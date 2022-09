Oberengstringen erhält zwei neue Jugendarbeiter

Oberengstringen In der Oberengstringer Jugendarbeit weht ein frischer Wind: Zwei neue Mitarbeiter haben angefangen Carmen Ambauen und Joshua Brunner übernehmen die Stellen von Larissa Buser und Didi Karaman. Die beiden Jugendarbeiter feierten ihren Abschied am Oberengstringer Dorfplatzfest mit rund 300 Jugendlichen. Lydia Lippuner 14.09.2022, 05.00 Uhr

Larissa Buser geht auf Weltreise und Didi Karaman will sich voll auf seine Musikkarriere fokussieren. Zvg

Seit August arbeiten zwei neue Sozialarbeitende in der Jugendarbeit Oberengstringen. Carmen Ambauen und Joshua Brunner folgen auf Larissa Buser, welche die Jugendarbeit Ende Oktober verlässt und Didi Karaman, der bereits seinen letzten Arbeitstag hinter sich hat. Karaman war seit 2020 und Buser seit 2017 für die Oberengstringer Jugendlichen da. «Beide waren sehr gut vernetzt und wurden von den Jugendlichen geschätzt», sagt Sandra Jenny, Bereichsleitung Jugendarbeit. Sie seien zu dritt ein sich gut ergänzendes und starkes Team gewesen.

Dabei hatten alle Mitglieder ihre eigenen Schwerpunkte. Larissa Buser gründete den «Queer*-Treff» für Oberengstringer «LGBTQIA+»-Jugendliche. Der aufstrebende Rapper Didi Karaman war mit seinen Projekten auch sehr beliebt. Im Februar hat er gemeinsam mit einigen musikbegeisterten Jugendlichen ein eigenes Studio im Keller des Jugendtreffs eröffnet. Am Oberengstringer Dorfplatzfest hatten Buser und Karaman noch einmal Gelegenheit, sich von den Jugendlichen zu verabschieden. An den Jugendanlässen des Fests seien rund 300 Jugendliche zum Feiern erschienen.

«Die beiden Jugendarbeitenden haben am Fest mit dem Jugendangebot etwas Riesiges auf die Beine gestellt. Das kam sehr gut an», sagt Jenny. Dass die beiden Jugendarbeitenden nun gehen, sei für Jenny nicht unerwartet gekommen. Buser habe bereits vor längerer Zeit angekündet, dass sie eine Weltreise machen wolle und Karaman sagte, er wolle so bald als möglich seine ganze Kraft und Zeit in die Musik investieren. Dieser Zeitpunkt sei nun für beide gekommen.

Jenny freut sich auf den frischen Wind in der Jugendarbeit

Angesichts des Abschieds hat Jenny nun gemischte Gefühle. Einerseits schmerze der Abgang der beliebten Jugendarbeitenden, andererseits freue sie sich auf die neuen Mitarbeitenden. «Ich bin gespannt auf die Zusammenarbeit mit den neuen Sozialarbeitenden, die ihre eigenen Stärken und einen frischen Wind mitbringen», sagt Jenny. So waren die beiden vorgängig in verschiedenen sozialen Institutionen tätig. Carmen Ambauen arbeitete zuletzt in einem Arbeitsintegrationsprogramm für Jugendliche und Joshua Brunner als Sozialpädagoge in einem Jugendwohnheim.

Die Angebote der Jugendarbeit laufen vorerst wie bis anhin weiter. Die Oberengstringer Jugendarbeit laufe sehr gut: «Wir müssen uns eher bremsen, da wir immer noch mehr machen könnten», sagt Jenny. Mit den neuen Mitarbeitenden sei die Jugendarbeit vorerst gut aufgestellt. Von allen Angeboten sei der Street Club am Mittwochnachmittag für Jugendliche aus der 5. und 6. Klasse sowie der offene Treff am Freitagabend bislang am beliebtesten.