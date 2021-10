Oberengstringen: Unbekannte überfallen und rauben Familie aus

Oberengstringen Überfallen im eigenen Haus: Drei Unbekannte rauben Familie aus und fliehen mit Beute Am Mittwochmorgen wurde gegen 6.00 Uhr eine Familie in Oberengstringen in ihrem eigenen Haus überfallen und anschliessend ausgeraubt. Die unbekannten Täter fesselten drei Personen. Ein Bewohner wurde verletzt. Aktualisiert 27.10.2021, 12.31 Uhr

Drei maskierte, dunkel gekleidete Männer läuteten in Oberengstringen am frühen Mittwochmorgen an der Haustür eines Reiheneinfamilienhauses. Wie die Kantonspolizei am Mittag mitteilte, überfielen die unbekannten Täter eine Familie in ihrem eigenen Haus. Bei Öffnung der Tür drangen diese unbefugt in den Flur ein. «Als es geläutet hat, ist jemand an die Tür gegangen. Sie sind zurückgedrängt worden und man hat dann den Hausherr überwältigt», sagt Stefan Oberlin, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich, gegenüber TeleZüri.