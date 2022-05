Neue Grenze: Oetwil muss Geroldswil 100 Quadratmeter abtreten

Oetwil Rund 100 Quadratmeter weniger: Oetwil soll Geroldswil Gemeindegebiet abtreten Wegen des Ausbaus der Limmattalstrasse wird eine Anpassung der Gemeindegrenzen nötig. Die Stimmberechtigten beider Gemeinden haben das letzte Wort. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 17.05.2022, 16.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aufgrund der Sanierung der Limmattalstrasse in Oetwil und Geroldswil wird eine Grenzbereinigung nötig. An der Limmattalstrasse entsteht zudem eine neue Bushaltestelle, welche die bestehende Bushaltestelle «Post» ersetzen wird. Mario Heller

Das Gemeindegebiet von Oetwil könnte bald um knapp 100 Quadratmeter kleiner ausfallen. Doch zuerst müssen die Oetwiler Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung vom 31. Mai der Anpassung der Gemeindegrenze mit Geroldswil zustimmen. Und auch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Geroldswil müssen an der Gemeindeversammlung vom 13. Juni ihr Einverständnis geben.

Nötig wird die Grenzbereinigung aufgrund des Ausbaus der Limmattalstrasse in Oetwil und Geroldswil durch den Kanton. Die betroffenen Grundstücksgrenzen im Bereich der Bushaltestelle Schweizäcker müssen angepasst werden. Gemäss der Kantonalen Verordnung über die amtliche Vermessung dürfen Gemeindegrenzen Grundstücke nicht durchschneiden. Da dies wegen der Verbreiterung der Strasse aber der Fall ist, entwarf das Zürcher Ingenieurbüro Geometrie Plus AG einen Vorschlag für die Grenzbereinigung.

Bushaltestelle liegt wieder vollständig in Geroldswil

Konkret sieht dieser Vorschlag vor, dass die Gemeinde Geroldswil der Gemeinde Oetwil eine Fläche von 58 Quadratmetern abtritt und dass die Gemeinde Oetwil der Gemeinde Geroldswil eine Fläche von 151 Quadratmetern überlässt. Dadurch verkleinert sich das Gemeindegebiet von Oetwil um 93 Quadratmeter. Die Gemeinde Geroldswil wird folglich minim grösser. Bei den abzutauschenden Flächen handelt es sich um Strassen-, Trottoir-, Verkehrsteiler- und Bankettflächen bei der Bushaltestelle Schweizäcker.

«Eine sinnvolle Abtrennung der Strassengrundstücke lässt einen flächengleichen Abtausch zwischen den Gemeinden nicht zu», heisst es im beleuchtenden Bericht zur Oetwiler Gemeindeversammlung. Mit der geplanten Grenzbereinigung wird die Geroldswil zugeordnete Bushaltestelle Schweizäcker (Süd) wieder vollständig auf deren Gemeindegebiet liegen. Da die Neuregelung der Gemeindegrenze durch ein Strassenbauprojekt des Kantons verursacht wurde, wird dieser die Kosten für die Grenzmutation übernehmen.

Neue Bushaltestelle kostet 180'000 Franken

Ein weiteres Geschäft an der Oetwiler Gemeindeversammlung steht auch im Zusammenhang mit dem Ausbau und der Sanierung der Limmattalstrasse. Im Zuge des kantonalen Bauprojekts wird eine Mittelinsel mit Fussgängerstreifen sowie eine neue Bushaltestelle geschaffen. Die neue Haltestelle Oetwil, Zentrum ersetzt die heutige Haltestelle Post an der Poststrasse. Diese wird aufgehoben, sodass die Buslinie 301 ab dem Fahrplanwechsel 2022/2023 nicht mehr über die Alte Landstrasse im Zentrum von Oetwil verkehrt.

Neu soll die Linie via Limmattalstrasse und Kreisel Mutschellenstrasse übers Oberdorf mit den Haltestellen Dorfstrasse, Oberdorf und Halde und danach wieder Richtung Geroldswil führen. Die Schaffung der neuen Bushaltestelle hat bauliche Anpassungen an der Limmattalstrasse, der Poststrasse sowie dem Treppenabgang ab der Limmattalstrasse in die Rebackerstrasse zur Folge. Überdies wird ein Wetterschutz an der neuen Haltestelle erstellt. Für alle diese Vorhaben wird ein Objektkredit von 180'000 Franken benötigt, der von den Oetwiler Stimmberechtigten genehmigt werden muss. Die Arbeiten sollen im Sommer erfolgen.

Ebenso wird am 31. Mai über die Jahresrechnung 2021 abgestimmt. Diese schliesst bei einem Aufwand von 8,91 Millionen Franken und einem Ertrag von 11,25 Millionen Franken mit einem Plus von 2,34 Millionen Franken. Budgetiert wurde ein Minus von knapp 50'000 Franken. Genehmigt werden soll auch die Kreditabrechnung zum Umbau des Stufenpumpwerks Letten. Zudem werden an der Versammlung acht Mitglieder des Wahlbüros gewählt.

Die Gemeindeversammlung findet am 31. Mai um 20 Uhr in der Gemeindescheune in Oetwil statt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen