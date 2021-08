Kellerfest ist abgesagt, dafür gibt es ein Seifenkistenrennen

Oetwil Das 50. Kellerfest ist abgesagt – dafür lockt ein Seifenkistenrennen Fahrer aus der ganzen Schweiz ins Dorf Das zweite Jahr in Folge kann das Kellerfest wegen Corona nicht stattfinden. Am 4. September gibt es dafür zum ersten Mal ein Seifenkistenrennen in Oetwil. Es ist Teil der Schweizer Meisterschaften. Virginia Kamm 18.08.2021, 17.50 Uhr

Es ist das erste Mal, dass in Oetwil ein Seifenkistenrennen stattfindet. «Die Erwartungen sind hoch», sagt Organisator Stefan Walser. Andrea Stalder

Schon zum zweiten Mal in Folge fällt das traditionelle Oetwiler Kellerfest der Coronapandemie zum Opfer. Die für das erste Septemberwochenende geplante 50. Ausgabe musste abgesagt werden, wie das OK am Dienstag mitteilte. Dafür findet am Samstag, 4. September, nun erstmals ein Seifenkistenrennen im Dorf statt. «Eigentlich wollten wir ein Zeichen setzen und das Kellerfest unbedingt durchführen, wenn auch im kleineren Rahmen», sagt Kellerfest-OK-Präsident Michal Felt. «Wir wollten alles spontan planen, haben uns schliesslich aber wegen der Auflagen für eine Absage entschieden.» Dies auch, weil in den Kellern nicht genug Platz vorhanden sei.

«Unter den momentanen Umständen hätten wir dem Jubiläumskellerfest nicht gerecht werden können», sagt auch Stefan Walser, der das Seifenkistenrennen initiiert hat. «Im Gremium haben wir beschlossen, das für das Fest geplante Seifenkistenrennen trotzdem durchzuführen, da es draussen stattfindet.» Die Idee, zum 50. Kellerfest ein Seifenkistenrennen zu organisieren, hatte Walser schon zu Beginn der Coronapandemie. «Mein Gottenmädchen sowie einige Verwandte und Bekannte nehmen regelmässig an Seifenkistenrennen teil», erzählt er.

Das Seifenkistenrennen soll auch in Zukunft stattfinden

Das Seifenkistenrennen soll künftig ein fester Bestandteil des Kellerfests sein. «Ich wollte eine Attraktion ans Fest bringen, die den Kindern Spass macht und auch für die Erwachsenen spannend ist», sagt Walser. Dafür hat er kürzlich extra den Verein GP-Oetwil a/L gegründet, der zurzeit rund eine Handvoll Mitglieder zählt und sich künftig um die Durchführung des Seifenkistenrennens kümmern will. «Hoffentlich werden wir nach dem Rennen Zuwachs erhalten», sagt Walser.

Auch auf Sponsoren ist der Verein für die Organisation des Seifenkistenrennens noch angewiesen. «Wir wollen keine Gewinne machen, sondern eine solide Basis für die Zukunft des Rennens schaffen und einen tollen Anlass organisieren», sagt Walser. Weil der Entscheid zur Absage des Kellerfests und zur Durchführung des Rennens erst vor kurzem fiel, verläuft die Organisation sportlich:

«Wir fahren auf der letzten Rille. Zum Glück hat aber die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Polizei reibungslos geklappt.»

Für das Rennen anmelden können sich Kinder der Jahrgänge 2005 bis 2014 über die Website der IG Seifenkisten-Derby Schweiz. Anmeldeschluss ist eine Woche vor dem Anlass. Das Rennen in Oetwil ist Teil der Schweizer Meisterschaften der IG. «Wir rechnen mit etwa 50 Teilnehmern», sagt Walser. «Es kommen Fahrer aus dem Tessin, aus Graubünden und der ganzen Schweiz.» Eine Teilnahme kostet 30 Franken. Seifenkisten können am Anlass gemietet werden.

Die Festwirtschaft öffnet schon am Freitagabend

Das Seifenkistenrennen beginnt am 4. September um 7.30 Uhr mit Kaffee und Gipfeli. Treffpunkt ist die Ecke Dorfstrasse und Schmittengasse. Eine Stunde später erhalten die Teilnehmer ihre Startnummern. Um 10.15 Uhr startet das Rennen von der Rainstrasse hinunter zum Ziel etwa auf Höhe des Besammlungsplatzes an der Dorfstrasse. Um 17 Uhr findet schliesslich die Rangverkündigung statt. «Es gibt eine Rennklasse für erfahrenere Teilnehmer und eine für Anfänger», erklärt Walser. «Wenn genug Oetwiler Kinder teilnehmen, wird es auch eine separate Regiorangliste geben.»

Eine Festwirtschaft an der Dorfstrasse auf Höhe des Gemeindehauses läutet das Seifenkistenrennen bereits am Freitagabend ab 18 Uhr mit Fleisch vom Grill, Hotdogs und Musik ein. Organisiert wird sie von verschiedenen Vereinen aus dem Kellerfest-Gremium. Am Samstag ist sie den ganzen Tag in Betrieb. An der Rennstrecke wird sich während des Rennens am Samstag zudem die Bar «Scharfä Egge» befinden. Gute zwei Wochen vor dem Anlass ist die Anspannung der Organisatoren gross: «Die Erwartungen sind hoch», sagt Walser. «Ich wünsche mir, dass das Rennen ein Erfolg wird.»