OBERSTUFE WEININGEN Teure Sonderschule, tiefere Lohnkosten: Rechnungsplus von 701'000 Franken ist besser als budgetiert Die Oberstufenschulgemeinde Weiningen zu der auch Unterengstringen, Geroldswil und Oetwil gehören, erzielte 2020 ein besseres Ergebnis als erwartet. An der Kreisgemeindeversammlung am 2. Juni legen auch die Refomierte Kirche und der Friedhofverband ihre Rechnung vor. Lydia Lippuner 01.06.2021, 04.00 Uhr

Mehr Geld für IT und Masken: Die Jahresrechnung der Oberstufenschulgemeinde Weiningen zeigt die Kosten und Einsparungen infolge der Pandemie deutlich. (Themenbild) Donato Caspari

Diverse Schulanlässe fielen ins Wasser, weniger Kinder kamen an den Mittagstisch und der Reinigungsplan musste angepasst werden. Das sind nur einige der Pandemieauswirkungen, die sich in der Jahresrechnung 2020 der Oberstufenschulgemeinde Weiningen zeigen. Sie weist Ausgaben von 10,25 Millionen Franken und Erträge von 10,95 Millionen Franken aus. Daraus resultiert ein Plus von gut 701'000 Franken, heisst es in der Weisung für die am 2. Juni stattfindende Versammlung der Oberstufenschulgemeinde, zu der neben Weiningen auch Unterengstringen, Geroldswil und Oetwil gehören. Das Eigenkapital ist somit auf das Ende des Coronajahres auf 4,913 Millionen Franken gestiegen.

Der Ertrag übertrifft das Budget 2020 um 301'238 Franken. Investitionen wurden nicht budgetiert, wurden aber im Wert von knapp 46'000 Franken getätigt, die gesamthaft in die Projektierung des Schulhauserweiterungsbaus flossen. Die Projektierung läuft im laufenden Jahr weiter. Trotz Corona übertrafen die 8,867 Millionen Franken ordentliche Steuereinnahmen um gut 22'000 Franken. Die Steuererträge aus früheren Jahren fielen mit 1,03 Millionen Franken sogar knapp 279'000 Franken höher aus als budgetiert.



Mehr Musikschüler und weniger Gymnasiasten

Die Schülerzahlen stiegen zum Schuljahr 2020/21 von 338 auf 367. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an Tagessonderschulen und in Heimen stieg von 19 auf 29. Dies führte zu einem um 397'000 Franken höheren Aufwand im Bereich Sonderschulung – ein Anstieg von gut 44 Prozent. Die ersten beiden Jahren des Langzeitgymnasiums besuchten dagegen mit 39 Schülerinnen und Schüler sechs weniger als im Vorjahr. Deshalb blieben die Kosten für die Mittelschule 103'200 Franken unter dem Budget. Durchschnittlich besuchten 82 Schülerinnen und Schüler den Musikunterricht. Das sind vier mehr als im Vorjahr.

Auch die Lohnkosten der Oberstufe blieben tiefer als budgetiert. Da der Posten der Schulverwaltungsleitung vakant ist, bezahlte die Schule knapp 144'000 Franken weniger für Löhne. Zudem wurden keine Zusatzentschädigungen sowie weniger Tag- und Sitzungsgelder für die Schulpflege ausbezahlt. Das führte zu Einsparungen von gut 25'000 Franken.



Wegen Corona: Mehr Ausgaben für die Gesundheit und weniger Fahrkosten

Besonders deutliche Spuren hinterliess die Pandemie bei den Ausgaben für Masken, Desinfektionsmittel und Reinigungspersonal. Infolge überarbeiteter Reinigungspläne wurde eine zusätzliche Reinigungskraft eingestellt, die zusammen mit krankheitsbedingten Ausfällen zu Mehrkosten von knapp 34'000 Franken führte. Die Erweiterung der IT-Infrastruktur sowie der Ausfall der internen IT-Supportperson lösten IT-Support-Mehrkosten von 64'000 Franken aus. Corona führte nicht nur zu Mehrausgaben, diverse ausgefallene Schul- und Personalanlässe hatten etwa tiefere Fahrtkosten zur Folge. Auch die Ausgaben für den Mittagstisch blieben unter Budget. Am Mittwoch befinden die Stimmberechtigten der vier Gemeinden in der Gemeindescheune Oetwil über die Rechnung der Oberstufe.

Grosser Ertragsüberschuss wegen Neubewertung des Grundstücks

Im Anschluss an die Oberstufenschulpflege wird die reformierte Kirchgemeinde Weiningen den Stimmberechtigten der vier Gemeinden ihre Rechnung 2020 vorlegen. Diese schliesst mit einem Plus von rund 1,86 Millionen Franken ab. Dies bei Ausgaben von 2,49 Millionen Franken und Einnahmen von 4,35 Millionen Franken. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital zugeschrieben. Der grosse Ertragsüberschuss ist laut der reformierten Kirche auf die Neubewertung des Grundstücks an der Bergstrasse in Unterengstringen.

Auf dem Friedhof Weiningen fanden 85 Bestattungen statt

Am gleichen Abend wird auch der Friedhofverband der Kreisgemeinde Weiningen seine Jahresrechnung 2020 zur Annahme vorlegen. Dem Aufwand von gut 529'000 Franken steht ein Ertrag von knapp 52'000 Franken gegenüber. Das Minus von knapp 478'000 Franken wird von den vier Trägergemeinden beglichen. Dabei zählen zu einem Drittel die Anzahl Einwohner und zu zwei Dritteln die Anzahl Todesfälle. So resultieren für Geroldswil Kosten von knapp 164'000 Franken, für Unterengstringen rund 127'000 Franken, für Weiningen gut 110'000 Franken und für Oetwil knapp 78'000 Franken.

Insgesamt wurden im Pandemiejahr auf dem Friedhof Weiningen 85 Menschen bestattet – drei weniger als im Vorjahr. Im letzten Jahr baute der Friedhofverband überdies eine zusätzliche Urnennischenwand für knapp 75'000 Franken.

Gemeindeversammlung der Kreisgemeinde Weiningen: Der Friedhofverband, die Oberstufenschulgemeinde und die reformierte Kirchgemeinde halten ihre Versammlungen am 2. Juni ab 20 Uhr in der Gemeindescheune Oetwil ab.