Oetwil 296 Mal in der Limmat: Noch nie schwamm Wasserratte Brigitte Geyer so oft wie dieses Jahr Die 70-jährige Oetwilerin nutzt seit 22 Jahren jede Gelegenheit für ein Bad in der Limmat. Der letzte Schwumm der Saison genoss sie in Anwesenheit der «Limmattaler Zeitung». Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 07.10.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch ein letztes Mal in der Limmat vor der Winterpause: Am 5. Oktober badete Brigitte Geyer aus Oetwil zum 296. Mal im Fluss. Erfrischend und gar nicht so kalt, empfand die 70-Jährige das Wasser. Severin Bigler

«Es ist herrlich erfrischend. Und nicht mal so kalt, wie ich dachte», sagt Brigitte Geyer. Sie steht bis zur Brust in der Limmat in der Nähe des Binzerliweihers in Oetwil. Die 70-Jährige ist eine Wasserratte. Nicht jeder würde bei knapp 16 Grad noch in den Fluss springen.

«Für mich ist Wasser ein Lebenselixier», sagt Geyer, als sie ein paar Züge gegen die Strömung schwimmt. Kein Wunder also, dass sie dieses Jahr bereits 295 Mal im Fluss baden war. «Das ist mein persönlicher Rekord.» Seit elf Jahren schreibt sie ihre Badebesuche auf. «Ein Freund fragte mich mal, wie oft ich schwimmen gehe. Ich hatte keine Ahnung und habe deshalb angefangen, mir Notizen zu machen.»

Limmat war noch nie so warm

Sie notiert sich nicht nur die Tage, sondern auch die Wasser- und Lufttemperatur. Auch diesbezüglich war die Badesaison 2022 rekordverdächtig. «Das Wasser mass über längere Zeit 27 Grad und war so warm wie noch nie.» Das habe den Rekord überhaupt erst möglich gemacht.

Brigitte Geyer kommt beim Schwimmen an den Holzliegen vorbei, welche die Gemeinde Oetwil mit einem Teil der ZKB-Jubiläumsdividende finanzierte. Severin Bigler

«An einem Hitzetag war ich zur Abkühlung sogar sieben Mal im Wasser», sagt Geyer und lacht. Von der Einstiegsstelle beim Limmatufer nahe der Autobahnbrücke an der Grenze zu Geroldswil schwimmt sie rund 1,3 Kilometer flussabwärts. «Das dauert etwa 15 bis 20 Minuten.» Ausgestiegen wird dann meist bei der Limmatbrücke, über welche die Mutschellenstrasse führt.

Der Fluss brachte sie nach Oetwil

Geyer ist, seitdem sie ihre Besuche zählt, insgesamt schon fast 2000 Mal in der Limmat gewesen. Der Fluss hat sie sozusagen nach Oetwil getrieben. Vor 22 Jahren wechselte die pensionierte Betriebswirtin ihren Arbeitgeber. Ein Umzug von Genf in die Region Zürich stand an. «Ich habe mir rund 30 Wohnungen in und um Zürich angeschaut, wobei mir die Wohnung in Oetwil mit Blick auf die Limmat von Anfang an zugesagt hat», sagt die gebürtige Deutsche, die in einem fränkischen Dorf in Bayern aufgewachsen ist.

Den Blick auf die Natur und die Limmat geniesst Geyer noch heute. «Als ich vor ein paar Tagen dem fliessenden Wasser zugeschaut habe, kam mir in den Sinn, dass die Limmat eigentlich wie das Leben ist. Umso voller sie ist, umso schneller fliesst sie. Je erfüllter das Leben ist, umso schneller geht es scheinbar vorbei.»

Hier am Oetwiler Limmatufer befindet sich die Einstiegsstelle von Brigitte Geyer. Severin Bigler

Für Geyer ist die Einstiegsstelle an der Limmat ein Idyll. «Wenn ich entspannen will, komme ich hierher und gehe schwimmen. Ich erfreue mich an der Natur und den Tieren. Vor kurzem habe ich wieder einmal einen Eisvogel gesehen und der Biber hinterlässt hier auch überall Spuren», sagt die Seniorin, die sich seit über zwölf Jahren als Kirchenpflegerin für die katholische Kirchgemeinde Geroldswil engagiert.

Sie begegnet Schlangen und Abfall

Es geht in der Limmat aber nicht nur immer entspannt zu und her. Geyer erinnert sich an eine Begegnung der besonderen Art. «Als ich vor zwei Monaten in der Limmat unterwegs war, spürte ich plötzlich etwas auf meiner Schulter. Ich sah einen schwarzen Kopf und dachte erst, es sei ein junges Blässhuhn, doch als ich genauer hinschaute, merkte ich, dass es eine Ringelnatter war.»

Je länger, je mehr schwimmt aber auch Abfall in der Limmat. «Ich fische regelmässig Plastikflaschen und Müll aus dem Wasser. Es wäre schön, wenn jeder Gast an der Limmat seinen Abfall wieder mitnehmen und entsorgen würde», sagt Geyer.

Noch einmal schwimmen und dann heisst es Tschüss bis zum nächsten Jahr. Severin Bigler

An diesem warmen Herbstnachmittag wagt sie ihren letzten Schwumm im Wasser. Es ist das 296. Mal dieses Jahr. «Nun muss ich mich leider wieder bis im April oder Mai von meinem liebsten Hobby verabschieden. Ich bedauere das.»

Das Hallenbad ist keine Option

Ins Hallenbad könne sie nicht ausweichen im Winter. «Ich kriege Ausschlag von der Chemie im Wasser und den Chlorgeruch an der Haut mag ich nicht.» Und eine Winterschwimmerin sei sie nicht. «Dafür ist es mir dann schon etwas zu kalt.» Und so kostet Geyer ihr 296. Mal in der Limmat nochmals so richtig aus, denn sie weiss: «Das muss bis zum nächsten Jahr reichen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen