Oetwil Endlich kann die Jubiläumsausgabe stattfinden: Am 50. Kellerfest wartet ein vielfältiges Programm Nach 2019 geht das Oetwiler Kellerfest Anfang September erstmals wieder über die Bühne. Das Seifenkistenrennen geht gleichzeitig in die zweite Runde. Virginia Kamm 20.08.2022, 05.00 Uhr

Ueli Brugger und Stefan Walser stehen hinter der Organisation des 50. Oetwiler Kellerfests. zvg

Endlich ist es wieder so weit: Am 2. und 3. September geht das Oetwiler Kellerfest über die Bühne. Es dürfte sich um eine besonders langersehnte Ausgabe des beliebten Dorffests handeln: Nicht nur ist es das erste Kellerfest seit 2019, es ist auch das 50. Mal, dass der Oetwiler Dorfkern zum Festplatz wird. Die Jubiläumsausgabe lockt mit einem besonderen Programm. Dahinter steht ein neues Organisationskomitee (OK).

Bisher war der Feuerwehrverein Oetwil jeweils für die Organisation des Fests zuständig. Nun kümmert sich der neu gegründete Kellerfestverein Oetwil (Kevo) um die Durchführung, den der Hüttiker Ueli Brugger präsidiert. «Meine Familie und ich waren seit 2017 jeweils mit unserer Bar am Kellerfest vertreten», sagt er. Als bekannt geworden sei, dass der Feuerwehrverein die Verantwortung abgeben wollte, habe es eine Sitzung für alle Beteiligten gegeben.

Für ihn sei daher schnell klar gewesen, dass er das Vereinspräsidium übernehmen werde. Auch in den kommenden Jahren möchte er seine neue Rolle beibehalten.

Dieses Jahr gibt es mehr Musik

«Wegen des Jubiläums haben wir ein breiteres Programm auf die Beine gestellt als in den Vorjahren», sagt Brugger. So warten nicht nur zahlreiche Verpflegungsmöglichkeiten und ein kleiner Chilbibetrieb auf die Besucherinnen und Besucher, auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt: Am Freitag eröffnet die Trychlergruppe Dietikon um 18 Uhr das Fest. Eine halbe Stunde später folgt ein Auftritt der Kreismusik Limmattal. Gleichzeitig finden ein Begrüssungsapéro und verschiedene Ansprachen im Gemeindesaal statt. Ab 20 Uhr musizieren schliesslich die Dietiker und Geroldswiler Steelband Swiss Jungle Drummers und die Coverband Dadeeze.

Auch dieses Jahr wird es am Kellerfest wieder Schiessstände geben. Archivbild: Fabienne Eisenring

Die Hauptattraktion am Samstag ist das zweite Oetwiler Seifenkistenrennen, das letztes Jahr seine Premiere feierte. Bevor alle Restaurationsbetriebe um 10 Uhr aufmachen, erhalten Frühaufsteher um acht Uhr im Gemeindesaal Kaffee und Gipfeli, vom Heimetchor Limmiggruess serviert. Am Nachmittag erwarten die Gäste ein Holzschnitzen, ein Kinderschminken des Elternclubs Mikado sowie drei Auftritte der Urdorfer Tanzfabrik.

Sogar eine Lasershow erwartet die Gäste

Um 17 Uhr wird zudem die Gewinnerin oder der Gewinner des Ballonwettbewerbs des letzten Kellerfests 2019 bekanntgegeben. Eine halbe Stunde später findet der Neuzuzügerapéro statt und um 19.30 Uhr spielt die Musikgesellschaft Würenlos. Ab 21 Uhr sorgt das Blues-Duo Crazy Pony für Stimmung. Unterbrochen wird es etwa um 22.15 Uhr von einer Lasershow.

Die Organisation sei bisher reibungslos verlaufen, sagt Brugger. «Für weitere Sponsoren und Gönner sind wir stets offen und dankbar.» Von seinem Vorgänger, dem Feuerwehrkommandanten und bisherigen OK-Präsidenten Michal Felt, habe er viel Wissen mit auf den Weg erhalten. Zudem befinde sich von jedem beteiligten Verein eine Person im OK. So komme viel Kellerfest-Erfahrung zusammen. «Während der Organisation habe ich im Team einen richtigen Elan gespürt», sagt Brugger. «Am Fest selber hoffe ich vor allem auf gutes Wetter und gute Stimmung.»

Alle Teilnehmer erhalten einen Preis

«Die Euphorie für das Seifenkistenrennen ist im Dorf schon gross», sagt Organisator Stefan Walser, der den Anlass letztes Jahr initiierte und dafür zur Wahl für den Limmattaler des Jahres nominiert wurde. Das letzte Seifenkistenrennen, das 64 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Schweiz anlocken konnte, habe sehr gut funktioniert. Er sagt:

«Unser Ziel ist, dass wir den Anlass dieses Jahr wieder so gut meistern wie letztes Jahr.»

Auf zehn Seifenkisten mehr, vor allem mit Kindern aus der Region, und eine höhere Zuschauerzahl wegen des Kellerfests hoffe er dennoch.

Beim Rennen in Oetwil handelt es sich um einen von vielen Cups, an denen man sich für die Schweizer Meisterschaft qualifizieren kann. Bisher hätten sich zwischen 30 und 40 Personen angemeldet, sagt Walser. Er rechne aber noch mit vielen kurzfristigen Anmeldungen. Teilnehmen können alle zwischen 8 und 16 Jahren gegen ein Startgeld von 30 Franken, in dem auch ein Mittagessen inbegriffen ist.

Interessierte können sich auf der Website des Seifenkistenrennens www.gp-oetwil.ch anmelden. Wer keine eigene Seifenkiste hat, erhält am Rennen gratis eine geliehen. Alle Kinder und Jugendlichen, die mitmachen, fahren am 3. September dreimal in Oetwil den Berg hinunter, wovon die beiden besseren Läufe zählen. Die Rennstrecke führt von der Berg- in die Dorfstrasse. «Der Preis für den Gewinner ist noch ein Geheimnis», sagt Walser. Nur so viel: «Alle, die mitmachen, sollen etwas erhalten.»