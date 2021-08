Obfelden (ZH) - Grosseinsatz bei Brand in Mehrfamilienhaus

Grosseinsatz bei Brand in Mehrfamilienhaus

Am Sonntagnachmittag ist in einem Mehrfamilienhaus in Obfelden (ZH) ein Feuer ausgebrochen. Die obersten beiden Wohnungen wurden durch den Brand komplett zerstört und können zurzeit nicht mehr bewohnt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt.