An der 37. Oetwiler Moschtete gab es 120 Liter Süssmost

Oetwil 120 Liter Apfelsaft: Die 37. Moschtete weckte süsse Erinnerungen Am Anlass traf sich die Oetwiler Bevölkerung am Samstag «i de Fähri» an der Limmat und stiess auf die alte Tradition der Gemeinde an. Sibylle Egloff 02.10.2022, 12.30 Uhr

Freute sich schon den ganzen Morgen auf den Süssmost: Die dreieinhalbjährige Alexandra genoss den frisch gepressten Saft an der Moschtete mit ihrem Vater Pawel Kolatorski. Sibylle Egloff

Mikel Pavelka kurbelt am Rad der Mostpresse. Es braucht vollen Körpereinsatz, damit weiter unten aus dem Bottich der süsse Saft in die Eimer läuft. Das merken auch Kinder und Erwachsene, als sie sich im Süssmost machen versuchen.

Pavelka ist Mitarbeiter des Werkhofs Oetwil und organisierte am Samstag die 37. Moschtete der Gemeinde. Ein Traditionsanlass, der trotz Dauerregen viele Oetwilerinnen und Oetwiler auf die Limmatwiesen «i de Fähri» bewegt. «Ich bin in Oetwil aufgewachsen und habe als Bub den Bauern beim Mosten geholfen. Ich freue mich, dass ich das immer noch machen darf», sagt der 48-jährige Pavelka, der seit zwölf Jahren für den Werkhof Oetwil tätig ist.

Organisierte die 37. Moschtete: Werkmitarbeiter Mikel Pavelka half bereits als Bub den Oetwiler Bauern beim Mosten. Sibylle Egloff

Seit 1985 steht die Mostpresse am Fähri-Platz nahe der Limmat unter einem Holzunterstand. Davor wurde weiter oben im Dorf Süssmost hergestellt. Initiiert wurde die Moschtete von drei Oetwiler Bauernfamilien: den Lienbergers, den Walsers und den Menzis.

Eine Apfelschwemme löste das Mosten aus

«Wir hatten damals viel zu viele Äpfel und so kam mein Bruder, der damals Gemeinderat war, auf die Idee, daraus Süssmost für die Bevölkerung zu machen», erinnert sich Emma Walser. Die 80-Jährige hat sogar noch Bilder aus dieser Zeit zur Moschtete mitgebracht. Darauf zu sehen sind die Bauern beim Moschten in der Scheune und die vielen Äpfel an den Bäumen. Die Gemeinde habe zum Most Käse und Brot beigesteuert, sagt Walser. «Dass sie diese Tradition immer noch weiterführt, finde ich lässig.»

Erinnerungen an frühere Zeiten: Emma Walser (Mitte) brachte Bilder von der Moschtete im Dorf mit und erzählte Gemeindepräsidentin Rahel von Planta (rechts) davon. Sibylle Egloff

Heute stammen die Äpfel jedoch nicht mehr von Oetwiler Landwirten. «Wir beziehen Apfeltrester von der Familie Bräm aus Dietikon, die für viele Bauern im Limmattal Most herstellt», erzählt Pavelka, der von Werkmitarbeiter Allen Spagnuolo unterstützt wird.

Werkmitarbeiter Allen Spagnuolo füllt den frisch gepressten Saft in die Flaschen. Sibylle Egloff

Zwischendurch füllen die beiden wieder Trester nach, wenn die Flüssigkeit nur noch in den Eimer tröpfelt. Dazu müssen sie die schwere Platte, die auf dem Netz mit dem Trester liegt, hochheben. Insgesamt stehen 600 Kilo Trester bereit. An diesem Samstag produzieren Pavelka und Spagnuolo rund 120 Liter Süssmost. Und der findet trotz nassem Wetter seine Abnehmer.

Der Most ist saurer als der letztjährige

Spaziergänger füllen ihre Becher immer wieder mit dem frisch gepressten Getränk und viele alteingesessene Oetwilerinnen und Oetwiler sowie alle Mitglieder des Gemeinderats und ehemalige Politiker wie alt Gemeindepräsident Paul Studer nehmen unter dem Zelt an der Limmat Platz, um miteinander anzustossen und sich zu unterhalten.

Zum Süssmost wurden Brot und Käse gereicht. Sibylle Egloff

Zum Most werden Brot und rezenter Tilsiter gereicht. «Mich dünkt der Most von diesem Jahr etwas saurer als der letztjährige», findet Finanzvorstand Thomas Bernegger. Dem stimmt Pavelka zu. «Er ist leicht auf der sauren Seite. Vielleicht hat es dieses Mal etwas weniger Birnen drin. Es kommt auf das Mischverhältnis an», sagt er.

Das Mosten braucht Körpereinsatz: Kinder und Erwachsene versuchten die Presse mehr oder weniger erfolgreich zu bedienen. Sibylle Egloff

Weniger eine Rolle spielt das Mischverhältnis der dreieinhalbjährigen Alexandra. Sie besucht mit ihrem Vater Pawel Kolatorski die Moschtete und füllt sich ihren Becher freudig mit dem Getränk. «Sie hat schon den ganzen Morgen davon gesprochen und sich riesig darauf gefreut, vorbeizukommen», erzählt ihr Vater.

Ein erfrischender Schluck: Alexandra und ihr Vater Pawel Kolatorski probierten den frisch gepressten Süssmost. Sibylle Egloff

Auch für Gemeindepräsidentin Rahel von Planta ist die Moschtete eine wichtige Veranstaltung im Gemeindekalender. «Es ist einer der geselligen und schönen Anlässe, die wir für die Bevölkerung ausrichten dürfen», sagt sie. Aus der Agenda der Gemeinde sei dieser nicht wegzudenken.

Von links: Sicherheitsvorstand Matthias Zehnder, Gesundheits- und Tiefbauvorstand Philipp Frei, Hochbauvorstand Roland Hagenbucher, Werkmitarbeiter Allen Sagnuolo, Werkmitarbeiter Mikel Pavelka, Gemeindepräsidentin Rahel von Planta, Finanzvorstand Thomas Bernegger und Gemeindeschreiber Raffaele Briamonte. Sibylle Egloff

Und so füllen zum Ende des Anlasses die Besucherinnen und Besucher ihre mitgebrachten Flaschen und Behälter mit der süssen Flüssigkeit. Bis zum nächsten Jahr wird der Vorrat nicht reichen. Der Most muss in ein paar Tagen konsumiert sein, bevor er zu gären beginnt. Doch der Durst ist bis zum nächsten Mal bereits etwas gestillt.

