Sanierung des Oetwiler Asylhauses sorgt für Diskussionen

Oetwil Asylhaus im Oberdorf: Sanierung und Unterbringung von Geflüchteten sorgt für Diskussionen Jennifer Fischer, Präsidentin der SVP Oetwil, interessierte sich für die Asylstrategie der Gemeinde. Ihre Anfrage wurde an der Gemeindeversammlung am Dienstagabend beantwortet und löste eine angeregte Debatte aus. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 01.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Asylhaus der Gemeinde Oetwil liegt an der Dorfstrasse 39 und 41 (die zwei dunkleren Gebäude links). Die Liegenschaft ist dringend sanierungsbedürftig. Bei Regen tropft es etwa durch die Fassade. zvg

Die Gemeinde Oetwil besitzt an der Dorfstrasse 39 und 41 eine Liegenschaft, die sie als Asylhaus nutzt. Weil das Gebäude in einem desolaten Zustand ist, kann es aktuell nicht voll belegt werden. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat im Budget 2023 eine Investition von 900'000 Franken für einen Projektierungs- und Baukredit für die Sanierung eingestellt.

Das bewegte Jennifer Fischer, Präsidentin der SVP Oetwil und frühere Gemeinderätin in Dietikon, zu einer Anfrage an den Gemeinderat. Sie wollte von ihm wissen, welche langfristige Asylstrategie er verfolgt und ob er andere Unterbringungsmöglichkeiten prüft.

Die Beantwortung der Fragen erfolgte an der Gemeindeversammlung am Dienstagabend, an dem die 53 anwesenden Stimmberechtigten das Budget 2023 mit einem Plus von 3100 Franken und mitsamt dem um drei Prozentpunkte gesenkten Steuerfuss von 38 Prozent bewilligten. Weil Fischers Anfrage in direktem Zusammenhang mit der Genehmigung des Budgets stand, wurde die Reihenfolge der Traktanden geändert und die Anfrage vor der Abstimmung des Budgets behandelt.

Die Gemeinde muss 23 Asylsuchende aufnehmen

«Wir sind verpflichtet, weitere zehn Asylsuchende, also insgesamt 23, aufzunehmen, um das Kontingent des Kantons zu erfüllen. Dieses wurde im Frühling von 0,5 auf 0,9 Prozent erhöht», sagte Gemeindepräsidentin Rahel von Planta (FDP).

Aktuell wohnen 23 Asylsuchende in Oetwil. Darunter befinden sich 13 ukrainische Flüchtlinge und zehn Personen, die länger als sieben Jahre in der Schweiz leben. «Die Aufenthaltsdauer ist relevant, weil Personen, die länger als sieben Jahre in der Schweiz sind, aus dem Kontingent fallen», erklärte von Planta.

Eigentlich könnte die Gemeinde die weiteren zehn Personen im Asylhaus im Oberdorf unterbringen. Es bietet Platz für maximal 14 Bewohnende. «Unser Problem ist, dass wir das Haus langfristig aber nicht voll belegen können, weil wir bald mit der Sanierung starten sollten», so von Planta. Man prüfe daher alle möglichen Unterkunftsvarianten und sei froh um die Hilfe von Eigentümern, die ihre leer stehenden Wohnungen oder Häuser zur Verfügung stellen würden.

Eine Küche im Asylhaus an der Dorfstrasse 39 und 41 in Oetwil. Das Gebäude ist in einem desolaten Zustand. zvg

«Die Kosten für die Renovation des Asylhauses sind im Budget 2023 enthalten. Der Kredit von 900'000 Franken muss aber zuerst von der Gemeindeversammlung genehmigt werden», betonte von Planta. Ein Antrag an die Stimmberechtigten und die Präsentation eines Projekts seien frühestens an der Gemeindeversammlung im Mai 2023 möglich.

Jennifer Fischer zeigte sich wenig überzeugt. «Für mich stellt sich die Frage, ob der Standort an der Dorfstrasse 39 und 41 mitten im Dorfkern in einem geschützten Gebäude wirklich die richtige, langfristige Lösung für eine Asylunterkunft ist.» Nur 14 Personen biete das Gebäude nach einer Sanierung ein neues Zuhause, die anderen 9 müssten immer noch anderswo untergebracht werden.

Fischer forderte den Gemeinderat daher dazu auf, weitere langfristige Unterkunftsvarianten zu prüfen, etwa Zivilschutzanlagen oder Container an dezentraler Lage, bevor fast eine Million Franken für die Sanierung der Liegenschaft im Oberdorf ausgegeben würden.

Container und Zivilschutzbunker kommen kaum in Frage

Die Gemeinde besitze im Dorf selbst über wenig Grundstücke für eine Containersiedlung, sagte von Planta. Sie reagierte im Rahmen der von der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten gewünschten Diskussion auf Fischers Einwände. Ausserhalb der Bauzone an dezentraler Lage sei eine Unterkunft für höchstens fünf Jahre möglich. «Jedoch nur, wenn wir nachweisen können, dass wir innerhalb der Bauzone keinen Wohnraum zur Verfügung haben. Das haben wir aber.» Auch von Zivilschutzanlagen sieht man ab. «Diese sind nicht für Flüchtlinge konzipiert, haben keine Duschen und Tageslicht. Das ist eine Variante, die wir zuletzt berücksichtigen sollten. Schliesslich wollen wir diesen Leuten ein angenehmes Leben ermöglichen», so von Planta.

Erwin Bühler (FDP), Präsident der Rechnungsprüfungskommission, meldete sich als Privatperson zu Wort: «Für mich ist irrelevant, ob dieses Gebäude leer steht oder ob Afghanen, Syrer oder Ukrainer darin wohnen. Es ist nicht zielführend, dass wir das Budget aus diesem Grund torpedieren.» Denn: Der Schaden sei riesig, wenn die Liegenschaft zerfalle.

Ein anderer Stimmbürger machte beliebt, dass man für das Asylhaus und das rechts angrenzende Haus an der Dorfstrasse 43 ein gemeinsames Projekt erarbeitet. «Das Oberdorf ist ein wertvolles Wohnquartier. Die Häuser haben es verdient, richtig saniert und von Leuten bewohnt zu werden, die willig sind, einen Mietzins zu zahlen.» Für die Asylsuchenden müsse eine andere Lösung gefunden werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen