiner Lebenspartnerin in Rafz. «Ich finde es wichtig, dass man als Friedensrichter ein gewisses Volumen an Fällen bearbeitet. So ist man geübt und kann sein Know-how nutzen.» Mit seinem Beruf seien diese Aufgaben gut vereinbar. «Ich bin selbstständig und kann mir meine Zeit flexibel einteilen», sagt Boog. Die Kandidatur in Oetwil liegt ihm besonders am Herzen. «Ich habe fast 40 Jahre in der Gemeinde gewohnt und fühle mich mit dem Dorf immer noch stark verbunden.» Er kriege auch heute noch viel von der FDP-Ortspartei als Interessent mit und werde an Veranstaltungen eingeladen. Zudem engagiere er sich auch weiterhin für das Kellerfest. Er sieht die Distanz zu Oetwil sogar als Vorteil. «Um unparteiisch zu sein, ist es gar nicht so schlecht, etwas physischen Abstand zum Dorf und den Bewohnern zu haben.»