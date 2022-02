Oberengstringen: So rappen Jugendliche im Musikstudio Zero Deux

Oberengstringen Texten, rappen, produzieren: Jugendliche haben sich im Keller des Jugendtreffs ihr eigenes Studio gebaut Das Musikstudio im Oberengstringer Jugendtreff ist meist ausgebucht. Dort geht es um mehr, als den nächsten Hit zu schreiben. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 28.02.2022, 05.00 Uhr

Sie setzten ihre Idee um: Dion (16) und Enis (17) halfen beim Bau des Musikstudios im Keller des Oberengstringer Jugendtreffs. Lydia Lippuner

Zuerst hört man nur einen eingängigen Beat, dann die Stimme des Sängers. «Fahre dur d’City mit'me Lambo dur d'Stadt. D’Ample schaltet uf Rot, doch du weisch, ich gib Gas.» Enis bewegt die eine Hand im Takt, in der anderen hält er das Handy mit seinem Text. Der 17-jährige Lernende kommt in seiner Freizeit regelmässig zu Jugendarbeiter und Rapper Didi Karaman ins Oberengstringer Jugendzentrum. Im Keller des Hauses hilft ihm Karaman, den alle nur Didi nennen, seine Texte zu verfeinern. «Kickst du noch einen Hook?», fragt Didi. Was so viel heisst wie: Rappst du noch eine Zeile. Der 30-Jährige punktet bei den Jugendlichen auch deshalb, weil er seit vielen Jahren in der Hip-Hop-Kultur verwurzelt ist und diese Erfahrung mit der Tätigkeit als Jugendarbeiter verknüpft. Didi ist auch bekannt für seine Experimentierfreudigkeit. Vor kurzem gab er als erster Schweizer Musiker ein Online-Konzert in virtueller Umgebung.

Didi Karaman ist Rapper und Jugendarbeiter in Oberengstringen. zvg

In Oberengstringen geht es dagegen sehr real zu und her. Neben Enis steht ein professionelles Mikrofon. Vor dem Computer sitzt Dion. Er ist hier, um die Musik zu schneiden. Der Raum ist in blaues Licht getaucht. Die beiden kennen jeden Winkel des Studios, denn sie sind Teil der zehnköpfigen Gruppe von Jugendlichen, die beim Umbau des Kellers mitgeholfen hat. Das Studio war ihre Idee. Didi versprach damals, die Jugendlichen unter Bedingung zu unterstützen, dass sie bei den Arbeiten mithelfen. So hämmerten, sägten und sprayten die Jugendlichen während sechs Monaten im Untergeschoss des Oberengstringer Jugendtreffs.

«Dion war richtig begabt und übernahm teilweise sogar die Bauleitung», sagt Didi. Die Gemeinde habe das Projekt unterstützt und im Rahmen des Jugendarbeitsbudgets finanziert. Nach einem Unterbruch wegen eines Wasserschadens weihten die Jugendlichen den Raum letzten Herbst ein. An der Wand prangt seither ein Graffiti mit dem Studionamen «Zero Deux». Der Name ist lokal und international zugleich. Die Farbwahl und Zahl ist eine Anspielung auf die Postleitzahl 8102 von Oberengstringen, der Stil erinnert an den typischen Jargon der Pariser Banlieue-Rapper.

Poppige Beats und nachdenkliche Lyrics: Didis Lied «Asphalt» ist im zweiten Lockdown entstanden.

Im Keller lernen die Jugendlichen rappen und mischen

Seit der Einweihung ist der Raum meist gut besucht. Einmal pro Woche können die Jugendlichen sich eintragen, um drei Stunden an ihren Texten und ihrer Musik zu feilen. Für Enis heisst dies, dass er Texte zu Hause schreibt und diese Didi vorträgt. «Ich rappe, seit ich zehn Jahre alt bin. Am liebsten würde ich aber Musikproduzent werden», sagt er. Dion, der wie Enis eine Lehre als Sanitätsinstallateur absolviert, hat andere Motive. Er erklärt, er sei in erster Linie wegen Enis hergekommen. «Ansonsten will ich vor allem die Lehre gut abschliessen und eine bessere Position erreichen.»

Didi ist im Teilzeitpensum für partizipative Projekte in der Jugendarbeit angestellt. Er sagt:

«Es motiviert mich, dass die Jugendlichen Bock auf das Projekt haben.»

Dabei gehe es nicht nur um Musik, sondern auch darum, dass die Jugendlichen persönlich weiterkommen. «Sie müssen nicht die grössten Hits produzieren, sondern etwas fürs Leben mitnehmen», sagt Didi. Dies sei bereits gelungen. So habe Enis früher kaum öffentlich gerappt. Mittlerweile habe er so viel Selbstbewusstsein, dass er auch vor Besuchern seine Zeilen vortrage.

Jugendliche distanzieren sich von sexistischen Texten

Die Raptexte bieten überdies viel Stoff, um über Menschenbilder, Sexualität und Träume zu reden. So gehören auch Rapper wie Farid Bang zu den Vorbildern der Jugendlichen. Dieser veröffentlichte einige frauenverachtende oder gewaltverherrlichende Lieder. Im Gespräch distanzieren sich die Jugendlichen aber rasch von den Worten ihrer Idole. «Ob man so etwas hört oder selbst macht, sind zwei unterschiedliche Dinge», sagt Enis. Es sei für ihn auch keine Option, etwas in dieser Art zu rappen. Ihm sei wichtig, dass seine Texte seinen Alltag abbilden. «Ich will das rappen, was ich bin», sagt Enis. Er wolle den Zuhörern vor allem einen Ohrwurm liefern.

Für die Texte gelten die bestehenden Jugendtreff-Regeln. Das heisst, auch wenn es im Rap darum geht, die eigene Realität abzubilden, so werden Texte unter der Gürtellinie oder Beschimpfungen nicht toleriert. «Das wurde bislang gut respektiert», sagt Didi. Mehr noch, das Rappen verbinde die Jugendlichen und führe zu guten Gesprächen. So erzählten sie ihm von ihren Träumen und Zukunftsperspektiven aber auch von Ängsten, Sorgen sowie persönlichen Werten. Damit ist für Didi bereits ein Ziel erreicht.

Das nächste Ziel sei nun, dass die Jugendlichen ihr Wissen auch an Jüngere weitergeben. Dazu brauche es jedoch noch einige Übungsstunden im Keller des Jugendhauses.

