Oberengstringen Vegane Küche für Ungeübte: Buboris bieten eine Einstiegshilfe für Flexitarier, Neu-Veganer und deren Angehörige Als sich Adriana und Niklas Bubori entschieden, vegan zu leben, fanden sie das schwieriger als erwartet. Mit ihrem Start-up Ve Cook wollen die Oberengstringer anderen den Einstieg nun erleichtern. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 04.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Niklas und Adriana Bubori zeigen, wie man ihr Schnellgericht kocht und anrichtet. Valentin Hehli

Auf dem Herd schäumt das Sojagranulat, daneben brodelt ein Topf Wasser. Adriana Bubori legt Spaghetti ins kochende Wasser und rührt im aufquellenden Sojagranulat.

«Wir entschieden uns 2019, vegan zu leben. Damit begann die Suche nach Alternativprodukten»,

sagt die Oberengstringerin.

Diese Suche gestaltete sich wesentlich schwerer als gedacht. Neben ihr steht ihr Ehemann und Geschäftspartner Niklas Bubori. Sein Lieblingsgericht ist Spaghetti Bolognese. In den letzten Monaten hat er laut eigenen Angaben wohl bereits über 100 fleischlose Bolognesen probiert. Denn das Paar gründete vor gut einem Jahr die Ve Cook GmbH. Das Start-up spezialisiert sich auf die Vereinfachung der veganen Küche und bringt vegane Schnellgerichte auf den Markt. «Ich habe alle möglichen Arten von Soja gegessen», sagt Niklas Bubori. Das Problem sei dabei oft gewesen, dass das Granulat den Geschmack der Würzmischung nicht angenommen habe.

So entsteht vegane Bolognese: Adriana Bubori, die Co-Gründerin des Start-ups Ve Cook, mischt das aufgekochte Sojagranulat mit Tomatensauce. Valentin Hehli Vegane Sauce im Handumdrehen: Die Kochkits von Ve Cook sollen das vegane Kochen erleichtern. Valentin Hehli Adriana und Niklas Bubori degustierten bereits viele vegane Bolognesen. Die richtige Mischung der Zutaten entdeckten die beiden durch langes Ausprobieren. Valentin Hehli In wenigen Minuten bereit zum Verzehr: Die veganen Gerichte von Ve Cook sollen schnell und leicht zu kochen sein. Valentin Hehli Niklas und Adriana Bubori haben bereits fünf verschiedene vegane Schnellgerichte auf den Markt gebracht. Valentin Hehli Die vegane Bolognese war ihr erstes Produkt. Nun haben sie vier weitere Gerichte lanciert. Damit will ihr Unternehmen noch stärker im Markt vertreten sein. Valentin Hehli «En Guete.» Valentin Hehli

Buboris haben dann selber eine Fertigmischung erstellt, die sowohl ihnen als auch den Probanden aus dem Familien- und Freundeskreis zusagt. Nun lancieren die beiden mit Asia Reis, Chili sin Carne, Lasagne und einer Hackpfanne vier weitere vegane Gerichte. Die Schnellgerichte kann man bereits im Online-Shop von Ve Cook vorbestellen. Voraussichtlich ab 11. April werden sie auch beim Online-Händler Mr. Vegan erhältlich sein. «Mein Favorit ist die vegane Lasagne», sagt Adriana Bubori.

Sie siebt nun das Sojagranulat aus dem Wasser und brät es in der Bratpfanne an. Später gibt sie Tomatensauce und eine Gewürzmischung dazu. Die Tomatensauce und Spaghetti muss man dazukaufen, der Rest ist in der Ve-Cook-Packung enthalten. «Die Gewürzmischung enthält kein Palmöl, keine künstlichen Zusätze und nur natürliche Zutaten», sagt Niklas Bubori. Der grösste Anteil der Mischung bestehe aus Tomatenpulver, deshalb sehe die Mischung rötlich aus. «Herkömmliche Mischungen sehen dagegen eher gelblich aus aufgrund der Füllstoffe», sagt Niklas Bubori.

Auf ihrer Suche nach der passenden Mischung von Gewürzen und Zutaten für die Gerichte mussten Buboris einige Hürden überwinden. Ursprünglich hätte das Produkt nicht nur vegan, sondern auch regional und bio produziert werden sollen. Doch das stellte sich als unmöglich heraus. Denn die Buboris konnten keine passenden Lieferanten finden, die beispielsweise bereit waren, für sie in Kleinstmengen Bio-Zwiebelpulver zu produzieren.

Das Paar führte bereits einen Foodblog

Zum Abschluss schöpft Bubori die Sauce auf den Spaghettiteller. Dekoriert wird das fertige Gericht mit einigen frischen Basilikumblättern. Farbe, Geschirr und Hintergrund: Alles passt. Das fertig angerichtete Menü sieht in der blitzsauberen Haushaltsküche aus, als wäre es einem Kochbuch entsprungen. Es zeigt sich, dass die Buboris nicht zum ersten Mal in der Küche experimentieren. Vor der Gründung des Start-ups Ve Cook veröffentlichten die beiden regelmässig Rezepte auf ihrem Foodblog. Nun haben die 24-jährige IT-Spezialistin und der 30-jährige Marketingexperte das Hobby zum Geschäftsmodell weiterentwickelt.

Auf den Spaghetti dürfe auch Käse nicht fehlen, erklärt Niklas Bubori weiter. Einen guten veganen Reibkäse zu finden, sei jedoch immer noch nicht einfach. «Die Käseindustrie hat da jahrhundertelangen Vorsprung», sagt er. Da sei die vegane Produktion erst langsam am Aufholen. In den vergangenen Jahren stiegen zu diesem Zweck zahlreiche Unternehmen in die vegane Nahrungsmittelproduktion ein. Doch der Markt ist laut Bubori noch lange nicht gesättigt. Adriana Bubori sagt:

«Man kann so lange weiterentwickeln, bis jedes einzelne tierische Produkt eine pflanzliche Alternative erhält.»

Kochhilfe für Neu-Veganer

Von den Bolognese-Kits haben Buboris viele als Probeexemplare weitergegeben. Mit der Lancierung der vier zusätzlichen Kits soll das Geschäft nun mehr Umsatz generieren. Dabei solle das Produkt besonders Neu-Veganern Unterstützung bieten. «Solche, die bereits jahrelang vegan leben, wissen längst, wie sie sich schnell und praktisch versorgen können», sagt Adriana Bubori. Schwieriger hätten es Leute, die einen veganen Monat einlegen oder Angehörige von Veganern.

«Oft wissen die Omas nicht, wie sie ihre veganen Enkel bekochen sollen», sagt Adriana Bubori. In solchen Fällen sollen die Kits Hilfestellung bieten. Dabei sei es nicht ihr Ziel, dass jeder vegan werden müsse. Im Gegenteil, Flexitarier seien eine auserkorene Zielgruppe der beiden Jungunternehmer. «Jeder Schritt, der in eine richtige Richtung geht, ist gut», sagt Adriana Bubori. So sei es auch unterstützenswert, wenn man lediglich ab und zu auf Fleisch verzichte. Dazu brauche es jedoch eine Einstiegshilfe. Eine solche sollen die veganen Koch-Kits bieten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen