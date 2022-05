Oberengstringen/Unterengstringen Lady Gaga liebt ihre Schals – jetzt zeigt Ginny Litscher ihre Passion in Malkursen Die 37-jährige Künstlerin und Textildesignerin aus Unterengstringen arbeitete für Modeschöpfer wie Vivienne Westwood und Armani und fertigte Kleidungsstücke für Lady Gaga. Nun hat sie eine Galerie in Oberengstringen eingerichtet, um ihre Werke auszustellen und anderen den Zugang zum Malen zu ermöglichen. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

Mit ihren Gemälden will sie Geschichten erzählen: Die Unterengstringer Designerin Ginny Litscher eröffnete nun eine Galerie in Oberengstringen, um ihre kreativen Kenntnisse weiterzugeben. Valentin Hehli

Ein Leopard blickt anmutig von einem Ast hinunter. Hinter ihm verlaufen goldene Ketten. «Ich zeige in meinen Bildern gerne Widersprüche. Der Leopard ist ein starkes Tier und trotzdem wird er durch die Ketten zurückgehalten. Auch die skizzenhaften Details bilden einen Kontrast zu den farbigen Elementen», sagt Ginny Litscher. Das Gemälde hat die 37-jährige Unterengstringerin erst kürzlich fertiggestellt. Es hängt zusammen mit 51 anderen in ihrer neuen Galerie an der Dorfstrasse 39 in Oberengstringen.

Ginny Litschers neuestes Werk: Leoparden und exotische Vögel, vereint mit Ketten und skizzenhaften Details. Valentin Hehli

Hier befand sich früher die Manufaktur des Zürcher Acrylfarbenpioniers Heinz Strehler, der 2018 verstarb. «Heinz war der Vater meiner Stiefmutter. Er wollte unbedingt, dass die Räume für die Kunst genutzt werden, wenn er nicht mehr da ist. Und das machen wir jetzt», sagt Litscher mit einem Lächeln.

Den Leuten die Angst vor dem Malen nehmen

In der Galerie wird die Künstlerin aber nicht nur ihre Werke ausstellen, sondern auch ihre Leidenschaft für die Malerei in Form von Kursen weitergeben. «Interessierte sollen in meine Welt eintauchen. Ich möchte ihnen die Angst vor dem Malen nehmen und ihnen zeigen, wie sie selbst kreativ sein können», sagt Litscher. Dabei gehe es weniger um Theorie, sondern viel mehr darum, einen eigenen Zugang zum Malen zu finden. «Wichtig ist mir auch, dass die Teilnehmenden alle im Kurs erschaffenen Bilder mit nach Hause nehmen und sie dort aufhängen oder verschenken können.»

Tieren und Fabelwesen räumt Ginny Litscher oft viel Platz in ihren Bildern ein. Sie sagt: «Mit ihnen kann ich Emotionen transportieren.» Valentin Hehli

Litschers vierteiliger Kurs kostet 480 Franken und startet am 22. Juni. «Einen Monat lang werden wir jeden Mittwochabend von 18 bis 20.30 Uhr hier zusammenkommen. Das Material werde ich zur Verfügung stellen. Ich bekomme es vom Farbgeschäft Strehler in Zürich Wiedikon», erzählt die Unterengstringerin und fügt an: «Ich würde mich freuen, wenn ich im Juni sechs bis zwölf Personen mein Handwerk näherbringen könnte.» Ihre Bilder würden immer eine Geschichte erzählen, hätten etwas Schönes, aber auch etwas Mythisches oder fast Unheimliches, sagt Litscher. Oft räumt die 37-Jährige Tieren einen Platz in ihren Bildern ein. Es sind Bienen, Raubkatzen, Affen, aber auch Hunde und Drachen. «Mit ihnen kann ich Emotionen transportieren.»

An einem Bild arbeitete sie sieben Jahre

Die Galerie dient Litscher sozusagen als Werkschau. Es hängen ältere, aber auch ganz neue Gemälde an den Wänden. «Dieses Bild habe ich zum Beispiel mit 18 gemacht. Ich habe die Farbe auf Holzplatten aufgetragen und dann mit dem Messer ausgestrichen.» Entstanden ist ein zweiteiliges Werk, auf dem Litscher Äste und Baumstämme inszeniert hat. An manchen Bildern arbeitete sie bis zu sieben Jahren, andere brauchten weniger lange zur Vollendung. Daher rührt auch die Preisspanne von 800 bis 6000 Franken pro Bild.

52 Werke sind in der Galerie in Oberengstringen ausgestellt. Diese Baumstämme auf zwei Holzplatten malte Ginny Litscher im Alter von 18 Jahren. Valentin Hehli

«Meine jüngste Kundin ist acht, meine älteste 70 Jahre alt. Es ist schwierig, zu sagen, wem meine Werke gefallen. Wichtig ist, dass sie einem ansprechen.»

Ihre Kunst würde sie selbst als «Trippy Art» bezeichnen. «Also als Kunst, die einen auf eine Reise mitnimmt.» Auf eine erfolgreiche Reise führte die Kunst auch die Künstlerin selbst. Litscher studierte in Zürich und Luzern sowie am Central Saint Martins College in London. «Während meiner Studienzeit stürzte ich mich in die Arbeit und knüpfte viele Kontakte im Modegeschäft», erzählt Litscher. So kam es, dass sie nach ihrem Bachelorabschluss Textildesigns für renommierte Modeschöpferinnen und -schöpfer wie Vivienne Westwood, Armani, Alexander McQueen oder Diane von Fürstenberg entwarf.

Ihr Schal verkaufte sich in London und Dubai

2011 machte sie sich mit einer eigenen handgezeichneten Seidenfoulard-Kollektion selbstständig. Die Schals waren unter anderem im Londoner Luxus-Modehaus Liberty, in Deutschland und Dubai, aber auch im heimischen Jelmoli und Globus erhältlich. Zu Litschers Schal-Kundinnen gehören etwa Lady Gaga und Keira Knightley. In Szene gesetzt wurden die Foulards auch mehrmals in der bekannten Modezeitschrift «Vogue» und vielen anderen Fashion-Blättern.

Die Galerie dient Ginny Litscher als Werkschau. Hier kann sie alle ihre Bilder präsentieren. Die Gemälde kosten zwischen 800 und 6000 Franken. Valentin Hehli

Nach zehn Jahren in London und dem Ja zum Brexit verliess Litscher 2016 die Insel, um in Spanien für Zara Home als Designerin zu arbeiten. In dieser Zeit fand sie zu ihrem heutigen Steckenpferd: der Inneneinrichtung. «Für Privatkunden produziere ich immer noch Schals, doch ich konzentriere mich auf die Einrichtung, bemale Wände bei Kunden zu Hause oder kreiere Tapeten und Bilder», sagt Litscher.

Sie dekoriert Hotelzimmer und Restaurants

Ihr Können kann im Fünfsternehotel Grand Resort Bad Ragaz in einem nach ihr benannten und eingerichteten Ginny-Litscher-Zimmer für 500 Franken pro Nacht bestaunt werden. Etwas günstiger ist da der Besuch im japanischen Restaurant Ooki in Zürich Wiedikon. Dort hat Litscher das Lokal mit einer Fata-Morgana-Tapete und einem Geisha-Bild verschönert.

Die Kunst führt die Unterengstringerin nun wieder zurück in ihre Heimat ins Limmattal. Dort will sie auch bleiben. Litscher sagt: «Wenn der Malkurs Anklang findet, werde ich diesen regelmässig anbieten. Und auch über Besuche in der Galerie auf Voranmeldung freue ich mich sehr.»

Bis am 4. Juni können sich Interessierte für den vierteiligen Malkurs von Designerin Ginny Litscher, der am 22. und 26. Juni sowie am 6. und 13. Juli stattfindet, unter contact@ginnylitscher.com anmelden.

