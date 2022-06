Oberengstringen sagte Ja zu «zeitgemässer Entschädigung»

Vor dem offiziellen Teil der Gemeindeversammlung stellte die Gemeinde die neue Liegenschaftenstrategie und die Schulraumplanung vor. «Unsere erste Priorität ist die Entwicklung des Winkels und dann die des Rauchackers. Der Winkel ist ein Herzstück, das gut gelegen ist», sagte der scheidende Präsident der Liegenschaftenkommission, Jean-Fritz Weber (SVP). Danach sei es an der Zeit, die gemeindeeigenen Liegenschaften massvoll und sinnvoll weiterzuentwickeln. «Insgesamt besitzt Oberengstringen Liegenschaften im Wert von über 100 Millionen Franken», sagte Weber. In seiner Präsentation sprach er ausdrücklich nicht von der Entwicklung des Zentrums. Dieses ist zu 99 Prozent in Besitz der Gemeinde und werde weiterentwickelt, wenn die neue Bau- und Zonenordnung in Kraft getreten ist.

Sehr dringlich sei die Schulentwicklung. Da die Schülerzahl in den letzten Jahren drastisch stieg, musste die Schule laufend für neue Räume sorgen. Und seit Jahren wird über das renovationsbedürftige Schulhaus Gubrist diskutiert. «Es braucht einen Neubau, den man in Betrieb nehmen muss. Das Schulhaus Gubrist ist auch aus betrieblicher Sicht nicht gut nutzbar», sagte die scheidende Schulpräsidentin Elsbeth von Atzigen (parteilos). Sie hatte an der Gemeindeversammlung wie Weber ihren letzten offiziellen Auftritt als Gemeinderätin.

Um den zusätzlichen Raumbedarf von insgesamt 3000 Quadratmetern für die neuen Schülerinnen und Schüler zu decken, präsentierte von Atzigen drei Varianten. Die erste beinhaltet einen Neubau auf dem Areal des Schulhaus Gubrist. Eine weitere Variante wäre eine Erweiterung des Schulhauses Goldschmied-Sunnerai-Halde-Lanzrain (GSHL). Die letzte Variante würde einen Neubau auf dem Areal Gubrist mit der Möglichkeit einer etappenweisen Erweiterung beinhalten. «Aus schulischer Sicht wäre die dritte Variante zu bevorzugen», sagt von Atzigen.