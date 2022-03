Oberengstringen: André Bender und René Beck im Streitgespräch

Oberengstringen «Viele Leute wollen neue Visionen» versus «Ich denke nicht, dass es einen totalen Richtungswechsel braucht»: Das Streitgespräch ums Gemeindepräsidium Gemeindepräsident André Bender (SVP) und Herausforderer René Beck (Mitte) wollen Oberengstringen in eine gute Zukunft führen. Bei der Frage, was es dazu braucht, gehen ihre Meinungen auseinander. Es brauche neue Ziele und eine rasche Umsetzung, fordert Beck. Der Gemeinderat habe in den letzten Jahren den richtigen Kurs eingeschlagen, sagt dagegen Bender. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 15.03.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

André Bender (SVP) und René Beck (Mitte) im Streitgespräch: Beide sind bereits seit vielen Jahren im Gemeinderat, nun will Beck neuer Gemeindepräsident werden, während Bender Gemeindepräsident bleiben will. Severin Bigler

Bei der Wahl des Oberengstringer Gemeindepräsidenten geht es um offene Projekte, den neuen Dorfplatz und den Schlummertrunk nach der Sitzung – unter anderem. Amtsinhaber André Bender (SVP) und Herausforderer René Beck (Mitte) sind sich nicht einig. Bender ist seit 2006 im Gemeinderat, seit 2011 ist er Gemeindepräsident. Mit der Oberengstringer Entwicklung ist er zufrieden. Beck ist bereits seit 2001 im Gemeinderat. Er fordert nun einen Kurswechsel, frischen Wind und neue Visionen. Bevor die Stimmbürgerinnen und -bürger am 27. März das letzte Wort haben, diskutieren die beiden Kandidaten im Doppelinterview.

René Beck, nach der Reorganisation im Gemeinderat Anfang 2021 kam Ihre Kandidatur für das Gemeindepräsidium überraschend. Wie kam es dazu?

René Beck: Ich will mich stärker in den Rat einbringen, als mir das bislang als Bauvorstand möglich ist. Zudem möchte ich den Aufschwung, der mit den neuen Mitgliedern bald in den Gemeinderat kommt, mit meiner und neuer Führung stärken. Im Wahlkampf merkte ich, dass viele Leute das unterstützen und neue Visionen sowie einen neuen Stil wollen.

André Bender, haben Sie diese Kandidatur erwartet?

André Bender: Ich habe damit gerechnet. Es war sein freies Recht, zu kandidieren.

Wie möchten Sie dem geäusserten Wunsch nach neuem Aufschwung entsprechen?

Bender: Wenn neue Personen in den Gemeinderat kommen, wird sich sowieso alles verändern. Wir haben in den vergangenen Jahren bereits einen guten Job gemacht. So viele neue Themen wird es nicht geben. Ich denke nicht, dass es einen totalen Richtungswechsel braucht.

Sie sind bereits seit 2006 im Gemeinderat. War es für Sie bezüglich der aktuellen Wahlen sofort klar, dass sie wieder kandidieren?

Bender: Ja.

Was war Ihre Motivation für die erneute Kandidatur?

Bender: Ich will die Arbeiten, die wir begonnen haben, weitertreiben. Da die Hälfte des Gemeinderats neu gewählt wird, braucht es auch Leute, die bereits Erfahrung haben. Es wäre also gut, wenn Oberengstringen in der kommenden Legislatur nicht auch noch einen neuen Präsidenten hätte.

Wird es Ihre letzte Legislatur sein?

Bender: Das kann ich noch nicht sagen. Ich habe immer gesagt, ich mache den Job, solange ich Freude habe. Noch habe ich Freude.

René Beck, Sie sind noch länger im Gemeinderat. Was motiviert Sie, seit 2001 immer wieder zu kandidieren?

Beck: Es ist die letzte Amtsperiode, für die ich antrete. Nun ist es mein Ziel, in den nächsten vier Jahren mit einer neuen Führung frischen Wind in den Rat zu bringen. In vier Jahren mache ich dann gerne für jüngere Personen Platz. Ich war bereits 2011 Gemeindepräsident (ad interim, Anmerkung der Redaktion). Ich weiss deshalb, was das Amt beinhaltet. Mein Ziel ist, dass ich die Veränderung, die mit den neuen Gemeinderäten entsteht, weiterführen kann. Im Pensionsalter möchte ich aber nicht mehr ständig meine Agenda nachdem Sitzungskalender richten.

Was unterscheidet Sie politisch von André Bender?

Beck: Was uns unterscheidet, ist, dass mir die Energiewende, die wir bundesweit beschlossen haben, sehr wichtig ist. Ich will einen starken Fokus auf das Energiezentrum Limmattal und die Fernwärme legen. Man sieht aktuell, was passiert, wenn man auf Energie von Drittstaaten angewiesen ist. Meiner Meinung nach ist es der Auftrag der Gemeinde, dem Bund zu helfen, das gesetzte Energieziel zu erreichen. Zudem habe ich einen anderen Führungsstil als André Bender. Ich stelle das ‹Wir› in den Vordergrund. Ich will im Team arbeiten, da bin ich nicht die wichtigste Person. Ich hätte also einiges anders gemacht.

Der Amtierende Severin Bigler André Bender Seit 2006 ist André Bender (SVP) im Oberengstringer Gemeinderat. Der 59-jährige ist zudem seit 2011 Gemeindepräsident und seit 2015 im Kantonsrat. Früher war er in der Schulpflege. Bender ist verheiratet und Vater zweier Kinder, er ist Inhaber einer Elektroinstallationsfirma.

Würden Sie das so unterschreiben, André Bender?

Bender: Die Problematik ist, dass man in einem Gemeinderat nicht sieben Freunde sein kann. Besonders wenn man sieben Alphatiere hat, führt dies zu verschiedenen Ansichten. Die Zeiten, als man früher nach der Gemeinderatssitzung noch ins Restaurant essen und jassen ging, sind vorbei. Die Leute sind meist familiär und beruflich engagiert. Am Ende liegt es nicht daran, ob man nach der Sitzung noch etwas trinken geht oder nicht. Man muss innerhalb des Gemeinderats die Diskussionen führen und am Schluss entscheidet die Mehrheit. Was ich aber noch sagen will, ist, dass wenn man Präsident werden will, man mindestens für acht Jahre antreten müsste. Wenn René nur für vier Jahre antreten will, ist das eine sehr kurze Zeit, um eine Veränderung zustande zu bringen.

Auf welche Veränderungen während Ihrer Laufbahn als Gemeindepräsident können Sie zurückblicken?

Bender: Als ich anfing, hatten wir tiefrote Zahlen. Es konnten nur die nötigsten Investitionen getätigt werden. Das hat sich in den letzten zehn Jahren stark geändert. Das hat auch mit dem kantonalen Finanzausgleich zu tun. Wir müssen immer noch darauf achten, wie wir unsere Investitionen tätigen.

Als Gemeindepräsident ist es wichtig, den Puls der Bevölkerung zu spüren. Was sind aus Ihrer Sicht zurzeit die dringlichsten Baustellen in Oberengstringen?

Bender: Wir haben einige Baustellen. Da gilt es beispielsweise die Liegenschaftenstrategie umzusetzen. Dazu braucht es auch Finanzen.

Beck: Du sagtest im Vorfeld, man muss die Liegenschaftenstrategie aktualisieren. Dabei diskutieren wir das schon seit Jahren. Jetzt müssen wir Punkte umsetzen. Vom Finanzausgleich haben wir in der Vergangenheit jährlich bis zu fünf Millionen Franken erhalten. Dies hat wesentlich zur Verbesserung der Rechnung in den letzten Jahren beigetragen.

Der Herausforderer Severin Bigler René Beck Seit 2001 ist René Beck (Mitte) im Gemeinderat, 2011 war er Interimsgemeindepräsident. Er engagierte sich zudem 2014 bis 2021 als Präsident des Kontrollorgans der Limeco und amtete von 2009 bis 2017 als Präsident der CVP-Bezirkspartei. Der 61-jährige ist Betriebsleiter einer Sanitärfirma. Beck lebt in einer Partnerschaft und hat zwei Kinder.

Welche Vision haben Sie bezüglich der viel diskutierten Liegenschaftenstrategie?

Bender: Wir haben letzten Montag wieder einen Abend verbracht mit der Strategieentwicklung. Meine Vision wäre, dass man die Liegenschaften ökologisch aufwertet. Wir haben viele Gebäude aus den 50er- und 60er-Jahren, die nicht mehr zeitgemäss sind. Wir müssen schauen, wo wir mehr Wohnraum für durchmischtes Wohnen oder altersgerechten Wohnraum für Senioren schaffen können.

Beck: Wir investierten seit Jahren in die Strategie. Nun gilt es Termine zu setzen. Durch die Verdichtung im Dorf müssen wir das eine oder andere Projekt bald realisieren.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Beck: Wir haben vor Jahren vier Millionen Franken für das Schulhaus Allmend auf die Seite gelegt. Parallel wollten wir das Schulhaus Gubrist, das eine energetische Dreckschleuder ist, sanieren. Man beschloss, dass man als Nächstes das Schulhaus Gubrist sanieren oder sogar ersetzen müsste. Damals kam es aber zu Neuwahlen. André wurde Präsident und das Schulhaus Gubrist war kein Thema mehr. Später musste man das Schulhaus Allmend für sieben Millionen Franken erweitern. Und noch heute gehen die Schüler in das Schulhaus Gubrist, das man ersetzen wollte.

Bender: Bereits als ich noch Schulpräsident war, haben wir die Gruppenräume in bestehende Räume umgewandelt. Deswegen besteht aktuell kein Bedarf zu reagieren. Später baute man das Schulhaus Lanzrain. Der Schulraum ist also vorhanden. Wenn man in den vergangenen Jahren Investitionen getätigt hat, dann in den Schulraum. Deshalb machen wir einmal einen Stopp in der Entwicklung der Schulgebäude und investieren jetzt in die anderen gemeindeeigenen Liegenschaften.

Von der Schulraumentwicklung zu den Zielen, die Sie bereits im Vorfeld erwähnten: René Beck, Sie sagten, dass Ihnen die Partizipation der Bevölkerung wichtig ist. Wie wollen Sie diese verbessern?

Beck: Der eingeschlagene Weg führt nicht zum Erfolg. Man kann so viele Infoveranstaltungen machen, wie man will, wenn bei den Leuten das Gefühl zurückbleibt, dass es sich nicht lohnt, mitzumachen, sind sie demotiviert. Oft wird viel geredet, aber es geschieht nichts.

Können Sie dazu ein konkretes Beispiel machen?

Beck: Vor vielen Jahren hat man der Bevölkerung das Betriebs- und Gestaltungskonzept von der Zentrumskreuzung vorgestellt. Voraussichtlich wird die Kreuzung nun jedoch nicht vor 2028 umgestaltet. Natürlich sind wir dabei abhängig vom Kanton. Wenn man aber mehr Druck machen würde, käme man zu einem schnelleren Resultat. Weiter fand 2009 die Zukunftskonferenz statt, damals machten über 150 Leute mit. Sie wollten etwas bewegen. 2011 kam die Windräderaktion. Wir wollten signalisieren, dass frischer Wind nach Oberengstringen kommt. Heute stehen im Dorf noch vereinzelte Windräder, aber der frische Wind kam nicht. Wenn wir den Leuten zeigen, wir fangen an, umzusetzen und nicht nur zu verwalten, dann sind sie auch motiviert, sich zu engagieren. Und nicht nur an ein Dorffest zu kommen.

Bender: Wir haben einen Abschlussbericht zu den erwähnten Projekten. Die Zentrumskreuzung ist abhängig vom Kanton. Mit der Erneuerung des Gemeindehauses, des Dorfplatzes und der IT der Gemeinde nahmen wir einige konkrete Projekte an die Hand. Wenn wirklich ein solcher Unmut in Oberengstringen herrschte und die Bevölkerung nicht zufrieden wäre, dann würden die Leute an die Gemeindeversammlungen kommen. Denn wenn an der Gemeindeversammlung wichtige Projekte behandelt wurden, kamen auch schon 300 Leute. Dass aktuell wenig Leute kommen, heisst nicht zwingend, dass wir schlecht arbeiten. Sondern eher, dass die Leute zufrieden sind. Ich denke nicht, dass wir so viel falsch gemacht haben.

Beck: Du hast den Dorfplatz angesprochen. 2011 habe ich Dir eine Offerte für die Dorfplatz-Überdachung gegeben, die so ähnlich wie in Geroldswil ausgesehen hätte. Jetzt, elf Jahre später, sind wir an einem Projekt, mit dem wir in Bälde an die Gemeindeversammlung für die Beantragung eines Kredits gehen. Das heisst, es geht über ein Jahrzehnt, bis man nur schon einen Kredit beantragt. Auch die Gemeindehaussanierung wäre schon seit Jahren fällig. Bei vielen unserer Liegenschaften sind wir ebenfalls arg im Hintertreffen.

Bender: Zur Überdachung: Einen Platz zu überdachen ohne dass er belebt ist, ist schwierig. Somit machten wir eine Kommission, um ihn zu beleben. Nun sahen wir, wie man ihn beleben kann, somit ist jetzt der Moment gekommen den Platz zu sanieren. Zu den Liegenschaften: Das Spannende bei all diesen Vorwürfen ist, dass wir eine Liegenschaftenkommission haben für diese Zwecke. René sitzt in dieser Kommission, es wäre also auch an ihm gewesen, diese Projekte zu fördern. Es ist nicht meine Aufgabe, dieser Kommission zu sagen, was sie pushen müssen. Da muss ich den Ball an Dich, René, zurückgeben.

Beck: Die Liegenschaftenkommission führt Aufträge vom Gemeinderat aus, hat aber keine Entscheidungsbefugnis.

André Bender, Ihnen ist die Gestaltung des Dorfkerns und des Dorfplatzes wichtig. Wie wollen Sie bei der Dorfentwicklung weiter vorangehen?

Bender: Ein Grossteil der Bevölkerung schläft in Oberengstringen und arbeitet in Zürich. Wir haben jährlich 600 Zuzüger und etwa 600 Leute, die wegziehen. Man müsste die Identifikation der Leute mit dem Dorf fördern. Das Ziel wäre, diese Leute näher an die Dorfgemeinschaft zu bringen. Dazu braucht es einen Begegnungsort, der die Leute vernetzt. Genau das soll der Dorfplatz bezwecken.

Welche nächsten Schritte stehen in der Entwicklung des Dorfkerns an?

Bender: Wir wollen den Dorfkern stärken und damit zu einem Begegnungsort machen. Aktuell halten sich vor allem die Jugendlichen abends dort auf und betreiben Littering. Sie sind sich nicht bewusst, dass dieser Platz für alle ist. Das Ziel wäre, den Platz künftig so zu gestalten, dass sich Jung und Alt dort trifft.

Beck: Dazu habe ich nichts hinzuzufügen.

Noch zu einem anderes Thema. In den letzten Jahren sorgten immer wieder unerwartete Abgänge aus dem Gemeinderat für Stirnrunzeln. Zuletzt war dies beim Finanzvorstand Jürg Bruppacher (Mitte) der Fall. Fehlt es im Gemeinderat an einer gemeinsamen Vision?

Bender: Wie schon gesagt, man muss im Gemeinderat nicht befreundet sein, aber man muss einander respektieren. Dazu braucht es Regeln. Diese werden wir wieder aufstellen und danach leben. Es gab bereits zuvor Regeln, aber an diese hielt man sich nicht immer.

Was wäre eine gute Regel?

Bender: Beispielsweise ist es wichtig, dass ein Beschluss von allen respektiert wird. Dabei ist es egal, ob der Beschluss von vier oder sieben Stimmen angenommen wurde. Er muss nach aussen von allen vertreten werden.

Könnten Sie, René Beck, mit dieser Regel leben?

Beck: Absolut. Aber ich finde, es wäre auch wichtig, dass man hart und fair feilscht im Sitzungszimmer. Wenn man aber zum Sitzungszimmer rausgeht, sollte das erledigt sein – auch wenn es zuvor rauer herging. Wenn man danach gemeinsam isst oder trinkt, sollte man die persönlichen Differenzen beilegen.

Sehen Sie André Bender nun seit Längerem das erste Mal ausserhalb des Gemeinderats?

Beck: Wir hatten tatsächlich noch kein Jahresessen für das vergangene Jahr. Wir sahen uns im letzten Jahr zweimal privat ausserhalb eines Sitzungszimmers. Wenn man einen guten Teamgeist hätte, wäre die gemeinsame Arbeit besser.

Wenn Sie Gemeindepräsident wären, würde man dann immer gemeinsam essen?

Beck: Ja, ausser man hat eine Begründung oder einen anderen Termin. Der Gemeinderatsabend sollte nicht mit dem letzten Wort im Sitzungsraum, sondern einem gemeinsamen Schlummertrunk enden. Das habe ich in den letzten zehn Jahren vermisst.

Wären Sie bei einem solchen Vorhaben dabei?

Bender: Auf alle Fälle. Ich denke aber, wenn Leute an der Sitzung unfair sind oder unter der Gürtellinie angegriffen werden, haben sie im Nachgang auch keine Lust mehr, gemeinsam noch ein Bier zu trinken.

Wie kam es, dass die Diskussionen im Gemeinderat unter die Gürtellinie sanken?

Bender: Das hat sich so entwickelt. Man driftete ab und machte sich Vorwürfe. Nun muss man wieder eine gemeinsame Basis finden, damit man sich fair austauschen kann und es um die Sache und nicht um die Person geht.

Machen Sie sich als Präsident des Gremiums einen Vorwurf, dass es so weit kam?

Bender: Ich denke, man kann den Leuten diese Haltung auch als Präsident nicht indoktrinieren. Jeder muss sich selbst daran halten.

Die Ressortverteilung war auch immer wieder ein Thema. René Beck, wenn Sie Präsident wären, wie würden Sie die Ressorts neu verteilen?

Beck: Ich möchte mich dazu noch nicht äussern. Ich will aber nicht über die Leute bestimmen, sondern mit ihnen zusammensitzen und ihre Präferenzen abholen. Dabei ist es mir wichtig, dass alle Ressortaufgaben gleich belastend sind und regelmässig verteilt werden.

Bender: Man wird die Ressorts nie gleichmässig verteilen können. Manche Ressorts haben einen höheren zeitlichen Anspruch als andere. Da braucht es Leute, die diese Ressourcen mitbringen können. Ich warte ab, wer gewählt wird. Danach werde ich sehen, welche Präferenzen und Fähigkeiten da sind. Natürlich habe ich aber schon konkrete Ideen.

Ist etwas davon schon spruchreif?

Bender: Ich habe schon Gespräche geführt. Nur so viel, die Präferenzen der einzelnen Personen werden möglichst berücksichtigt.

Beck: Ich habe mit dem allfälligen Vizepräsidenten bereits geredet. So kann er sich überlegen, ob das Vizepräsidium eine Aufgabe für ihn wäre. Bezüglich der Ressorts habe ich noch keine Gespräche geführt.

Bender: Vor der Wahl bereits mit einem allfälligen Vize zu reden, finde ich vermessen.

Zum Abschluss, wie sollte die Bevölkerung Ihre nächste Legislatur als allfälliger Gemeindepräsident in Erinnerung behalten?

Bender: Ich möchte viele Projekte umsetzen, beispielsweise das Gemeindehaus sanieren und den Dorfplatz erneuern. Bereits Mitte Jahr soll das Zentrum fertig saniert sein. Zudem gibt es allenfalls Ende der Legislatur noch ein Fest zum 1155-jährigen Jubiläum Oberengstringens.

Beck: Diese Projekte sind bereits aufgegleist und nicht präsidentenabhängig. Mein Ziel wäre, dass die Bevölkerung nach vier Jahren sagt, dass ein frischer Wind herrsche und man sich einbringen könne. In vier Jahren soll man die Frage nach der negativen Stimmung im Gemeinderat nicht mehr stellen müssen.

Bender: Bis dahin wird sowieso alles anders sein. Mit drei bis vier neuen Personen wird nach den Erneuerungswahlen eine ganz neue Dynamik entstehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen