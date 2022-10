Oetwiler baute den ersten Bahnhof von Zürich nach

Oetwil 17 Jahre Arbeit: Er erschuf die Bahnhöfe Zürich und Baden für seine Spanisch-Brötli-Bahn Paul Studer aus Oetwil baute den Bahnhof Zürich aus dem Jahr 1847 und die damals frisch eröffnete erste Eisenbahnstrecke der Schweiz bis zum Bahnhof Baden nach. Um das Modell so realistisch wie möglich hinzubekommen, stieg der ehemalige Oetwiler Gemeindepräsident in so manches Archiv. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Paul Studer präsentiert in seinem Hobbyraum seine Modelleisenbahn mit dem im Massstab 1:87 nachgebauten Bahnhof Zürich aus dem Jahr 1847. Severin Bigler

«Charakteristisch für die Bahnhöfe aus der Frühzeit der Eisenbahn war deren Einzäunung. Da ich diese Zäune nicht kaufen konnte, musste ich sie aus Karton, Plastik und Holz selbst zurechtschneiden und -biegen», sagt Paul Studer und blickt auf die Modelleisenbahnanlage im Hobbyraum im Keller seines Hauses in Oetwil.

Auf 32 Quadratmetern erstreckt sich ein Stück Geschichte in Miniaturform. Hier hat der 78-Jährige die Bahnhöfe Zürich und Baden aus dem Jahr 1847 sowie die dazu gehörende erste Eisenbahnstrecke der Schweiz, auf der die als Spanisch-Brötli-Bahn bekannte Zürcher Nordbahn verkehrte, nachgebaut.

Der Bahnhof Zürich aus der frühen Eisenbahnzeit. Hier zu sehen sind die Ankunfs- und Abfahrtshallen hinter der grossen Drehscheibe. Severin Bigler

Die Anlage mit dem Massstab 1:87 und der dazugehörigen Spur H0 von 16,5 Millimetern ist eine Wucht fürs Auge. Vor allem die zahlreichen liebevollen Details wie etwa die Wälder, Rebberge, Rosenstöcke, Menschen, Pferdekutschen und Bauernhäuser lassen einen in eine heile, längst vergangene Welt eintauchen.

Er musste jeden Baum einzeln setzen

Das meiste hat Studer in Handarbeit erschaffen. So etwa den dichten Wald über dem Badener Schlossberg. «Ich bin davon ausgegangen, dass ich den nur antönen kann. Doch letztendlich musste ich jeden einzelnen Baum wie im echten Wald setzen, damit es realistisch aussieht.»

Die Konstruktion der Ankunfts- und Abfahrtshallen des Bahnhofs Zürich erforderte besonders viel Arbeit. Severin Bigler

Viel zu tun gab auch das Erstellen der Bahnhofsgebäude, vor allem die Konstruktionen der Ankunfts- und Abfahrtshallen. Die als Mauerwerk gefertigten Hallenwände formte Studer aus Kunststoff mit Hilfe einer Kautschukgussform. Die Dächer baute er aus Holzprofilen. Insgesamt investierte der Oetwiler über 17 Jahre, um zuerst den Bahnhof Zürich und danach den Bahnhof Baden zu realisieren.

Er wuchs neben den Gleisen auf

Der Bahnhof Zürich faszinierte ihn schon seit seiner frühesten Kindheit. Das rührt daher, dass Studer neben den Gleisen und Betriebswerken an der Ottostrasse in Zürich aufgewachsen ist. «Als Bub fuhr mir so ziemlich alles über den Weg, was sich seinerzeit auf den Schienen der SBB bewegte», erinnert sich der frühere Gemeindepräsident von Oetwil.

Seine Familie lebte in einer Genossenschaftswohnung und viele Männer aus der Nachbarschaft arbeiteten in den Werkstätten der Eisenbahngesellschaft. «Ich und meine Freunde durften deshalb ab und zu in der Werkstätte in eine Lok steigen und manchmal sogar über kurze Strecken mitfahren. Das war ein Riesenerlebnis.» Und auch zu Hause waren Modelleisenbahnen ein Thema. «Mein Vater schenkte meiner älteren Schwester eine, noch bevor ich geboren war. Eigentlich war dies aber nur ein Vorwand, damit er selbst damit spielen konnte», erzählt Studer und lacht.

Die liebevollen Details machen Paul Studers Modelleisenbahnanlage aus. Severin Bigler

Bis er den ersten Bahnhof von Zürich nachbauen sollte, dauerte es aber noch eine Weile. Auslöser dafür war das 150-Jahr-Jubiläum der Spanisch-Brötli-Bahn 1997. «Die Firma Märklin brachte anlässlich dieses runden Geburtstags ein Modell der Bahn heraus. Weil damit das Rollmaterial vorhanden war, traute ich mich, das grosse Projekt anzugehen», sagt Studer. Um seine Idee in die Tat umzusetzen, erforderte es jedoch viel Geduld und Beharrlichkeit.

«Für den Bahnhof Zürich wurden zwar Baupläne erstellt, aber da 1847 noch keine Baueingaben nötig waren, wurden sie nirgends archiviert.»

Das erschwerte die Suche. Im Archiv der SBB, dem Baugeschichtlichen Archiv der Stadt Zürich und der Zentralbibliothek wurde Studer nicht fündig. «Schliesslich stiess ich im Verkehrshaus per Zufall auf einen Plan, der falsch abgelegt war. Er zeigte den Grundriss des Empfangsgebäudes des Bahnhofs Zürich aus der Gründungszeit.»

Dem Original so nahe wie möglich kommen

Die Grössen dieses Puzzlestücks lieferten ihm den Massstab, der ihm bei der Dimensionierung aller weiteren Bauten half. Allein für die Suche der Unterlagen und Pläne wendete Studer drei bis vier Jahre auf. «Ich wollte mich nicht nur auf die alten Stiche verlassen.» Sein Ziel war, dem Original historisch und baulich so nahe wie möglich zu kommen.

2007 beendete Studer seine Arbeit am Bahnhof Zürich. Das Modellbahnmagazin «Loki» berichtete auf mehreren Seiten darüber. Doch damit war die Sache für den Perfektionisten nicht getan. Es musste ein weiterer Bahnhof her. «Zuerst dachte ich an den Bahnhof Dietikon, weil der so nah bei Oetwil liegt.» Schliesslich entschied er sich dafür, den Schlossberg und den Bahnhof Baden zu bauen. «Die Spanisch-Brötli-Bahn fuhr von Zürich nach Baden. Es machte also Sinn, den Bahnhof Baden in der Anlage zu integrieren», so Studer.

Der Bahnhof Baden war einfacher nachzubauen. Das Hauptgebäude existiert heute noch und Paul Studer konnte auf die Pläne der SBB zurückgreifen. Severin Bigler

Die Verwirklichung dieser Idee erwies sich als bedeutend einfacher. Die Pläne für den Bahnhof Baden erhielt er von den SBB. Nichtsdestotrotz beanspruchte der heute 78-Jährige weitere sieben Jahre, um die Spanisch-Brötli-Bahn-Strecke bis nach Baden zu vollenden. «Es gab viel Nifeliarbeit», sagt Studer und zeigt auf die Läden und Fenster des Badener Bahnhofgebäudes, die er aus Plastik und Karton selbst gezimmert hat. Entlang der erweiterten Strecke platzierte er stellvertretend für das damals ländlich geprägte Limmattal ein Bauernhaus. Es ist einem Hof aus Oetwil nachempfunden. «Es handelt sich dabei um den heutigen Werkhof der Gemeinde», verrät Studer.

Die Brücke führt über die Sihl durchs verkürzte Limmattal und durch den Schlossberg nach Baden. Severin Bigler

Danach wandte er sich der Digitalisierung seiner vollendeten Anlage zu. Diese kann er seitdem mit einer Fernbedienung kontrollieren und zum Beispiel die Weichen, die Drehscheibe, das Licht und die Lokomotiven steuern.

Der letzte Schritt zur Perfektion

Nun fehlt Studer noch ein Detail, um sein Werk zu perfektionieren. «Ich benötige kleinere und leistungsfähigere Power-Packs.» Dabei handelt es sich um Leistungsverstärker, die in die Lokomotiven eingebaut werden und die Modellbahnanlagenabschnitte mit zusätzlichem Fahrstrom versorgen.

Das ländliche Limmattal: Paul Studer nutzte das Oetwiler Bauernhaus, in dem heute der Werkhof der Gemeinde beheimatet ist, stellvertretend für die damalige bäuerliche Idylle. Sibylle Egloff

«Meine Energiespeicher reichen nicht aus, damit die Bahn läuft und gleichzeitig einen guten Ton abgibt. Wenn ich will, dass die Lokomotive gut fährt, dann muss ich die Lautsprecher ausschalten», erklärt Studer. Aktuell gebe es bessere Power-Packs. Doch sie seien zu gross, um sie in den kleinen Loks zu installieren. «Meine Hoffnung ist, dass bald kleinere Versionen davon auf den Markt kommen.» Dann würde Studer wieder in seinem Hobbyraum werkeln. Er sagt: «Wenn dir etwas Freude bereitet, dann nimmst du dir die Zeit dafür.»

