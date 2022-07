Oetwil an der Limmat: Velofahrer stirbt nach Kollision mit Auto

Oetwil an der Limmat Schwerer Verkehrsunfall: 34-jähriger Velofahrer stirbt nach Zusammenstoss mit Auto Am Samstag ist es in Oetwil an der Limmat zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 34-jähriger Velofahrer prallt frontal mit einem Auto zusammen. Der Velofahrer ist noch an der Unfallstelle verstorben. 16.07.2022, 18.00 Uhr

In Oetwil an der Limmat ist es am Samstag um etwa 12.30 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Auf der Hüttikerstrasse ist ein Velofahrer mit einem Auto frontal zusammengestossen. Der Rennvelofahrer sei in Richtung Oetwil an der Limmat unterwegs gewesen, die PW-Lenkerin in die Gegenrichtung, sagt Carmen Surber, Mediensprecherin bei der Kantonspolizei Zürich.