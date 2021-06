Reformierte Kirche OE: Wir gehörten schon immer zu Höngg

Oberengstringen Die gemeinsame Identität des Kirchenkreises 10 soll nach der Pandemie Fahrt aufnehmen Seit 2019 gehört die reformierte Kirche Oberengstringen organisatorisch zur Stadtzürcher Kirchgemeinde. Dies hat laut Pfarrer Jens Naske zwar für mehr Aufwand gesorgt, aber der Kirche auch mehr personelle und finanzielle Ressourcen verschafft. Lydia Lippuner 12.06.2021, 04.00 Uhr

Auf dem 1951 gebauten Kirchgemeindehaus in Oberengstringen ist die Verbundenheit zwischen Oberengstringen und Höngg festgehalten, wie Pfarrer Jens Naske zeigt. Lydia Lippuner

Jens Naske zeigt auf das Höngger Wappen, das von Beginn weg am 1951 errichteten Kirchgemeindehaus in Oberengstringen neben dem Gemeindewappen prangt. Seit 15 Jahren ist er Pfarrer in Oberengstringen. Anfang 2019 erlebte er den Anschluss des Dorfes an die neu gegründete Kirchgemeinde der Stadt Zürich mit. Die Fusion sei eine logische Konsequenz der historischen Entwicklung gewesen, sagt Naske. «Oberengstringen war schon seit der ersten Erwähnung des Orts ein Teil der Höngger Kirche.» Erst 1977 wurde im Dorf eine getrennte reformierte Kirchgemeinde gegründet, 1984 folgte die eigene Kirche.

Mit dem Zusammenschluss der drei ehemaligen Kirchgemeinden Höngg, Oberengstringen und Wipkingen West zum neuen Kirchenkreis 10 ist Naske nun nicht mehr Dorfpfarrer, sondern gehört einem Team aus sieben Pfarrerinnen und Pfarrern sowie einem Vikar an. «Das ist eine grosse Umstellung für mich», sagt er.

Endlich wieder Kirchenanlässe

Am Sonntag stehen im Kirchenkreis 10 zwei Pfarrwahlen an. Die zur Wahl stehenden Nathalie Dürmüller und Yvonne Meitner sind bereits seit Ende 2020 im Amt und sollen nun an der Urne bestätigt werden (siehe Zweittext unten). Deshalb wird das Pfarrgremium künftig voraussichtlich in gleicher Zusammensetzung im Kirchenkreis 10 wirken. «Ich werde weiter hauptverantwortlich für die Seelsorge und Abdankungen in Oberengstringen sein», bestätigt Naske. Zusätzlich habe er die Aufgabe, die Leute aus dem ganzen Kirchenkreis zusammenzuführen.

Die Pandemie habe die Annäherung der Oberengstringer Reformierten an die Stadt Zürich erschwert. «Erst seit diesem Monat können wir neben dem Gottesdienst wieder andere Anlässe durchführen», sagt Naske. Dies werde besonders von vielen Senioren geschätzt, die nun beinahe eineinhalb Jahre mehrheitlich zu Hause verbracht haben. Mit dem Zusammenschluss seien die Strukturen komplexer und die Sitzungen zahlreicher geworden. Trotz administrativen Mehraufwands sieht Naske auch viele Vorteile:

«Die Kirchgemeinde hat nun mehr Personal und kann viel mehr Anlässe anbieten.»

Das wäre früher auch wegen des schmaleren Budgets, dass der Reformierten Kirche Oberengstringen zur Verfügung stand, nicht möglich gewesen. Auch die Konfirmandenarbeit erlebe einen neuen Aufschwung. Früher fuhr Naske jeweils mit rund zehn Konfirmanden aus Oberengstringen ins Lager, heute haben er und das Team bis zu 40 Teilnehmer aus dem Kirchenkreis dabei. Das bereite sowohl den Jugendlichen als auch den Begleitpersonen viel Freude.

Die Diversität der Kirchen ist aufwendig und bereichernd

Die gemeinsame Identität des Kirchenkreises sei erst am Entstehen, sagt David Brockhaus, Präsident der Kirchenkreiskommission 10. Die Kommission ersetzte mit dem Systemwechsel 2019 die lokale Kirchenpflege. «Wir wussten, dass mit der Fusion eine grosse Arbeit auf uns wartet», sagt er. Jede Kirchgemeinde habe ihre eigenen Gepflogenheiten mitgebracht. Die neue Diversität bringe somit Aufwand und Bereicherung zugleich. Oberengstringen bereichere den Kirchenkreis etwa mit der Tradition regelmässiger Gospelgottesdienste sowie der aktiven Freiwilligenmithilfe.

