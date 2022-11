Oetwil an der Limmat Lieder und ein zweideutiges Lustspiel füllten die Gemeindeschüür Der Heimatchor Limmiggruess lud zum Chränzli mit Abendunterhaltung in die Gemeindeschüür in Oetwil an der Limmat. Es wurde ein abwechslungsreicher Abend. Christian Murer Jetzt kommentieren 06.11.2022, 17.07 Uhr

Das Chränzli vom Heimetchor Limmiggruess Oetwil-Geroldswil in der Gemeindescheune Oetwil begann mit Liedern. Christian Murer

«Herzlich willkommen zum diesjährigen Chränzli, an dem wir Sie mit einem feinen Znacht, einem bunten Strauss von Liedern, einem Theaterstück und einer reichhaltigen Tombola verwöhnen wollen», hiess es im Programmheft. In der Tat: Seit Mai 2022 haben die Oetwiler Heimatchörler mit ihrem Dirigenten Stanislav Zalar zum Teil recht anspruchsvolle Lieder eingeübt. Auch der Einakter «De Adonis vom Chuehstall» gehörte zum Programm.

Vereinspräsident Daniel Dittli begrüsste am Samstagabend die Gästeschar in der ausverkauften Oetwiler Gemeindeschüür. Dann eröffnete der Heimetchor Limmiggruess mit dem Lied «S’isch mer alles eis Ding» den Gesangsteil des Abends. Sieben Lieder gab der Chor unter Leitung von Stanislav Zalar mit der Pianistin Dora Som Ko Barras zum Besten.

Nach kurzer Pause folgte der zweite Teil des Liederprogramms. Das Lied «Ticino e vino» wünschte der Saal als erste von drei Zugaben, die am Schluss des Liedteils frenetisch beklatscht wurden.

Schweizer Liedgut gefiel

«Obwohl nicht alles perfekt daherkommt und der Stimmumfang halt gewisse Grenzen setzt, finde ich es schön, dass dieser Chor noch das Schweizer Liedgut pflegt», sagte Roland Debrunner aus Dietikon. Denn in den Schulen könne man mit solchen Liedern keine Kinder mehr begeistern. So gehe halt dieses Liedgut leider verloren. «Eigentlich müsste der Heimatschutz ein Sponsor eines solchen Chores sein», sagte Debrunner augenzwinkernd.

Dann folgte das Lustspiel «De Adonis vom Chuehstall». Christian Murer

Nach der grossen Pause, in der eine Tombola lockte, spielten Aktiv-Mitglieder des Chors und auswärtige Theaterbegeisterte unter der Regie von Erwin Hugi den Einakter «De Adonis vom Chuehstall» von Lukas Bühler. Das Stück handelt unter anderem von einem Stier auf dem Erlenhof. Er ist so eine Pracht, dass die Bäuerin Annemiggi (Helen Marbot) ihn für das Magazin «Bio-Farmer heute» ablichten lassen will. So kommt es, dass der Fotograf Vollenweider (Benjamin Beyeler) auf dem Hof erscheint, um das Tier in voller Männlichkeit zu fotografieren.

Eine fatale Verwechslung

Durch eine Verwechslung meint der Bauer Franz Bührli (Thomas Harlander), von ihm selber sollen extravagante Fotos entstehen. So hilft der knorrige Knecht Lunzi (Beat Beyeler), ihn auf das Fotoshooting vorzubereiten. Dass bei einem solchen Vorhaben Peinlichkeit auf Peinlichkeit folgt, ist klar.

«Das Theaterstück hat mir sehr gut gefallen und die Schauspieler agierten ausgezeichnet», sagte Ursula Studer nach der Vorführung. Auch der Heimetchor Limmiggruess habe nette und bekannte Schweizer Lieder gesungen, so Studer.

