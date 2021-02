Oberengstringen «Ich will die Sache schnell beenden»: Der Profiboxer Alexander Nedbei will am nächsten Kampf einen K.-o.-Sieg Für den Oberengstringer Profiboxer Alexander Nedbei (34) steht ein wegweisender Kampf an. Verdient er bald Geld mit seinem Sport? Ruedi Burkart 0 Kommentare 21.02.2021, 16.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Ecke. Alexander Nedbei lässt sich von seinen Betreuern während einer Pause pflegen. Bild: zvg

Die Mission von Alexander Nedbei ist klar. Wenn er am 6. März im deutschen Gelsenkirchen an der dortigen Box-Night in den Ring steigt, gibt es für den 34-jährigen Deutschen aus Oberengstringen nur eines: Kopf zwischen die Fäuste und mit Volldampf los auf den Gegner.

«Ich bin einer wie damals Mike Tyson», sagt Nedbei. Der US-Amerikaner wurde 1986 jüngster Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten und war für seinen kompromisslosen Kampfstil bekannt. «Iron Mike» pendelte Zeit seiner Karriere zwischen Genie und Wahnsinn, im Ring und auch im privaten Leben. «Tyson ist mein grosses Vorbild, bezogen auf den Sport», sagt Nedbei, «ich versuche, ähnlich zu boxen wie er.»

Mike Tyson im Jahr 2016 Isaac Brekken

Während der Amerikaner mehrmals Weltmeister wurde, backt der Deutsche allerdings deutlich kleinere Brötchen. Nicht nur, weil er in der tieferen Gewichtsklasse «Cruiser» antritt. In Gelsenkirchen wird er gegen seinen 41-jährigen Landsmann Christian Hiller um den «Continental Title» des Verbandes UBF (United Boxing Federation) kämpfen, also um den Europameister-Titel.

Dass Nedbei in Zeiten von Corona die Kampfsportart Boxen überhaupt ausüben und im Trainingsraum des Ringerclubs Schlieren trainieren darf, ist der Tatsache geschuldet, dass der Oberengstringer als Profisportler gilt. Problemlos verläuft die Vorbereitung auf den bisher wichtigsten Kampf in seiner mittlerweile 16-jährigen Karriere dennoch nicht. «Es ist eine ziemlich bescheidene Situation», gibt Nedbei zur Auskunft, «ein seriöses Training ist kaum möglich. Ich trainiere mehrheitlich für mich allein und versuche, immer positiv zu bleiben.»

Sogenanntes Sparring – also Trainingskämpfe gegen andere Profiboxer – ist zwar erlaubt. Geeignete Gegner zu finden, ist indes eine spezielle Herausforderung. «In der Schweiz gibt es wenige, die in Frage kommen», so Nedbei, «und Ausländer können ja nicht ein- und ausreisen, wie sie gerade wollen.» Immerhin konnte er den einen oder anderen Test-Fight absolvieren.

Alexander Nedbei aus Oberengstringen beim Training in Schlieren im Jahr 2019 Cynthia Mira

«Die Sponsoren halten auch in der Coronakrise zu mir»

Apropos Profisportler. Wenn sich Boxer bei einem WM-Kampf gegenüberstehen, geht es meistens um viel Geld. So soll Nedbei-Idol Tyson 1996 als bereits 30-jähriger Herausforderer sagenhafte 30 Millionen Dollar für sein Duell mit Titelträger Frank Bruno erhalten haben. Von solchen Zahlen träumen die meisten Boxer nicht einmal.

Einer wie Nedbei – in der aktuellen Weltrangliste auf Position 218 geführt – kassiert für seine Auftritte nicht, er muss bezahlen. Der Auftritt in Gelsenkirchen kostet ihn alles in allem rund 10'000 Franken. «Ohne meine treuen Sponsoren ginge das nicht», sagt Nedbei, der seinen Lebensunterhalt als Personal-Trainer verdient, «die halten auch in der Coronakrise zu mir.»

