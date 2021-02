Oetwil Algen zum Kuscheln: Mit ihrer Bettwäsche holt man sich das Meer ins Schlafzimmer Estelle Gassmanns neuste Kollektion beschäftigt sich mit Algen. Um den Bezug mit möglichst authentischen Motiven zu versehen, sammelte und präparierte sie Seetang. Die Arbeit dafür führte die Oetwiler Designerin nach Portugal und Frankreich. Sibylle Egloff 10.02.2021, 19.00 Uhr

Die Oetwilerin Estelle Gassmann designte eine Bettwäsche-Kollektion, die Algen ins Zentrum stellt. Von der Idee bis zu den fertigen Bezügen dauerte es über drei Jahre. Bild: Sandra Ardizzone

Hellgrün, pink, rosa und bräunlich verlaufen die Konturen der verschiedenen Algen auf dem Bettbezug. Manche strotzen vor Farbenpracht und Opulenz, andere wirken schlicht und übersichtlich. In ihrer Gesamtheit verwandeln die filigranen Motive die Decke in ein Gemälde. Die Satin-Baumwoll-Wäsche gibt es in Estelle Gassmanns Atelier auf dem SBB-Areal Neugasse im Zürcher Kreis 5 zu kaufen. Die Oetwiler Künstlerin widmete vier Designs ihrer neusten Bettwäsche-Kollektion den Meeresalgen. «Da es derzeit schwierig ist, zu verreisen, kann man sich auf diesem Weg das Meer ins Bett holen», sagt Gassmann. Vor vier Jahren kam ihr die Idee, Kissen und Decken mit Algen zu verschönern.

«2017 bin ich während eines Arbeitsaufenthalts für eine Porzellanfabrik in der Nähe von Aveiro in Portugal in einem Seefahrtsmuseum auf die gepressten Algenbilder von Américo Teles gestossen», erzählt Gassmann. Die Präparationstechnik des verstorbenen Museumsgründers und Algenforschers zog die 39-jährige Künstlerin so in ihren Bann, dass sie das Handwerk in einem Kurs bei seiner Enkelin Sónia Teles erlernte. «Ich habe für meine vorherigen Keramik- und Textil-Kollektionen mit einem Fundus von gequetschten Blumen und zerdrückten Aluminiumpapieren gearbeitet. Die gepressten Meeresalgen schienen mir eine gute Ergänzung dazu», sagt Gassmann. Und auch die Verbindung von Meer und Bett machte für die Designerin Sinn:

«Zwischen dem Übergang von Wachsein und Schlafen wird das Bett zu unserem Boot. Wir gondeln am Ufer und dämmern weg. Algen leben in der Strömung des Wassers. Diese Analogie zum Schlaf und Traum fand ich spannend.»

Im Juli 2018 begleitete die Designerin Biologiestudentinnen und -studenten der Universität und der ETH Zürich nach Roscoff in der Bretagne. An der dortigen maritimen Forschungsstation sammelte und pflückte sie frische aber auch bereits verwesende Algen während der Ebbe. «Dann gelangt man besser an tiefere Stellen und kann in den Lebensraum der Rotalgen vordringen. Ich wusste davor nicht, dass es diese wunderschöne Sorte überhaupt gibt», sagt Gassmann.

Das sind keine Zeichnungen oder Aquarelle: Estelle Gassman sammelte die Algen in Roscoff in der Bretagne, präparierte und presste sie in ihrem Atelier in Zürich.

Bild: Sandra Ardizzone

Zurück in ihrem Atelier in Zürich präparierte sie die Algen. «Das war wohl die zeitaufwendigste Arbeit», sagt Gassmann. Je nach Form und Struktur der etwa handgrossen Algen dauerte der Prozess jeweils zwischen 30 Minuten und vier Stunden. Dazu verwendete die Oetwilerin eine Foto-Entwicklungsschale. «Darauf legte ich eine Glasplatte, auf der ich ein Blatt Papier platzierte und es leicht mit Wasser flutete, um die Alge darauf besser bewegen zu können und ihre Struktur hervorzuheben», erklärt die 39-Jährige. Im Anschluss presste sie die präparierten Exemplare zwischen Büchern und Zeitungspapier während ein bis zwei Wochen. Die Endprodukte scannte sie ein. «So konnte ich sie auf einem weissen Hintergrund digital zusammenstellen. Mich interessierte dabei die Harmonie der einzelnen Algen, aber auch der Bruch, damit das Design spannend bleibt», sagt Gassmann.

Die Pandemie verzögerte den Druck der Algenmotive

In einer Druckerei in Norditalien liess sie die Kompositionen drucken. Aufgrund des Ausbruchs der Coronapandemie im Frühjahr 2020 verzögerte sich das Projekt. Die Firmen blieben während des ersten Lockdowns geschlossen, sodass die Produktionsfirma im österreichischen Dornbirn erst im Sommer mit dem Nähen der Bettwäsche beginnen konnte. Im August 2020 war es dann aber so weit: Gassmanns Algen-Bezüge waren fertig. «Dann wurde ich nervös und fragte mich, ob ich die Wäsche ohne Messen und Veranstaltungen überhaupt unter die Leute bringen würde.» Die Sorgen blieben mehrheitlich unbegründet. Vor allem Gassmanns bestehende Kundschaft bestellte die Bettbezüge ab 300 und die Kissenbezüge ab 70 Franken im Onlineshop. Zudem sind sie in der Schmuckgalerie «Friends of Carlotta» am Neumarkt und im Atelier Volvox an der Bertastrasse in Zürich erhältlich. «Die neue Kollektion kommt gut an, das freut mich», sagt Gassmann erleichtert. Nichtsdestotrotz vermisse sie den Austausch und die Begegnung mit Kunden und auch mit Kollegen an Verkaufsausstellungen.

Die Algenmotive finden sich auch auf Schalen und Tellern. Bild: Sandra Ardizzone

Mittlerweile haben die Algen ihren Weg auch auf Schalen und Teller gefunden. Gassmann, die von 2002 bis 2006 Textildesign an der Hochschule für Gestaltung in Luzern studierte, verewigt ihre Motive nämlich nicht nur auf Stoffen, sondern auch auf Keramik und Porzellan. «Da Algen als Lebensmittel in den letzten Jahren immer mehr Beachtung erhalten haben, finde ich das eine gute Kombination.»

Ihre Bettwäsche soll auch in englische Schlafzimmer

Ihr Ziel ist es nun aber, mit ihrer Bettwäsche den englischen, französischen und italienischen Markt zu erobern. «Das Sammeln und Präparieren von Algen ist eine viktorianische Tradition. Königin Viktoria stellte selbst Algen-Herbarien her. Ich kann mir daher gut vorstellen, dass das Design den Briten gefällt.» Weil die Algen auf den Bettbezügen aus Frankreich stammen, hofft Gassmann auch, dass sich die Franzosen dafür interessieren. «Da die Farben und die Formen zum Teil sehr üppig sind, könnte das Design auch Italiener ansprechen. Im Gegensatz zu den Schweizern, die am liebsten unifarbene und simple Motive haben, lieben es unsere Nachbarn etwas verspielter.»

Da aber fast jedes Land andere Normen und Masse für Betten habe, werde sie strategisch vorgehen müssen. «Ich werde mich erkundigen, wo meine Bettwäsche gut ankommt und dabei vermehrt auf die sozialen Medien setzen», sagt Gassmann. «Es wäre schon ein Traum, wenn Menschen aus aller Welt in meiner Bettwäsche schlafen.» Die ersten Anzeichen dafür gibt es bereits. Vor kurzem erhielt die Künstlerin ihre erste Bestellung aus den USA. «Eine Frau aus Kalifornien hat sich einen Bezug meiner vorherigen Blüten-Kollektion gekauft. Ich hoffe, dass bald auch die Algen den Weg über den grossen Teich finden.»