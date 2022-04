Der Wiesentäli-Lauf ist zurück – Raphael Hugi holte sich den Sieg

Oetwil Der Wiesentäli-Lauf ist zurück – und Raphael Hugi holte sich leidend den Sieg Nach langer Corona-Pause fand am Sonntag in Oetwil wieder der Wiesentäli-Lauf statt. Michel Sutter Jetzt kommentieren 10.04.2022, 23.31 Uhr

Die Bedingungen beim Wiesentäli-Lauf 2022 waren mit Sonnenschein und kühlen Temperaturen ideal. Michel Sutter Raphael Hugi, links mit der Startnummer 262, kamschon beim Start gut weg. Michel Sutter Kurz vor dem Ziel hat er sich einen klaren Vorsprung herausgelaufen. Michel Sutter Bei der Rangverkündigung gabs Medaillen und Gratulationen von OK-Chef Tobias Lustenberger. Michel Sutter Tobias Lustenberger hat den Wiesentäli-Lauf dieses Jahr erstmals als OK-Chef organisiert. Michel Sutter

«Hopp! Hopp!», schreien die kleinen Mädchen im Trainingsanzug des Turnvereins Oetwil-Geroldswil (OGTV) vom Streckenrand aus, als Raphael Hugi in die Zielgerade einbiegt. Der 36-Jährige hat sich einen deutlichen Vorsprung herausgelaufen und gewinnt in der Kategorie der Herren den diesjährigen Wiesentäli-Lauf mit Startpunkt in Oetwil souverän. Im Ziel angekommen, muss er erst mal durchatmen.

«Ich bin an meine Grenzen gegangen»,

sagt er und keucht. «Nach dem ersten Kilometer habe ich die Muskeln gespürt, aber das ist normal.» Im zweiten Kilometer habe das Keuchen angefangen. «Ich habe gelitten», gesteht er.

Für Hugi ist der Wiesentäli-Lauf ein Familienausflug, wie er sagt. Neben ihm sind auch weitere Familienmitglieder am Start, von Erwachsenen bis zu Kindern. Und nicht zuletzt ist auch sein Vater Erwin vor Ort.

Erwin Hugi hatte den Wiesentäli-Lauf lange als OK-Chef organisiert. Vor zwei Jahren hat er allerdings Tobias Lustenberger Platz gemacht, der damals den Lauf hätte organisieren sollen. Doch Corona machte dem Organisationskomitee einen Strich durch die Rechnung. Und auch in diesem Jahr hatten die Organisatoren befürchtet, dass der Anlass nicht wie geplant stattfinden könnte – allerdings nicht wegen Corona, sondern wegen des Wetters.

Man habe nach dem Kälteeinbruch in der vergangenen Woche mit Absagen gerechnet, so Lustenberger, der am Sonntagmorgen noch nervös geworden war, als er Schnee sah. Tatsächlich lag auch am Sonntagmittag an manchen Stellen auf dem Altberg rund um das Wiesentäli-Gelände noch eine dünne Schneeschicht. Doch schliesslich setzte sich die Sonne durch, und mit den frischen Temperaturen herrschten dann schon beinahe optimale Wettkampfbedingungen. «Es ist schön, dass wir den Lauf dieses Jahr durchführen konnten», sagt Lustenberger.

Lustenberger ist optimistisch für 2023

Allerdings hatten die Organisatoren mit 200 Teilnehmenden etwas weniger Anmeldungen als normalerweise. Lustenberger führt dies auf die Tatsache zurück, dass etwa der TV Urdorf gleichentags einen Jugendlauf durchführte. «Wir haben unseren Lauf immer an diesem Aprilwochenende abgehalten», sagt Lustenberger. «Aber wir werden uns nächstes Jahr miteinander absprechen.»

Auch die Streckenführung könnte dereinst angepasst werden

Zudem denkt das OK darüber nach, die Streckenführung leicht anzupassen, das Start- und Zielsystem zu ändern und eine automatische Stoppuhr einzuführen. «Das ist aber noch Zukunftsmusik», so Lustenberger.

Worüber er allerdings nicht mehr nachdenken muss, ist die Frage, ob der Wiesentäli-Lauf auch nächstes Jahr stattfindet. «Wir planen fest damit», sagt Lustenberger.

