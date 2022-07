100 Jahre 1.-August-Abzeichen: Oetwiler Paul Studer hat sie alle

Oetwil 1.-August-Abzeichen von Pro Patria: Zum 100-jährigen Jubiläum zeigt Paul Studer seine grosse Sammlung Der Oetwiler besitzt alle 1.-August-Abzeichen der Stiftung Pro Patria. Als Schüler verkaufte er sie am Limmatplatz. Als Gemeindepräsident sorgte er dafür, dass die Anstecker auch auf der Oetwiler Gemeindeverwaltung erhältlich sind. Der soziale Gedanke dahinter reizt Studer mehr als die Sujets. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Paul Studer, ehemaliger Gemeindepräsident von Oetwil, sammelt seit über 25 Jahren die 1.-August-Abzeichen der Stiftung Pro Patria. Die Sammlung hat einen Ehrenplatz im Eingangsbereich seines Hauses. Severin Bigler

Plaketten, Münzen, Blumen, Fähnchen, Knöpfe, Kreuze, Schmetterlinge, Fächer und Herzen: Die Vielfalt und Farbenpracht in den goldig gerahmten Schaukästen sind gross. «Diese sind aus Zinn, diese aus Papier und die heutigen sind aus Plastik. Wie der Zeitgeist sich über die Jahre verändert hat, ist gut sichtbar», sagt Paul Studer. Der 78-Jährige steht im Eingangsbereich seines Hauses in Oetwil vor einer ganz besonderen Sammlung. In den sieben Vitrinen an der Wand befinden sich alle 1.-August-Abzeichen der Stiftung Pro Patria.

Das Jubiläumsabzeichen zum 100. Geburtstag. Severin Bigler

Alle bis auf das aktuellste. «Das ziehe ich an der Bundesfeier am Montag in Oetwil an, das ist Ehrensache», sagt Studer und zeigt auf das neueste Exemplar, das auf seinem Esstisch liegt. Es ist leicht transparent und stellt die Zahl 100 dar. Dieses Jahr ist nämlich ein spezielles für die Stiftung und auch für den treuen Sammler aus Oetwil. Im Mai ist das 100. Abzeichen erschienen – seit 1923 in ununterbrochener Reihenfolge.

«Das 100. Abzeichen ist ein Meilenstein», findet Studer, der sich von 1998 bis 2018 als Gemeindepräsident in Oetwil engagierte. Die Anstecker schmücken schon seit Jahren die Wände seines Hauses. «Ich habe Freude daran, wieso soll ich sie in der Schublade verstecken», sagt er und lacht.

In seiner Schulzeit verkaufte er die Abzeichen

Zum ersten Mal mit den Abzeichen in Berührung kam Studer in den 1950er-Jahren, als er sie als Schüler am Limmatplatz in Zürich vor der Migros unter die Leute brachte. «Damals gab Pro Patria sie an den Schulen ab und unsere Lehrer fragten uns, ob wir sie verkaufen wollen. Wem es gelang, einen Bogen loszuwerden, erhielt als Dank ein kleines Geschenk. Ich glaube, es war ein Kugelschreiber», erinnert sich Studer. Das habe ihn natürlich angespornt, so viele Abzeichen wie möglich zu verkaufen.

Eine Auswahl an 1.-August-Abzeichen. Severin Bigler

Das zweite Mal stiess er auf die Anstecker, als er den Nachlass seines Schwiegervaters durchstöberte. «Er besass ein paar Abzeichen, hatte jedoch keine vollständige Sammlung.» Das spornte Studer an, die restlichen zu besorgen. Er fragte bei Pro Patria nach und erhielt zu guten Konditionen viele Abzeichen. «Die 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft 1991 löste einen Hype nach alten Abzeichen aus und so fand ich in den darauffolgenden Jahren an Trödelmärkten diejenigen, die mir noch fehlten.»

Doch Studer sammelt die 1.-August-Anstecker nicht nur um des Sammelns willen. Er startete in den 90er-Jahren damit, weil ihm der soziale Gedanke der Stiftung gefiel. «Pro Patria wurde 1909 mit dem Ziel gegründet, Geld für karitative Organisationen zu generieren. Unterstützt wurden das Schweizerische Rote Kreuz, die Mütterhilfe oder Invalide. Die Spenden wurden zunächst mittels des Verkaufs von Bundesfeierkarten gesammelt, ab 1923 kamen die Abzeichen hinzu.»

Eingesprungen sei Pro Patria in Zeiten ohne AHV und Sozialwerke unter anderem auch für Kriegsversehrte nach dem Ersten Weltkrieg. Heutzutage werde das gesammelte Geld mehrheitlich für kulturelle Zwecke verwendet. So etwa für das Freilichtmuseum Ballenberg oder andere Kulturgüter, sagt Studer. Der Stiftung Pro Patria und den Abzeichen widmete er 2010 sogar einen Neujahrsapéro in der Gemeindescheune in Oetwil. Seit 2001 organisiert Studer dort eine Ausstellung für Apérogäste.

Die neuesten Anstecker der Sammlung. Severin Bigler

Favoriten in seiner Sammlung hat er nicht. «Es gibt sicher einige, die ich schöner finde als die anderen», sagt Studer und zeigt auf den roten Knopf, der mit weissem Garn im Knopfloch die Schweizer Flagge symbolisiert. «Das finde ich originell gestaltet.» Und auch das Abzeichen von 1991 gefällt ihm. Dabei handelt es sich um einen geflochtenen Strohzopf.

Auf dem Rütli begegnete er Alexander Dubcek

Studer verbindet mit dem Abzeichen einen aussergewöhnlichen 1. August. «In Oetwil und auch in der Stadt Zürich stand keine besondere Feier auf dem Plan und so beschloss ich 1991, das 700-Jahr-Jubiläum der Schweiz in Brunnen beim Rütli zu begehen.» Es wurde ein denkwürdiger Anlass für Studer. «Hohe Politiker aus dem Ausland waren dabei, so etwa der tschechoslowakische Politiker und Freiheitskämpfer Alexander Dubcek.»

Weil Studer ein grosser Fan von Pro Patria ist, führte er während seiner Zeit als Oetwiler Gemeindepräsident ein, dass die Abzeichen auf der Gemeindeverwaltung gekauft werden können. Das ist heute immer noch so. Zudem stattet Studer stets die Festrednerinnen und Festredner an der Oetwiler Bundesfeier mit einem Abzeichen aus. «Das gehört für mich als 1.-August-Redner einfach dazu. Für mich ist das ein Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts», sagt Studer.

Die ersten Anstecker aus den 1920er-Jahren. Severin Bigler

In Zeiten der Ukraine-Krise würden diese Werte grossgeschrieben. «Das ist richtig, doch es braucht nicht nur Solidarität gegenüber anderen Ländern, sondern auch unter uns Schweizerinnen und Schweizern selbst.» Corona habe gezeigt, dass man sich sogar in der gleichen Familie nicht immer einig ist. Differenzen zu Hause und in der Politik dürfe es geben.

«Am Schluss sind wir ein Land, das trotz verschiedenster Einstellungen zusammenhält.»

Und so wird Studer, ausgerüstet mit dem Abzeichen, die Oetwiler Bundesfeier besuchen. Und am 2. August gesellt sich der Jubiläumsanstecker zu den 99 anderen in den Vitrinen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen