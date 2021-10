Obergericht Zürich: S-Bahn-Vandale doch nicht ausgewiesen

Obergericht Zürich Er zerschlug Fenster und leerte Feuerlöscher aus: Alkoholisierter S-Bahn-Vandale wird nun doch nicht ausgewiesen Der verurteilte Mann randalierte im November 2018 in der S-Bahn bei Bonstetten-Wettswill. Nun korrigiert das Obergericht das ursprüngliche Urteil des Bezirksgerichts Affoltern.

Werner Schneiter Jetzt kommentieren 18.10.2021, 17.58 Uhr

Der Österreicher zertrümmerte unter anderem Fenster und entleerte in drei Waggons zwei Feuerlöscher. Werner Schneiter

Der mehrfach vorbestrafte Eisenleger brach im November 2018 in der S-Bahn bei Bonstetten Sicherheitsriegel auf, behändigte zwei Nothämmer und beschädigte während der Fahrt zwei Seitenfenster. Dazu entleerte der psychisch angeschlagene und stark alkoholisierte Mann in drei Waggons zwei Feuer­löscher. Die SBB machten einen Schaden von 57000 Franken geltend, der aber nach Auffassung des Bezirksgerichts Affoltern nicht ausreichend begründet ist. Rund 2500 Franken Schaden werden anerkannt.

Das Bezirksgericht verurteilte den aus Österreich stammenden Mann im August 2020 zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten und zu 5 Jahren Landesverweisung – wegen Störung des Eisenbahnverkehrs, Sachbeschädigung, aber auch wegen Fahrens ohne Ausweis, Benutzung des öffentlichen Verkehrs ohne Fahrschein und Missachtung einer Ausgrenzung.

Nun stand der Mann vor Obergericht und machte vorerst einen unsicheren Eindruck. Er wurde mehrmals aufgefordert, lauter zu sprechen. Es gehe ihm besser, auch wenn die Arbeit als Eisenleger hart sei. Einen festen Arbeitsvertrag hat er nicht, stattdessen eine temporäre Beschäftigung im Stundenlohn. Seinen Alkoholkonsum habe er stark reduziert, er komme seinen finanziellen Verpflichtungen für seinen zweieinhalbjährigen Sohn nach und betreibe Schulden­abbau.

Mehr Stabilität nach der Geburt des Sohnes

Gerade die Geburt des Sohnes habe ihm Halt gegeben, auch wenn die Beziehung zur Mutter in die Brüche gegangen sei, er stehe aber jetzt in einer neuen Beziehung. Die psychischen Probleme habe er weitgehend überwunden. Seine Geldstrafen wegen der mehrfachen Delikte – gesamthaft rund 10000 Franken – habe er bis auf 350 Franken abbezahlt.

Als ihn der vorsitzende Richter zum Landesverweis befragt, bricht er in Tränen aus. Er müsse in der Schweiz arbeiten können. In den wenigen Monaten, in denen er in Österreich gewesen sei, habe er zu wenig verdient, um den Verpflichtungen gegenüber dem Sohn nachzukommen. Dort bestünden auch keine familiären Bindungen; von seinem Vater höre er nichts. Damit er weiter einer beruflichen Tätigkeit nachgehen könne, sei er darauf angewiesen, die Strafe in Halbgefangenschaft abzusitzen.

Eine schwere Kindheit und berufliche Belastung lasten auf dem Verurteilten

Der Anwalt zeichnete in seinem Plädoyer ein düsteres Bild der Jugendzeit seines Mandanten. Er sprach von schwierigen Familienverhältnissen, von einem gewalttätigen Vater, von mangelnder Unterstützung während der Schulzeit, vom Abbruch eines Time-outs in Namibia – und von Verletzungen, die von der harten Arbeit als Eisenleger herrühren. All diese Belastungen hätten den Frust und den Griff zur Flasche begünstigt, zu depressiven ­Verstimmungen geführt und zum «Filmriss» in der S-Bahn. Dazu komme die enorme Ungewissheit zur Zukunft, gleichwohl habe er in den letzten drei Jahren einen Reifeprozess durchlaufen. Er befinde sich auf gutem Weg, und es sei von einer günstigen Legalprognose auszugehen.

Der Anwalt sieht einen ­Härtefall, will keine Landesverweisung und beantragte eine Strafe von nicht mehr als 12 Monaten, dies bei vierjähriger Probezeit. Dass bei einer Ausweisung Mutter und Kind nach Österreich ziehen, bezeichnete der Verteidiger als «weltfremd», ebenso die Weiterführung des Kontakts zum zweieinhalbjährigen Kind nur übers Telefon oder via Skype. Persönlicher Kontakt sei unersetzlich, betont sein Verteidiger.

Sechs Monate im Gefängnis seien «grundsätzlich wohlwollend»

Das Obergericht folgte dem Verteidiger fast vollumfänglich und verurteilte den Mann zu zwölf Monaten Gefängnis, wovon sechs Monate zu vollziehen sind. Allerdings besteht die Aussicht auf Halbgefangenschaft, sodass er einer Arbeit nachgehen kann. Das Bezirksgericht habe das Strafmass nicht durchs Band weg zu hoch angesetzt, sei aber bei seinem Urteil nicht der Frage nach einer eingeschränkten Schuldfähigkeit nachgegangen. Der Mann sei beim Vandalenakt in der S-Bahn angetrunken gewesen und habe mit «leicht eingeschränkter Steuerungsfähigkeit» gehandelt. Sechs Monate unbedingt sind aber nach Auffassung des Obergerichtspräsidenten Martin Langmeier «grundsätzlich wohlwollend» – dies auch mit Blick auf das umfangreiche Vorstrafenregister.

«Sie haben aber heute einen guten Eindruck hinterlassen und ihre Jugendsünden offensichtlich hinter sich gelassen»,

sagte der Verhandlungsleiter. Die Busse wegen Schwarzfahrens wird von 500 auf 250 Franken reduziert. Von einer Landesverweisung wird abgesehen. Der angerichtete Schaden sei zwar eine sogenannte Katalogtat, für die vorliegend eine Einsatzstrafe von sechs bis acht Monaten gilt. Im Vergleich zur Maximalstrafe von 20 Jahren sei dies jedoch ein «kleines Verschulden».

«Dennoch ist der Verzicht auf die Landesverweisung ein Grenzfall»,

betont das Obergericht. Aber der Mann sei im Alter von sechs Jahren in die Schweiz gekommen, hier aufgewachsen und habe jetzt glaubhaft versichert, sich um das Kind zu kümmern. Er zahle Unterhaltsbeiträge. Er wurde aber ermahnt, dass Halbgefangenschaft nur dann möglich ist, wenn er über eine feste Anstellung verfügt. «Bemühen Sie sich also um einen ­fixen Job», ermahnte der ­Verhandlungsleiter den sichtlich erleichterten Mann, der ausserdem die Berufungskosten – rund 8000 Franken – nicht tragen muss.