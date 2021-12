Oberengstringen: Beatrice Wettstein über 50 Jahre Tenniskarriere

Oberengstringen Solange die Beine sie tragen: Die älteste aktive Wettkampf-Tennisspielerin der Schweiz spricht über 50 Jahre auf dem Platz Die 85-jährige Beatrice Wettstein aus Oberengstringen ist die älteste aktive Wettkampf-Tennisspielerin der Schweiz. Wir haben mit ihr über Fairness, Motivation und das Duell mit einer früheren Wimbledon-Finalistin gesprochen. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 20.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Hand hält Beatrice Wettstein ihren grossen Stolz: Am Nationen-Cup 2014 in den USA erhielt sie den Fairness-Preis. Fabio Baranzini

Mit ihren 85 Jahren ist Beatrice Wettstein die älteste Tennisspielerin der Schweiz, die aktiv an Tennisturnieren teilnimmt. Und zwar spielt sie nicht nur in der Schweiz, sondern auch auf internationalem Parkett. Zuletzt hat sie am Nationen-Cup – der Team-Weltmeisterschaft – auf Mallorca aufgeschlagen. Gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen Ida Ehrat und Marlise Hubeli hat sie den vierten Rang belegt. Es ist das beste Resultat, das sie in den vergangenen 20 Jahren am Nationen-Cup erreicht hat. Und das obwohl Beatrice Wettstein, die als Teamcaptain und Nummer eins der Equipe fungierte, statt bei den über 85-Jährigen in der Kategorie 80+ antreten musste. Eine beeindruckende Leistung.

Diese Leistung ist mehr als Grund genug, Beatrice Wettstein einmal genauer vorzustellen. Als sie die «Limmattaler Zeitung» in ihrer Wohnung in Oberengstringen empfängt, hat sie auf dem Tisch im Wohnzimmer bereits mehrere Schachteln bereitgestellt. Darin befinden sich Erinnerungsstücke aus ihrer langen Tennislaufbahn. Medaillen, Wimpel, Bilder und Zeitungsausschnitte.

Der Wettkampf liegt ihr

Begonnen hat die Tenniskarriere von Beatrice Wettstein vor ziemlich genau 50 Jahren. Damals – ihre jüngste Tochter besuchte gerade den Kindergarten – griff die dreifache Mutter zum ersten Mal zum Racket. Schon nach zwei Jahren begann Beatrice Wettstein, die zuvor kaum regelmässig Sport getrieben hat, Turniere zu spielen. Etwas, das sie seither beibehalten hat. «Ich bin ein Wettkampftyp», sagt sie.

Seit vielen Jahren ist Beatrice Wettstein Mitglied im TC Schlieren. Im Sommer spielt sie zwei- bis dreimal, im Winter einmal pro Woche. Sie hat dabei keine fixe Trainingsgruppe. Lachend meint sie:

«Ich spiele mit verschiedenen Leuten. Sonst wäre es ja langweilig. Meine Gegnerinnen an den Turnieren spielen auch alle unterschiedlich.»

Turniere spielt Beatrice Wettstein praktisch nur noch auf internationaler Stufe. Dies allerdings nicht ganz freiwillig. «In der Schweiz gibt es kaum Turniere für Über-60-Jährige, geschweige denn in meiner Altersklasse 85+. Und gegen Spielerinnen, die 20 Jahre jünger sind, möchte ich nicht mehr antreten», sagt sie. Eine Ausnahme hat sie lediglich für den TC Schlieren gemacht. Im letzten Sommer hat sie in der Interclubmannschaft der Seniorinnen 40+ ausgeholfen und sogar noch ein Match gewonnen.

Die Oberengstringerin Beatrice Wettstein ist die älteste aktive Wettkampf-Tennisspielerin der Schweiz. Fabio Baranzini Wettstein ist seit vielen Jahren Mitglied beim TC Schlieren und ein echter Wettkampftyp. Fabio Baranzini Die Fairness im Spiel ist ihr besonders wichtig: «Ich bin zwar im Alter gelassener geworden, aber wenn jemand ‹bschisst›, ärgert mich das noch immer masslos. Die Fairness ist für mich absolut entscheidend», erklärt die 85-Jährige. Fabio Baranzini Das Highlight im Tennisjahr von Beatrice Wettstein ist der Nationen-Cup. Fabio Baranzini In den 50 Jahren ihrer Tenniskarriere hat Wettstein viele Erinnerungsstücke gesammelt: Medaillen, Wimpel, Bilder und Zeitungsausschnitte. Fabio Baranzini

Am Nationen-Cup spielte sie 1998 gegen Judy Dalton

Das Highlight im Tennisjahr von Beatrice Wettstein, die 2017 die Weltnummer 4 in der Kategorie 80+ war, ist der Nationen-Cup. Seit 1998 nimmt sie daran teil. An ihr erstes Match im Rahmen der Team-WM kann sie sich noch gut erinnern. Denn ihre Gegnerin war keine geringere als die Australierin Judy Dalton, die frühere Wimbledon-Finalistin und damalige Weltnummer eins in der Altersklasse 60+.

«Das war einmalig. Sie war so nett und hat mir die Bälle beim Aufwärmen schön zugespielt, damit es einige Ballwechsel gab. Das war eine richtige Tennislektion für mich», erzählt Beatrice Wettstein lachend und sucht aus ihrer Sammlung an Erinnerungsstücken ein Foto eben dieses Nationen-Cups von 1998 hervor.

Auch die Wimpel-Sammlung von Beatrice Wettstein ist über die Jahre gewachsen. Diese werden jeweils vor einer Begegnung am Nationen-Cup zwischen den Teamcaptains ausgetauscht. Von jedem Kontinent ist in der Sammlung mindestens eine Nation vertreten – ausser Asien. «Das ärgert mich ein wenig. Denn wir haben gegen Japan gespielt, aber diesen Wimpel habe ich verschenkt.»

Fairness steht über allem

Noch immer Teil ihrer Sammlung ist dafür eine ganz besondere Medaille. Eine, die sie am Nationen-Cup 2014 in Amerika bekommen hat. Allerdings nicht, weil sie auf dem Podest gestanden hat. «Ich habe vom Amerikanischen Team den Fairnesspreis verliehen bekommen. Darauf bin ich extrem stolz. Fast noch stolzer als auf den vierten Rang am Nationen-Cup in diesem Jahr. Ich bin zwar im Alter gelassener geworden, aber wenn jemand ‹bschisst›, ärgert mich das noch immer masslos. Die Fairness ist für mich absolut entscheidend», sagt Wettstein.

Das wird auch so bleiben. Denn ans Aufhören denkt Beatrice Wettstein noch lange nicht. «Tennis ist für mich der perfekte Ausgleich. Beim Spielen kann ich komplett abschalten. Ich werde so lange weiterspielen, bis ich nicht mehr um jeden Ball kämpfen kann, denn das ist meine grosse Stärke. Ich bin vielleicht technisch nicht die Stärkste, aber mache dies mit meiner Schnelligkeit wett.» Ihre schnellen Beine haben Beatrice Wettstein in den letzten fünf Jahrzehnten auf den Tenniscourts dieser Welt weit gebracht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen