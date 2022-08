Oberengstringen/Unterengstringen Die Mafia kennen lernen und Melon Tusk besiegen: Das erlebte die Pfadi Laupen im Bundeslager Die Ober- und Unterengstringer Pfadis waren zusammen mit über 30'000 weiteren Personen Teil des diesjährigen Bundeslagers im Wallis. Ein Höhepunkt war die Schlussfeier, bei der Bligg, Marc Sway und 77 Bombay Street auftraten. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

Zum Mittagessen versammelt sich die Pfadistufe unter dem grossen Aufenthaltszelt, dem sogenannten Sarasani. Virginia Kamm

Mit täglich rund 30'000 Personen auf dem Lagergelände im Goms war die Zeltstadt des Bundeslagers (Bula) der Pfadibewegung Schweiz temporär fast die grösste Ortschaft im Kanton Wallis. Nur der Kantonshauptort Sion mit rund 35'000 Einwohnerinnen und Einwohnern kommt an diese Zahl heran. Seit letztem Samstag ist das Lager mit dem Namen Mova, an dem die Pfadis aus der ganzen Schweiz sowie einige Gruppen aus dem Ausland teilnahmen, vorbei. Die «Limmattaler Zeitung» hat die Pfadi Laupen aus Ober- und Unterengstringen einen Tag lang im bisher grössten Schweizer Pfadilager aller Zeiten begleitet.

Die etwa Zehn- bis 14-jährigen Jugendlichen, die der Pfadistufe angehören, haben zu diesem Zeitpunkt bereits eine von zwei Lagerwochen hinter sich. Die Wolfsstufe der Pfadi Laupen, also die etwa Sechs- bis Zehnjährigen, verbringt das Lager getrennt von den Grossen und ist gerade erst angereist. Für sie dauert das Bula nur eine Woche. Erlebt haben die Kleinen aber schon viel: «Am ersten Tag haben wir Aliens eingefangen und sie mit einem Zaubertrank besiegt», erzählt der achtjährige Robert begeistert. Diesen Auftrag hätten sie von einem gewissen Melon Tusk erhalten, sagt er.

Das Geländespiel im Wald ist ein Highlight

«Wir wurden von der fiktiven Figur Melon Tusk und seinem Unternehmen SpaceY eingeladen, Missionen auf einem fremden Planeten zu erfüllen», erklärt der Lagerleiter der Wolfsstufe, Yannick Ghisletta, in der Pfadi Jerry genannt, die Lagergeschichte. Im Verlauf des Lagers sollte sich aber herausstellen, dass das Unternehmen so in Wahrheit die Kontrolle über alle Planeten erlangen will.

So sah das Lagergelände des Bulas von oben aus. zvg

Auch während des Besuchs der «Limmattaler Zeitung» müssen die Wölfli einen Auftrag für den ominösen Unternehmer erfüllen: Dieses Mal geht es darum, Rohstoffe zu gewinnen. Dafür machen sie ein Geländespiel im Wald. In Gruppen lösen sie sportliche und denkerische Aufgaben. Dafür erhalten die Pfadis ein Stück Schnur, das ein Eintrittsbillett in die Spielbank ist, wo sie ihre Monopoly-Fähigkeiten beweisen müssen. Werden sie auf dem Weg zur Bank aber von einer der zwei Polizistinnen eingefangen, müssen sie ihre Schnüre abgeben und eine neue Aufgabe lösen.

Sie verbringen das Lager mit der Pfadi Murten

Die Wölfli sind begeistert. «Das Monopoly-Geländespiel, das wir gerade spielen, ist mein bisheriges Lagerhighlight», sagt der elfjährige Mickael. Der Einsatz lohnt sich: Gruppe eins gewinnt das Spiel und soll dafür später eine Belohnung von Melon Tusk erhalten.

Yannick Ghisletta, Lagerleiter der Wolfsstufen der Pfadis Laupen und Murten, heisst in der Pfadi Jerry. Virginia Kamm

Aus 15 Wölfli und zehn Leiterinnen und Leitern besteht die Gruppe. Mit dabei sind nicht nur Kinder aus Ober- und Unterengstringen, sondern auch einige der Pfadi Murten aus Zürich Albisrieden. Die beiden Abteilungen haben sich für einen Zusammenschluss entschieden, um sicher genügend Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Lageranmeldung zu haben.

«Bisher lief alles nach Plan», sagt Ghisletta. Weil der eigene Lagerplatz in der Woche zuvor bereits von einer anderen Gruppe genutzt worden war, musste die Pfadi Laupen das grosse Aufenthaltszelt, den Sarasani, nicht selber aufbauen. «Die restlichen Zelte haben wir einen Tag vor der Anreise der Kinder aufgestellt», sagt der 21-Jährige. «Dafür müssen wir den ganzen Platz nach dem Lager wieder abbauen.»

Die Wölfli lassen sich das Geländespiel im Wald erklären. Von Melon Tusks Unternehmen SpaceY sind sie beauftragt worden, Rohstoffe zu gewinnen.

Auch bei der Pfadistufe herrscht gute Stimmung. «Bisher ist nur eine Zeltecke gerissen», sagt Lagerleiter Simeon Flühmann, der in der Pfadi Crash heisst. Die Gruppe besteht aus 34 Jugendlichen und 21 Leiterinnen und Leitern. Es sei das erste gemeinsame Lager der Pfadi Laupen und der Pfadi Murten, sagt der 21-Jährige. «Es gibt zwar Dinge, die wir unterschiedlich handhaben, der Austausch ist aber sehr positiv und spannend.»

Simeon Flühmann, der in der Pfadi Crash heisst, war Lagerleiter der Pfadistufe. Virginia Kamm

Während der ersten Lagerwoche konnten sich die Jugendlichen ganz dem Bula-Leben widmen. «Wir hatten nicht viel Programm, damit die Pfadis Zeit hatten, den Bulavard zu erkunden und andere Gruppen kennenzulernen», sagt Flühmann. Spiele mit benachbarten Gruppen sowie ein Geländespiel im Wald mit 120 Pfadis standen ebenfalls an. Beim Bulavard handelte es sich um den Bereich in der Mitte des Lagergeländes, wo sich die Verpflegungsstände befanden und man zahlreiche Aktivitäten ausprobieren konnte – zum Beispiel ein Escape-Zelt oder ein Kletterturm.

Zu Beginn der zweiten Woche startete auch für die Kinder der Pfadistufe die Lagergeschichte: «Wir haben erfahren, dass Fidu der Frosch, eines der Lagermaskottchen des Bulas, der Mafia angehört», erzählt Flühmann.

Das Unwetter haben sie gut überstanden

Flühmanns bisheriges Highlight ist klar: «Am Sonntag haben wir das Mova-Baumhaus besucht», erzählt er. «Das fanden die Kinder super.» Dabei handelte es sich um ein riesiges selbst gebautes Baumhaus des Vereins Outdoortech, der während des Lagers darin wohnte. Weniger Freude bereitete den Pfadis ein starker Regen Ende der ersten Woche. «Wir selber haben das Unwetter zwar gut überstanden», sagt er. «Wir mussten aber unseren Nachbarn helfen, das angesammelte Wasser von ihren Zelten auf unseren Lagerplatz zu schaufeln.»

Dass die Lagergeschichte nun begonnen hat, freut die Pfadis: «Ich freue mich vor allem auf das Adrenalin, wenn das Programm so richtig anfängt», sagt die zwölfjährige Beatrice. «Und auf die Nachtübung, wenn es noch eine gibt.» Auch Tim, ebenfalls zwölf Jahre alt, freut sich auf den weiteren Verlauf der Mafia-Geschichte. Er sagt:

«Bis jetzt war für mich die Eröffnungsfeier am eindrücklichsten.»

Diese beinhaltete neben Theatern in allen Landessprachen auch eine Trommel- und eine Lichtshow.

«Mir gefällt die Atmosphäre, mit so vielen Gruppen zusammen im Lager zu sein, am besten. Ich finde es toll, andere Pfadis zu treffen», sagt die 15-jährige Pajkea. Sie freue sich schon, nächstes Jahr am Jamboree teilzunehmen, einem internationalen Pfadilager, das dieses Mal in Südkorea stattfindet.

Beim Atelier gipsen sich die Kinder ein

Mit der Mafia können es die Kinder der Pfadi Laupen natürlich nicht so einfach aufnehmen. Darum trainieren sie an diesem Vormittag ihre sportlichen Fähigkeiten mit Stafetten. Zur Belohnung erhalten sie verschiedene Rätsel. Bevor diese gelöst werden, steht das Mittagessen auf dem Programm: Gnocchi mit Tomatensauce und Salat. Danach machen die Pfadis ihre Ämtli, holen Wasser und waschen ihr Geschirr ab. Die Lösungen der Rätsel führen sie schliesslich zu anderen Pfadigruppen, von denen sie Schutzgeld in Form von kleinen Holzmünzen erhalten.

Während des sogenannten Ateliers können die Pfadis schliesslich entspannen und sich kreativ austoben: An verschiedenen Posten dürfen sie Specksteine schleifen, Armbänder knüpfen und sich gegenseitig Masken aus Gips verpassen.

Die Jugendlichen der Pfadistufe haben bereits eine Lagerwoche hinter sich. Um es mit der Mafia aufnehmen zu können, trainieren sie ihre sportlichen Fähigkeiten mit Stafetten. Danach gibt es ein wohlverdientes Mittagessen. Dazu versammelt sich die Gruppe unter dem Sarasani. Danach werden verschiedene Rätsel gelöst. Die Lösungen führen die Pfadis zu anderen Gruppen. Von diesen erhalten sie Schutzgeld in Form von Holzmünzen. Beim Atelier können sich die Kinder entspannen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. So zum Beispiel bei der Gipsmaske. Auch Specksteinschleifen steht auf dem Plan. Beim dritten Posten knüpfen die Jugendlichen Armbänder. Alle Bu-La-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer schlafen in Zelten. Das Küchenzelt der Pfadi Laupen ist gut ausgerüstet.

Beim Materialtransport gab es eine Panne

Auch die restlichen Tage seien praktisch ohne Zwischenfälle über die Bühne gegangen, sagen die beiden Abteilungsleiter der Pfadi Laupen, Yannick Rhyn und Roger Fleisch, nach dem Lager auf Anfrage. «Wir haben unser Material mit einem kleinen Bus nach Hause transportiert und hatten auf dem Weg über zwei Pässe eine Panne», sagt Rhyn, der in der Pfadi Newton heisst. Schliesslich sei aber alles heil angekommen.

Die Jugendlichen der Pfadistufe unternahmen in der zweiten Lagerwoche eine Wanderung über den Aletsch-Panoramaweg. «Das war wunderschön», erzählt Fleisch, der in der Pfadi Do-It genannt wird. «Wir hatten eine perfekte Aussicht.» Auf Infotafeln habe man sehen können, wie stark der Gletscher bereits weggeschmolzen sei. «Das fanden auch die Kinder eindrücklich. So etwas sieht man nicht jeden Tag.» Ein spezieller Abend war für fünf Mädchen und fünf Jungen zudem der letzte des Lagers: Sie bekamen nämlich ihren Pfadinamen.

Melon Tusk entpuppte sich als Entführer

Die jüngeren Pfadis verbrachten währenddessen einen Tag auf einem Abenteuerspielplatz. «Dafür mussten wir über eine Hängebrücke gehen», sagt Rhyn. «Obwohl einige Kinder Respekt davor hatten, haben es schliesslich alle geschafft.» Auch eines der Wölfli erhielt seinen Pfadinamen. «Wir mussten in der Nacht eine Astronautin befreien, die von Melon Tusk entführt worden war», erzählt Rhyn. Im gleichen Zug habe die Taufe stattgefunden. «Das war sowohl für uns als auch für das Kind sehr lässig.»

Ein Höhepunkt des Bulas war für beide Abteilungsleiter die grosse Schlussfeier am letzten Abend: «Die ist wirklich sehr gut gelungen», sagt Rhyn. Nach einem Auftritt von Bligg und Marc Sway, die sich zusammen Blay nennen, sorgte ein Überraschungskonzert von 77 Bombay Street für Stimmung. Der krönende Abschluss war eine Laser- und eine Drohnenshow. Bereits bei der 1.-August-Feier des Lagers trat mit Hecht eine prominente Band auf. «Die Feier war aber leider etwas langfädig», sagt Rhyn rückblickend.

So sah das Konzert von Blay an der Schlussfeier des Movas aus. zvg/Verein Bula 2021

Klar ist: Das Bula wird der Pfadi Laupen noch lange in Erinnerung bleiben. Rhyn sagt:

«Es war ein sehr cooler Anlass, der verbindet. Ich bin froh, dass die Kinder der Pfadi Laupen das erleben durften.»

Dass das Lager gemeinsam mit der Pfadi Murten stattgefunden habe, habe das Erlebnis noch spezieller gemacht. «Im Bula ist man Teil von etwas Grösserem», zieht er Bilanz. So gross sogar, dass das Lager manchmal etwas überfordernd sein konnte. «Es gab so viel zu entdecken, dass man manchmal gar nicht wusste, wo anfangen.»

Das Bundeslager 2022 in Zahlen Das Bundeslager (Bula) der Pfadibewegung Schweiz findet nur etwa alle 14 Jahre statt. Das letzte Bula war 2008 in der Linthebene. Auf dem Lagergelände im Walliser Goms befanden sich jeden Tag zwischen dem 23. Juli und dem 6. August rund 30'000 Personen. Darunter waren Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren, Leiterinnen und Leiter, das Küchenpersonal sowie zahlreiche Helferinnen und Helfer, die sogenannten Rover. Auch 300 Pfadis aus Schweden, Finnland, den USA, dem Vereinigten Königreich, Italien, Belgien, Tschechien, Polen und Serbien waren dabei. Insgesamt handelte es sich um 800 Pfadigruppen. Rund 500 Personen haben das Bula mitorganisiert. Das Gesamtbudget für das Lager betrug knapp 25 Millionen Franken. 50 Prozent werden durch die Lagerbeiträge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer finanziert. Einnahmen aus Spenden und Sponsoring decken 25 Prozent ab. Der Rest stammt aus dem Verkauf von Merchandiseartikeln und aus der Konsumation auf dem Lagergelände. Das Bula hätte bereits 2021 stattfinden sollen, wurde aber pandemiebedingt frühzeitig um ein Jahr verschoben.

