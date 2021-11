Männerchor Engstringen trat in Oberengstringen auf

Oberengstringen/Unterengstringen Endlich konnte der Männerchor Engstringen wieder vor Publikum singen Nach zwei Jahren Unterbruch trat der Männerchor Engstringen an der Herbstserenade wieder öffentlich auf. Die Zuschauerinnen und Zuschauer bekamen in der reformierten Kirche Oberengstringen ein vielfältiges Programm geboten. Fabio Müller Jetzt kommentieren 07.11.2021, 18.08 Uhr

Der Männerchor Engstringen trat gemeinsam mit dem Ad-hoc-Chor Zürich auf. Fabio Müller / Limmattaler Zeitung

Nach langer Zeit konnte der Männerchor Engstringen an der Herbstserenade in der reformierten Kirche in Oberengstringen am Freitag endlich wieder auftreten. «Die letzten zwei Jahre waren hart, da wir wegen der Einschränkungen nicht üben konnten», sagt Paul Burch, Präsident des Männerchors Engstringen. Dirigent Gunhard Mattes war nach dem Auftritt stolz auf den Chor: «Die Männer haben heute super gesungen. Sie haben Einsatz gezeigt und ihr Bestes gegeben.»