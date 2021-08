Die neue ZVV-App vereinfacht das Reisen mit dem ÖV in der Schweiz

Öffentlicher Verkehr Neue ZVV-App ab sofort verfügbar: Schnell und smart Verbindungen und Tickets finden Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) bringt die neue «ZVV-App» heraus. Sie ersetzt die bisherigen Apps für den Ticketkauf und die Fahrplanabfrage und führt deren Funktionen zusammen. Muriel Daasch 24.08.2021, 10.18 Uhr

Mit der neuen ZVV-App soll das Reisen mit dem öffentlichen Verkehr schweizweit angenehmer und unkomplizierter werden. Severin Bigler

Im letzten Jahr wurden im ZVV-Gebiet zum ersten Mal mehr digitale Tickets verkauft als am Ticketautomaten, wie der ZVV in einer Mitteilung schreibt. Man habe diesen digitalen Wechsel frühzeitig erkannt und vor sechs Jahren eine einfache Ticket-App lanciert. Die neue ZVV-App kombiniert nun die Fahrplanauskunft und den Ticketkauf und bietet neue, intelligente und personalisierte Funktionen. Im Fokus stehen dabei insbesondere die intuitive Bedienung sowie eine übersichtliche Benutzeroberfläche, damit das Reisen in der gesamten Schweiz noch einfacher wird.