Der Männerchor Engstringen lädt wieder zum Theaterspektakel

Oberengstringen «Unser bisher erfolgreichstes Stück»: Die Bühne Wehntal gastiert wieder am Theaterabend des Männerchors Engstringen Nach einer fast dreijährigen Pause stellt der Männerchor Engstringen am kommenden Wochenende wieder ein Theaterabend auf die Beine. Die Bühne Wehntal wird ihr aktuelles Stück «Frau Müller muss weg» zeigen. Muriel Daasch 22.11.2022, 05.00 Uhr

Die Theatergruppe Bühne Wehntal in den Kostümen ihres aktuellen Stücks «Frau Müller muss weg». Von links nach rechts: Gisela Fahrni, Maya Rakita, Mark Staub, Jasmine Riesen, Brigitte Schmidlin, Mirjam Minder, Heinz Banz, Hanspeter Hubmann und Liliana Angst. zvg

Es ist so weit: Endlich kann der Männerchor Engstringen wieder sein langersehntes Theaterspektakel durchführen. Zu Gast ist die Bühne Wehntal, die ihr aktuelles Stück «Frau Müller muss weg» aufführen wird. Der Theaterabend wird am Freitag, 25. November, und am Samstag, 26. November, im Zentrumssaal Oberengstringen stattfinden.