Oetwil Am Montag wird die Limmattalstrasse wieder zur Baustelle Die Bauarbeiten beginnen am kommenden Montag, 22. August. Sie werden bis Ende Mai 2023 dauern, wie die Baudirektion des Kantons Zürich am Montag mitteilte. LiZ 16.08.2022, 05.00 Uhr

Ab dem 22. August wird die nicht komplett abgeschlossene Sanierung der Limmattalstrasse in Oetwil bis Ende Mai 2023 fortgesetzt. Auch ein neuer Fussgängerübergang mit Mittelinsel und eine neue Bushaltestelle sollen entstehen. David Egger

Die Sanierung der Limmattalstrasse in Oetwil wurde zwar im September 2018 grundsätzlich abgeschlossen – aber eben nicht ganz. Ein rund 150 Meter langer Abschnitt im Bereich der Einmündung Poststrasse konnte damals aufgrund eines Schätzungsverfahrens noch nicht saniert werden. Da dieses Verfahren nun erledigt ist, ist der Weg frei für die Bauarbeiten (die «Limmattaler Zeitung» berichtete).

Die Bauarbeiten umfassen nebst der Strassensanierung auch einen neuen Fussgängerübergang mit Mittelinsel sowie den Neubau der Bushaltestelle Zentrum in Fahrtrichtung Würenlos – sie wird neu als Fahrbahnhaltestelle an der Limmattalstrasse erstellt und ersetzt die bisherige Haltestelle Post. Die alte Haltestelle mit Busbucht an der Poststrasse fällt weg. Auch die Personenunterführung Poststrasse wird baulich angepasst – sie wird verbreitert.

Limmattalstrasse während Bauarbeiten nur einspurig befahrbar

Während der Bauphase wird der Verkehr auf der Limmattalstrasse mit einer Lichtsignalanlage einspurig durch den Baustellenbereich geführt. Die Ausfahrt von der Poststrasse auf die Limmattalstrasse ist nicht möglich. Umgekehrt ist die Einfahrt in die Poststrasse von der Limmattalstrasse her möglich.

Das Trottoir entlang der Limmattalstrasse ist im Baubereich gesperrt. Und die Personenunterführung Poststrasse ist nur noch bis Ende Oktober 2022 offen. Ab Anfang November ist dann auch die Unterführung gesperrt. Für den Fussverkehr wird dann eine Umleitung signalisiert.

Rund 8900 Fahrzeuge pro Tag betroffen

Der abschliessende Einbau des Deckbelags erfolge in den Schulsommerferien 2023, heisst es in der Mitteilung. Diese beginnen übrigens am 17. Juli. Über die Arbeiten zum Einbau des Deckbelags und die damit verbundenen Verkehrseinschränkungen wird die Baudirektion zu gegebenem Zeitpunkt nochmals separat informieren, erklärt sie in ihrer aktuellen Mitteilung.

Auf der Limmattalstrasse verkehren innerorts gemäss der neusten Strassenverkehrszählung von 2021 rund 8900 Fahrzeuge täglich. Bei etwas mehr als 300 Fahrzeugen handelt es sich um Schwerverkehr; dies entspricht einem Anteil von 3,7 Prozent.