Damit die Kirchengemeinschaft nach der Pandemie Schwung aufnehmen könne und die Anwohner auch Ansprechpersonen vor Ort haben, sei es wichtig, dass die Kommission präsenter werde. «Wir werden künftig wieder vermehrt an den Gottesdiensten teilnehmen», sagt Brockhaus. Die Kommission will auch die Kirchenkreisversammlung am 25. Juni nutzen, um wieder mit den Mitgliedern ins Gespräch zu kommen. Er hofft, dass der Vollstopp, der von der Pandemie ausgelöst wurde und viele Traditionen auf Eis legte, nun Raum für neue Gedanken lasse. So könnten neue verbindende Bräuche für den gesamten Kirchenkreis entstehen.

Reformierte im Kirche Zürich 406'800 Menschen gehörten Ende 2020 zur evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Zürich – 9700 weniger als im Vorjahr. 26,2 Prozent der Zürcher Bevölkerung sind reformiert, 24,2 Prozent katholisch. Seit Jahren kämpfen beide Kirchen gegen Mitgliederschwund. Ende 2010 lebten im Kanton noch fast 473'000 Katholiken. Oberengstringen verzeichnete im letzten Jahr 60 Abgänge. Diese seien jedoch nur zu einem Viertel auf Austritte zurückzuführen. Pfarrer Jens Naske erklärt: «Wir taufen durchschnittlich fünf Kinder und ich beerdige pro Jahr rund 25 Leute, da ist es nicht verwunderlich, wenn die Mitgliederzahlen sinken.» (lyl)

Die Leute gehen gerne in die Kirche, aber nicht jeden Sonntag

Naske beobachtete in den letzten Jahren trotz schwindender Mitgliederzahlen eine positive Entwicklung in Oberengstringen. Seit einigen Jahren würden wieder stetig mehr Menschen zu den Gottesdiensten erscheinen. «Die Leute gehen gerne in die Kirche. Aber nicht jeden Sonntag, sondern drei- bis viermal im Jahr», sagt er. Deshalb seien Spezialgottesdienste wie die Gospel- der Töffgottesdienste besonders beliebt. Während des Lockdowns habe man sogar Leuten absagen müssen, jeweils nur 50 Gäste erlaubt waren. Seit letztem Sonntag kann die Kirche wieder 100 Leute mit Maske und Abstand unter dem Kirchenschiff aufnehmen.

Laut Naske wird es jedoch noch eine Weile dauern, bis sich der Normalbetrieb eingestellt hat, da besonders ältere Leute immer noch stark verunsichert seien und Menschenansammlungen scheuen. «Trotzdem hörte ich von vielen Leuten, dass sie Halt in ihrem Glauben finden. Wir Reformierten können diesen ja auch zu Hause pflegen.»

Pfarrwahl: Frauenpower für den Kirchenkreis 10

Am Sonntag können die Stimmberechtigten des Kirchenkreises 10 zwei Pfarrerinnen wählen. Das Stadtzürcher Kirchgemeindeparlament hat die beiden Pfarrerinnen Yvonne Meitner (links) und Nathalie Dürmüller (rechts) zur Wahl vorgeschlagen. Beide sind bereits seit November 2020 als Pfarrerinnen im Amt und sollen nun an der Urne bestätigt werden.

Die beiden Pfarrerinnen Yvonne Meitner (links) und Nathalie Dürmüller (rechts) sollen das Pfarrgremium vervollständigen. Zvg / SRF/Knörle

Dürmüller arbeitet insgesamt seit acht Jahren als Pfarrerin. «Ich möchte, dass die Kirche ein Ort ist, an den man gerne hingeht. Ein Ort für die Familie», sagt sie. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern in Unterengstringen. Vor ihrem Engagement in der Kirchgemeinde 10 war sie unter anderem Pfarrerin in der Schweizer Kirche in London und arbeitete später als «Wort zum Sonntag»-Sprecherin. Eine zeitgemässe, persönliche und gut verständliche Sprache sei ihr deshalb ein Anliegen. «Für die nächsten Monate wünsche ich mir, dass wir trotz aller schweren Sachen, die während der Pandemie geschahen, die guten Entwicklungen nicht vergessen und weiter pflegen.»

Meitner ist bereits seit Februar 2019 für den Kirchenkreis 10 tätig. «Ich finde den Kreis vielseitig und spannend», sagt sie. Die gebürtige Schlieremerin wohnt in Höngg. Sie ist seit rund 15 Jahren als Pfarrerin tätig. Dabei liegen ihr besonders die jungen Leute am Herzen. Sie probiere, die Hemmschwelle zur Kirche möglichst niedrig zu halten. «Der Glaube soll möglichst nah am Alltag der Leute sein.» Meitner hofft, dass mit den Lockerungen der Coronaschutzmassnahmen in den nächsten Monaten wieder mehr direkte Begegnungen mit Menschen möglich sein werden.