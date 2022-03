Maskenverweigerer vom Shoppi Tivoli erhält teilweise recht

Obergericht Maskenverweigerer vom Shoppi Tivoli erhält mit Beschwerde teilweise recht – zum Wiedersehen mit dem Richter kommt es aber nicht Ein Mann weigerte sich trotz der Covid-Verordnung im Spreitenbacher Einkaufszentrum wie auch am Bezirksgericht Baden, eine Schutzmaske zu tragen. Der Gerichtspräsident fällte einen Entscheid, den das Obergericht nun korrigiert hat. Philipp Zimmermann Jetzt kommentieren 11.03.2022, 05.00 Uhr

Auch im Shoppingzentrum Tivoli galt lange eine Maskenpflicht. Das Bild stammt vom ersten Lockdown-Tag. Chris Iseli (17. März 2020)

Im März 2021 galt auch im Einkaufszentrum Shoppi Tivoli in Spreitenbach noch eine Maskenpflicht. Weil er dagegen verstossen hatte, kassierte Norbert (Name geändert) von der Badener Staatsanwaltschaft per Strafbefehl eine Busse von 100 Franken plus Gebühren von 300 Franken. Nach seiner Einsprache sollte es zur Verhandlung vor dem Bezirksgericht Baden kommen – doch es kam anders.

Der damals 47-jährige Norbert tauchte zwar vor dem Gerichtsgebäude auf, weigerte sich aber erneut, eine Maske zu tragen, obwohl hier laut Covid-Verordnung die Maskenpflicht galt, wie der Gerichtspräsident ihm erörterte.

Verhandlung konnte nicht stattfinden

Der Angeklagte interpretierte den Wortlaut dieser Verordnung so, dass für ihn die Maskenpflicht im Eingangsbereich nicht gelte. Deshalb wollte er auf dem wenige Meter kurzen Weg zwischen Wartebereich und Gerichtssaal keine Maske tragen. Im Gerichtssaal hätte er nur während seiner Befragung keine tragen müssen. Zudem verwies Norbert auf die Covid-Verordnung respektive, dass er aus «besonderen Gründen» keine Schutzmaske tragen müsse, wobei es keine medizinischen seien.

Daraufhin teilte der Gerichtspräsident ihm mit, dass die Verhandlung nicht stattfinden könne, wenn er keine Maske trage, und dass seine Einsprache somit als zurückgezogen gelte. Norbert blieb bei seiner Weigerung und wartete, ehe die vom Gericht herbeigerufene Polizei ihn zum Verlassen des Gebäudes bewegen konnte. Nebst Busse und Strafbefehlsgebühr hätte Norbert nun zusätzlich 575 Franken Verfahrensgebühren für die entsprechende Verfügung des Bezirksgerichts begleichen sollen.

Gegen diese Verfügung erhob Norbert Beschwerde und forderte, sie sei aufzuheben und dem Gerichtspräsidenten ein Verweis wegen der Verweigerung des rechtlichen Gehörs, der Nötigung sowie der Parteilichkeit zu erteilen. Zudem solle ein anderer Richter die Sache nach deren Zurückweisung ans Bezirksgericht übernehmen, da dieser seiner Aufgabe «als unparteiischer Richter nicht gewachsen» sei.

Ein Teilsieg für Norbert

Nun liegt das schriftliche Urteil des Obergerichts vor. Für Norbert bedeutet es einen Teilsieg. Dieser habe am Bezirksgericht zwar keine Maske tragen wollen. Davon könne aber nicht auf einen Rückzug der Einsprache geschlossen werden. «Der Beschwerdeführer manifestierte im Gegenteil sein Interesse an der Durchführung des Verfahrens hartnäckig, indem er sich gemäss den Angaben in der Vernehmlassung immer wieder zum Verhandlungsraum aufmachen wollte und vor diesem noch eine halbe Stunde verharrte, bis er durch die Polizei zum Verlassen des Gebäudes aufgefordert wurde», hält das Obergericht fest.

Nun habe das Gericht in solchen Fällen die Möglichkeit, eine Person zu verwarnen oder im Wiederholungsfall aus dem Verhandlungsraum zu weisen – auch unmittelbar vor und nach einer Verhandlung. Dann hätte die Verhandlung gleichwohl fortgesetzt werden können. Dass der Gerichtspräsident Norbert wegen der Weigerung, eine Maske zu tragen, nicht zur Verhandlung zuliess, habe einer Verwarnung entsprochen.

Kein Anspruch auf eine Wiederholung der Hauptverhandlung

Der Zweck des Maskentragens sei Norbert erläutert worden. Auch sei nicht ersichtlich, inwiefern ihm das Tragen nicht möglich oder zumutbar gewesen wäre, nachdem er die «besonderen Gründe» nicht spezifiziert habe. «Es ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz dem Beschwerdeführer ohne Maske die Teilnahme an der Hauptverhandlung verwehrt hat», folgert das Gericht.

Jedoch: Als Konsequenz des Ausschlusses wäre die Verhandlung grundsätzlich fortzusetzen gewesen. Das Bezirksgericht hätte daraufhin über die Einsprache entscheiden müssen. Dementsprechend hat das Obergericht die Beschwerde teilweise gutgeheissen und weist die Sache an die Vorinstanz zurück.

Zu einem Wiedersehen von Gerichtspräsident und Norbert an der Verhandlung wird es allerdings nicht kommen. Zwar hat das Obergericht das Ausstandsgesuch gegen den Gerichtspräsidenten abgewiesen. Doch die Vorinstanz werde nach «erfolgter Rückweisung aufgrund der Akten entscheiden können». Es bestehe kein Anspruch auf eine Wiederholung der Hauptverhandlung, so das Obergericht.

