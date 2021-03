Oberengstringen Kaum Borkenkäfer und viele Jungbäume: Sein Wald kam mit einem hellblauen Auge davon Peter Rieser plaudert nach rund 50 Jahren Erfahrung als Förster aus dem Nähkästchen. Ein Spaziergang durch den Oberengstringer Wald. Lydia Lippuner 24.03.2021, 05.00 Uhr

Er kennt die Gegend wie seine Hemdtasche: Der Förster Peter Rieser, erklärt auf einem Spaziergang durch den Oberengstringer Wald, wie sich die Vegetation in den letzten Jahrzehnten veränderte. Lydia Lippuner / Limmattaler Zeitung Zurechtgestutzt: Hier wurden viele Sträucher geschnitten, damit der Wald sich nicht über die Grenze ausbreitet. Lydia Lippuner / Limmattaler Zeitung Das sieht Rieser gerne: Eine Jungtanne die noch alle Knospen hat. Lydia Lippuner / Limmattaler Zeitung Das muss weg: In den letzten Jahren machten Neophyten der hiesigen Vegetation zu schaffen. Lydia Lippuner / Limmattaler Zeitung Auf guter Mission: Jedes Jahr halfen Mitarbeitende der UBS den Wald von den invasiven Planzenarten zu befreien. Lydia Lippuner / Limmattaler Zeitung Tougher Berufsstart: Als «Eintrittstest» musste Rieser von diesem Aaronsstab essen. «Das würde ich nicht mehr machen», sagt er und lacht. Lydia Lippuner / Limmattaler Zeitung Besucher sind willkommen: Doch solche Schilder sollten die Spaziergänger unbedingt beachten. Lydia Lippuner / Limmattaler Zeitung Dickster Baum Oberenstringens: Diese Eiche halt den Grössen-Rekord in Riesers Wald. Lydia Lippuner / Limmattaler Zeitung Auch Kinder sind willkommen: Hier ist ein Platz der Pfadi. Lydia Lippuner / Limmattaler Zeitung Stabsübergabe: Rieser übergab den Forstbetrieb seinem Nachfolger Thomas Hubli. Lydia Lippuner / Limmattaler Zeitung So lief es anno dazumal: Mit dieser Försteraxt wurden früher die Bäume markiert, die man fällen sollte. Lydia Lippuner / Limmattaler Zeitung

Der gelb gestreifte Regenschirm in Peter Riesers Hand bleibt trotz Regen während des ganzen Spaziergangs geschlossen. Dafür schützen ein Filzhut und eine warme Regenjacke den seit drei Monaten pensionierten Förster von Ober- und Unterengstringen vor dem kalten Nieselregen. «So sollte ein Wald aussehen. Das ist der Traum eines Försters», sagt er und zeigt in den Wald hinter der Badi zwischen den Hölzern. Dort wechseln sich kerzengerade Tannen mit Baumstümpfen und gestutzten Haselsträuchern ab. Die Sträucher liess Rieser letztes Jahr noch als eine seiner letzten Tätigkeiten im Amt als Förster der Gemeinden Unter- und Oberengstringen zurechtschneiden. Die alten Baumstümpfe sind noch Überbleibsel des Lotharsturms vom Dezember 1999.

«Eine Gruppe von UBS-Mitarbeitenden stutzte diese Sträucher auf Bauchhöhe», so Rieser. Die Bankangestellten machen jeweils ein bis zwei Tage im Jahr ein Volontariat in einer anderen Branche. Von ihnen erhielt der Förster in den vergangenen Jahren immer wieder Hilfe. «Es ging dabei vor allem darum, dass sie sofort arbeiten konnten und nicht gross instruiert werden mussten», sagt Rieser. Einige Schritte weiter bleibt er stehen und zeigt auf eine Pflanze am Boden. Es ist ein immergrüner Schneeball. Rieser geht einen Schritt in den Wald und zieht die invasive Pflanzensorte, die sich aus Privatgärten in den Wald versamt, aus dem Boden. Diese Arbeit führten öfters auch UBS-Angestellte aus. «Es wäre finanziell gar nicht möglich gewesen, Leute anzustellen, die all diese Neophyten ausreissen», sagt Förster Rieser. Doch mit seiner Taktik hatte er Erfolg. Manche Neophyten seien ganz aus dem Engstringer Wald verschwunden, sagt er.

Rieser machte eine bittere Eintrittsprüfung

Rieser geht weiter, er kennt dieses Waldstück wie seine Westentasche. Von seinen rund 50 Jahren im Beruf war er 35 Jahre in Ober- und Unterengstringen als Förster tätig. Begonnen hat er als 16-Jähriger mit einer Lehre in Regensdorf. Rieser bleibt an einem Baumstamm stehen, in dessen Wurzel ein Aronstab wächst. «Mein Oberstift gab mir im ersten Lehrjahr diese Pflanze zum Essen. Sie schmeckte bitter und brannte in meinem Mund», sagt er. Der Witzbold habe nur gelacht, als Rieser die Mutprobe annahm und danach mit einem brennenden Mund warten musste, bis die Znünipause kam. «Das würde ich nie mehr machen», sagt er und lacht. Nach dieser inoffiziellen Eintrittsprüfung habe er seine Finger vom Aronstab gelassen. Der Beruf fesselte ihn jedoch über all die Jahre hinweg. «Ich kann mir für mich keinen anderen Beruf vorstellen, der meiner Körpergrösse besser entgegenkommt als dieser», sagt der grossgewachsene Mann. Müsste er sich entscheiden, würde sofort nochmals Förster werden.

