Yakin-Arena erhält mehr Parkplätze und ein öffentliches Bistro

Oberengstringen Yakin-Arena erhält mehr Parkplätze und soll noch dieses Jahr offiziell eröffnet werden Im Oberengstringer Fussball-Tempel wird seit einem Jahr fleissig gekickt. Aufgrund des bewilligten Baugesuchs sollen den Sportlern künftig 21 neue Parkplätze zur Verfügung stehen. Überdies wird das Bistro auch auswärtigen Gästen offenstehen. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 06.09.2022, 16.36 Uhr

Beliebter Treffpunkt: Im Oberengstringer Fussball-Tempel treffen sich die Fussballbegeisterten seit einem Jahr. zvg

Seit letztem Herbst werden Fussbälle durch die Yakin-Arena an der Neugutstrasse in Oberengstringen gedribbelt. Die drei Fussballfelder und der Raum mit der digitalen Spielwand werden rege genutzt. Nun hat die Gemeinde ein Baugesuch des Ex-Nati-Stars Hakan Yakin mit Auflagen bewilligt. An der Seite des ehemaligen Tennis- und Squashcenters Träff, aus dem die Yakin-Arena entstanden ist, werden 21 zusätzliche Parkplätze erstellt. Bisher hat es vor Ort 23 Parkplätze.

Zudem werden im zweiten Stock des Innenbereichs zusätzliche Büroräume und eine Lounge entstehen. Unabhängig davon soll das Angebot des Bistros erweitert werden, sodass sich auch Gäste, die das Sportangebot nicht nutzen, in der Arena verpflegen können.

Aussenansicht der Anlage. Larissa Gassmann

Zuerst steht der Bau der neuen Parkplätze an. Diese sollen an der Ostseite des Gebäudes erstellt werden. Später soll der zweite Stock des Gebäudes ausgebaut werden. Welche Aktivitäten in der Lounge angeboten werden, sei noch offen. «Ideen sind jedoch schon da», sagt Süha Demokan. Er ist Geschäftsführer der Yakin-Arena und war früher Leiter Administration und Teammanager beim FCZ.

Einsprachen aus der Bevölkerung gegen das Baugesuch habe es keine gegeben. Im Gegenteil, Demokan sagt: «Wir freuen uns über den Zuspruch, den wir aus der Region haben. Viele nutzen die Halle privat oder mit ihren Vereinen.» Das Unternehmen wolle das Freizeitangebot bereichern und gleichzeitig den Nachwuchs schulen. «Wir sind in unmittelbarer Nähe zu den Wohnhäusern. Da ist es selbstverständlich, dass wir mit unseren Nachbarn ein gutes Verhältnis pflegen und Rücksicht nehmen», sagt Demokan.

Nach der Lockerung strömten die Sportler in die Halle

Die Auslastung der Halle sei im ersten Halbjahr nach der Eröffnung im Herbst 2021 Schwankungen unterworfen gewesen. Das habe besonders an den Coronaschutzmassnahmen gelegen. So konnte man während der Wintermonate nur mit Maske und Zertifikat trainieren.

Während dieser Zeit sei der Betrieb in erster Linie von Kindern und Jugendlichen genutzt worden. «Dafür kamen nach den Lockerungen der Massnahmen im Frühling 2022 umso mehr Leute», sagt Demokan. Deshalb seien nun auch mehr Parkplätze nötig, denn anders als beim Tennis sind bei einem Fussballspiel mehr Spieler auf dem Platz.

Hakan Yakin signiert das T-Shirt eines jungen Fussballers. zvg

Am beliebtesten seien momentan Veranstaltungen auf dem 5300 Quadratmeter grossen Kunstrasen, so Demokan. Da werden Kindergeburtstage gefeiert, Partys veranstaltet und Trainings durchgeführt. Auch die Fussballcamps für Kinder in den Schulferien seien ausgebucht gewesen. Einer der Trainer und zugleich Verwaltungsratspräsident ist der Unterengstringer Hakan Yakin, der hauptberuflich als Trainer beim FC Schaffhausen arbeitet. Neben Yakin und Demokan sitzt auch FC-Schaffhausen-Präsident Roland Klein im Verwaltungsrat.

Murat Yakin trat aus dem Verwaltungsrat aus

Ursprünglich war der ehemalige Nationalspieler gemeinsam mit seinem Bruder Murat Yakin im Verwaltungsrat der Yakin Arena AG. Doch nachdem Murat Yakin, der in Oberengstringen wohnt, im Sommer 2021 als Nati-Trainer engagiert wurde, trat er schliesslich aus dem Verwaltungsrat aus. Trotzdem ist er laut Demokan oft in der Yakin-Arena anzutreffen.

Autogrammstunde mit Murat Yakin. zvg

Beispielsweise an Wohltätigkeitsanlässen, die von den beiden Yakin-Brüdern unterstützt werden. So spielte die Homeless-Nati der Strassenzeitung «Surprise» im Juli in der Yakin-Arena. Im Herbst sei ein weiterer Benefizanlass geplant. Am 17. September werden prominente Sportler ihre Accessoires und Kleider an einem Flohmarkt in der Yakin-Arena verkaufen. Der Erlös fliesst in die Kinder- und Jugendstiftung Murat Yakin & Friends zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Not.

Offizielle Eröffnung steht noch aus

Die Halle sei in einem ständigen Wandel. So habe man die ursprüngliche Idee, eine E-Sport-Anlage zu bauen, vorübergehend auf Eis gelegt. «Wir lassen uns ständig neu inspirieren», sagt Demokan.

Aktuell steht nebst der Erweiterung der Parkplätze und dem neuen Konzept für das Bistro noch ein weiterer Punkt auf Demokans To-do-Liste: Die gesamte Halle soll noch dieses Jahr offiziell eröffnet werden.

Der bereits bestehende Bistrobereich in der Arena. Larissa Gassmann

Denn obwohl bereits seit fast einem Jahr in der Halle gekickt wird, fiel die offizielle Eröffnung bislang den Coronaschutzmassnahmen zum Opfer. Nach den heissen Sommerwochen, in denen die Sportler lieber das kühle Nass suchten, habe das Interesse am Hallensport nun wieder zugenommen. So hofft Demokan, dass der Zeitpunkt nun passe, um bald ein Fest zu feiern, dass die Halle füllt.

