Oetwil: Das plant die Gemeinde im Oberdorf

Oetwil Gemeinde informierte zur Überbauung Oberdorf: Anwohner haben Bedenken wegen des Kindergartens An der Urnenabstimmung vom 26. September befindet das Stimmvolk über einen Kredit von 7,27 Millionen Franken für das Bauprojekt bei der Nötzlischeune. An einer Dialogveranstaltung übten einige Anwesende Kritik. Virginia Kamm 25.08.2021, 17.10 Uhr

Der Kindergarten Oberdorf und rechts davon die Nötzlischeune: Hier sollen neun Wohnungen und ein Atelier entstehen. Severin Bigler

Der Oetwiler Gemeinderat plant im Oberdorf eine neue Überbauung. An einer Dialogveranstaltung hat er am Dienstagabend die Bevölkerung über das Vorhaben informiert. Am 26. September werden die Stimmberechtigten an der Urne über einen Kredit von 7,27 Millionen Franken für das Projekt abstimmen. Geplant ist, ab Sommer 2023 die fast 200-jährige Nötzlischeune zu renovieren und darin eine Zweieinhalb-, eine Dreieinhalb- und eine Viereinhalbzimmerwohnung sowie ein Atelier unterzubringen. Gleichzeitig wird das benachbarte Kindergartenprovisorium Oberdorf durch ein Mehrfamilienhaus mit drei Dreieinhalb- und drei Viereinhalbzimmerwohnungen ersetzt.

Weil die Nötzlischeune schutzwürdig ist, muss die Gemeinde beim Umbau auf Kellergeschoss und Tiefgarage verzichten. Den Mietern werden Kellerabteile und Tiefgaragenparkplätze im benachbarten Neubau zur Verfügung stehen. Der Neubau auf dem Areal des Kindergartens soll sich optisch in den alten Dorfkern einfügen. Die gesamte Überbauung Oberdorf richte sich in erster Linie an Familien mit Kindern, sagte Bauvorstand Roland Hagenbucher (SVP). Das Architekturbüro Langmeier Frei AG hat die Planungs- und Überbauungsstudien erstellt.

Sicherheit in der Nötzlischeune ist heute nicht gewährleistet

Die Nötzlischeune könne heute aus Sicherheitsgründen nicht genutzt werden, sagte Gemeindepräsidentin Rahel von Planta (FDP). «Wir wollen die Sicherheit gewährleisten und gleichzeitig das Ortsbild bewahren», sagte auch Hagenbucher. «Als Gemeinde sind wir verpflichtet, das schutzwürdige Gebäude vor dem Zerfall zu bewahren.»

Die Gemeinde hat die Mietzinse für die Wohnungen eher tief angesetzt: So kosten die Wohnungen in der Nötzlischeune zwischen 1500 und 2960, die Wohnungen im Neubau 1880 beziehungsweise 2700 Franken pro Monat. Die Liegenschaften werden der Gemeinde zwar Finanzerträge bringen. «Für uns ist aber nicht die Rendite das Ziel, sondern dass wir die Gebäude sinnvoll nutzen können», sagte Hagenbucher. Die Rechnungsprüfungskommission empfahl den Kredit zur Annahme.

Primarschulgemeinde wird im Dezember Projektierungskredit vorstellen

Während der Fragerunde zeigten sich einige Bedenken bei den Anwesenden. So warf ein Anwohner ein: «Wir gehen an die Urne, ohne zu wissen, was mit dem Kindergarten passiert.» Die Primarschulgemeinde Oetwil-Geroldswil (PSOG) plant für beide Gemeinden im Rahmen ihrer Gesamtschulraumplanung einen Doppelkindergarten beim Schulhaus Letten. Allerdings ist nicht klar, ob dieser schon bereit ist, wenn mit der Realisierung der Überbauung gestartet wird, und wie eine allfällige Zwischenzeit überbrückt werden soll. Schulpräsidentin Daniela Kugler verwies auf die Schulgemeindeversammlung im Dezember, wo über das Budget 2022 befunden wird. Nach abgeschlossener Machbarkeitsstudie soll darin ein Projektierungskredit enthalten sein. Hagenbucher betonte, dass die Gemeinde die Kinder nicht im Regen stehen lassen werde und mit der PSOG im Gespräch sei.

Ein weiterer Anwohner wollte wissen, wieso die Mieten so tief angesetzt sind. Hagenbucher begründete dies damit, dass sich Interessierte bei zu hohen Mieten eher für Eigentumswohnungen entschieden. Mehrere Anwesende gaben zu bedenken, dass die Wohnungen zu klein für Familien und die fehlenden Keller ein Problem seien. Weitere Anwohner fragten, ob die öffentlichen Parkplätze beim Oberdorf-Chindsgi ersetzt werden. Der Bauvorstand verneinte, sagte aber, dass es in der Nähe stets genug freie Parkplätze gebe.

Nach der Veranstaltung zeigte sich Rahel von Planta optimistisch in Hinblick auf die Abstimmung:

«Ich habe einige neuralgische Punkte hinausgespürt, mit denen wir uns für die Detail-Projektierung noch beschäftigen werden. Ich hoffe und glaube aber, dass der Kredit bewilligt wird.»

Sie betonte, dass die Gemeinde immer mit der PSOG im Dialog stand und auch jetzt noch stehe, um eine gute Lösung für alle Beteiligten zu finden.