Auf die Frage, warum er all die finanziellen und körperlichen Herausforderungen auf sich nimmt, um gratis um den EM-Titel zu boxen, meint Nedbei lapidar:

«Weil ich meinen Sport liebe. Und weil ich ein grosses Ziel habe.»

Sollte er den Sprung unter die Top 100 der Rangliste schaffen, würde er künftig Geld mit kämpfen verdienen. «Gewinne ich am 6. März, steige ich um 50 bis 60 Ränge nach oben», so der Deutsche. Damit wäre ein Zwischenziel erst mal erreicht.

Ein K.-o.-Sieg ist das Ziel

Seinen nächsten Gegner kennt Nedbei vom Hörensagen. «In den sozialen Netzwerken ist wenig Bildmaterial vorhanden. Aber ich muss mich ja so oder so auf meine Stärken verlassen.» Bekannt ist von Christian Hiller – aktuell auf Position 400 klassiert – neben dessen Alter von 41 Jahren immerhin, dass er wie Nedbei auch Rechtshänder respektive Linksausleger ist. Die beiden Boxer sind zudem ähnlich gross – rund 1,88 Meter – und einen Tag vor dem Kampf auf der Waage mit 90,7 Kilogramm selbstredend auch gleich schwer.

Zwei gleich grosse und gleich schwere Boxer, beide mit derselben Reichweite. Wo sieht Nedbei Vorteile? «Ganz klar beim Alter. Mein Gegner ist sieben Jahre älter. Ich werde viel mehr Dampf haben, mehr Puste. Ich werde dagegenhalten und gewinnen.»

So will Alexander Nedbei (links) auch am 6. März seinen Gegner sehen - von oben. Bild: zvg

Die Begegnung ist angesetzt auf zehn Runden à je drei Minuten. Je länger der Kampf dauert, desto mehr spielt das dem ­Limmattaler in die Fäuste. ­Nedbei:

«In der ersten Runde werde ich mal schauen, wie er boxt. Dann will ich die Sache schnell beenden. Ein K.-o.-Sieg ist mein Ziel.»

Von seinen bisher elf Profikämpfen gewann ­Nedbei deren zehn, einmal stieg er als Verlierer aus dem Ring. Auch in diesem Vergleich schneidet Gegner Hiller ähnlich ab: 12 Siege durch K. o., eine Niederlage.

Seinen bisher grössten Erfolg feierte Alexander Nedbei im Sommer 2019. Er gewann die Box-Gala der beiden Verbände Universal Boxing Federation (UBF) und Global Boxing Union (GBU). Damit entschied er den «Universal Boxing Federation European Title» und den «Global Boxing Union Continental Title» für sich. Jetzt geht es wieder um den Titel. Aber unter ganz anderen Voraussetzungen als vor eineinhalb Jahren in der noch coronafreien Zeit.

Zuschauer werden am übernächsten Samstag nicht zugelassen sein, am Ring in seiner Ecke wird nur sein Trainer Nasser Chahrour stehen. Alle anderen Betreuer wie ein Physiotherapeut oder beispielsweise der so wichtige «Cutman», der sich um die Versorgung von Cuts (schnittartige Verletzungen, meistens über den Augen), Schwellungen und Nasenbluten kümmert, sind nicht dabei.

Von 98 Kilogramm runter auf 90,7 Kilogramm

Diese Woche beginnt die unmittelbare Vorbereitung auf den Kampf. «Jetzt geht es um die letzten Details», so Nedbei. Dazu gehört auch das Herunterhungern auf das maximal ­zulässige Kampfgewicht von 90,7 Kilogramm. «Das ist kein Problem, ist ja nicht das ­erste Mal», sagt der Deutsche mit einem Schmunzeln.

Be­merkenswertes Detail: Mitte dieser Woche brachte er noch knapp 98 Kilogramm auf die Waage. Nach Gelsenkirchen reisen wird er erst am Tag vor dem Kampf. Nach dem ­offiziellen Wägen gilt es, ­möglichst rasch wieder Kohlenhydrate zu bunkern. Damit er am 6. März bereit ist, wenn der erste Gong ertönt.