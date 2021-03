Oetwil Der Kampf ums Friedensrichteramt geht in die zweite Runde: Fatma Bernegger und René Laemmel treten nochmals an Fatma Bernegger (CVP) holte im ersten Wahlgang am meisten Stimmen, aber von den drei Kandidierenden erreichte niemand das absolute Mehr. Der abgeschlagene Hubert Boog (FDP) überlegt sich, ob er im zweiten Wahlgang am 13. Juni mitmacht. Sibylle Egloff 07.03.2021, 19.30 Uhr

Mitte Juni wird die neue Friedensrichterin oder der neue Friedensrichter für Oetwil nach dem zweiten Wahlgang feststehen. Severin Bigler

Der Kampf ums Friedensrichteramt in Oetwil geht in die nächste Runde. Alle drei Kandidaten verpassen das absolute Mehr von 386 Stimmen. Deshalb kommt es am 13. Juni zu einem zweiten Wahlgang.