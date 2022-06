Oetwil: Rico Frei wurde an der Gemeindeversammlung verabschiedet

Oetwil Drei Geschäfte zum Abschied: Werk- und Tiefbauvorstand Rico Frei bestritt seine letzte Gemeindeversammlung Die Stimmberechtigten bewilligten alle Anträge. Dazu gehörten unter anderem die Anpassung der Gemeindegrenze zu Geroldswil und der Bau einer neuen Bushaltestelle an der Limmattalstrasse. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 01.06.2022, 16.04 Uhr

Gemeinderat Rico Frei (parteilos, früher SVP) wurde an der Oetwiler Gemeindeversammlung offiziell verabschiedet. Er erhielt einen SBB-Reisegutschein von seinen Gemeinderatskollegen. Seine Frau Brigitta wurde mit einem Blumenstrauss bedacht. Sibylle Egloff

«Es hat mir Spass gemacht, mich in den letzten zwölf Jahren im Gemeinderat einzusetzen», sagte der noch amtierende Werk- und Tiefbauvorstand Rico Frei (parteilos, früher SVP) am Dienstagabend an der Oetwiler Gemeindeversammlung. Es war sein letzter offizieller Auftritt als Gemeinderat. Frei trat zu den Erneuerungswahlen im März nicht wieder an und verlässt die Behörde Ende der Legislatur. Seine Gemeinderatskollegen nutzten den Anlass in der Gemeindescheune, um sich von ihm zu verabschieden.