Rieser biegt zum Vitaparcours ab und geht über den unebenen Waldboden. Hier sprinten täglich Leute über die Wurzeln und erholen sich von ihrem Büroalltag. Während der Pandemie seien noch mehr Leute da gewesen. Das habe immer wieder zu Reibereien geführt. Der Förster spürte die Dünnhäutigkeit der Leute, die sich kaum ausweichen wollten und gegenseitig nervten. Manchmal wurde es sogar ihm zu bunt: «Die Leute können gerne in den Wald kommen, doch sie sollten sich auch entsprechend aufführen.»

Was heisst das für Hündeler?

Dass sie den Hundekot zusammennehmen und danach nicht mit dem Sack in den Wald werfen, sondern ihn korrekt entsorgen.

Und für Reiter?

Auf der Strasse können sie gerne reiten, doch sie sollten nicht auf die Waldwege abbiegen, sonst verletzen die Hufeisen die Wurzeln.

Was gilt für die Spaziergänger?

Sie sollten die Warnsignale, wie beispielsweise das Dreieck vor dem Holzschlag, beachten und respektieren.

Rieser führt zu einem Holzschlag vor Ort. Er kennt die Arbeiter in der Waldlichtung mit Namen. Sie fällen Eschen, die von einem Pilz befallen wurden, der dazu führt, dass die Krone und die Wurzeln verdorren. Folglich stürzen die Bäume beim kleinsten Windstoss um und bringen Passanten in Gefahr. Deshalb müssen sie sicherheitshalber gefällt werden. «Oft werden auch gesunde Bäume gefällt, da sie nicht alleine stehen können, wenn die Kranken weg sind», sagt Rieser.

Rekordhalter ist eine Eiche mit einem Umfang von sechs Metern

Noch einmal führt der Förster vom Weg ab in den Wald hinein. Nach einigen Schritten bleibt er stehen. «Das ist der dickste Baum Oberengstringens», sagt er. Sechs Meter sei der Umfang des Hünen. Doch auch dieser wird bald der Motorsäge zum Opfer fallen, denn die Eiche sei vom heimtückischen Pilz namens Spindeliger Rübling befallen, der die Wurzeln angreife. Um den Wald vor der Ausbreitung solcher Schädlinge zu beschützen, gebe es nur ein Mittel: Baumfällen. Denn Pestizide dürfen im Wald nicht eingesetzt werden.

Das betrifft nicht nur Pilze, sondern auch andere Schädlinge wie Borkenkäfer. «Wir sind in Engstringen noch mit einem hellblauen Auge davongekommen», sagt Rieser. Weil der Wald vor Stürmen, die die Borkenkäferverbreitung begünstigen, verschont geblieben sei und man bei Borkenkäferbefall rasch reagiert habe, hätten sich die Schädlinge gar nicht erst weit ausgebreitet.

Rieser geht weiter und kommt an einer Feuerstelle vorbei. Hier hat die Pfadi einen Platz erhalten. «Sie dürfen gerne da sein. Die einzige Bedingung ist, dass sie den Abfall mitnehmen.» Er hebt eine Plastikflasche und einen Ball auf, die in der Nähe liegen blieben. Es ist ein Handball. Er entlockt Rieser, der jahrelange Handball spielte und Junioren trainierte, ein Lächeln. Er gibt sich versöhnlich, es sei ihm wichtig, dass Jugendliche in den Wald kommen und so die Natur kennen lernen. Damit diese auch für kommende Generationen erhalten bleibt, setzte er sogenannte Klimabäume. Das sind Bäume wie Douglasien, die besonders resistent gegen Trockenperioden sind. «Ich setzte bereits in den 1970er-Jahren solche Bäume», sagt er.

Früher wurden Rottannen gesetzt, heute vermehrt klimaresistente Bäume

Rieser erlebte in den letzten Jahren verschiedene Trends in der Forstwirtschaft. Als er als Förster zu arbeiten begann, wurden vielerorts Rottannen gepflanzt, diese fielen aber häufig den Borkenkäfern zum Opfer. Da sie nur oberflächliche Wurzeln machen, waren sie zudem anfällig, durch Dürreperioden geschwächt zu werden. Später war der Mischwald im Trend. Nun wird vermehrt darauf geachtet, dass die Bäume auch klimaresistent sind.

Als Rieser sich auf den Weg zurück zum Auto macht, kommt ihm sein Nachfolger Thomas Hubli entgegen. Er hat seit Riesers Pension im Januar 2021 den Ober- und Unterengstringer Wald unter seine Fittiche genommen. Hubli kennt Rieser seit vielen Jahren, da Hubli auch den angrenzenden Regensdorfer Wald betreut. Er schätzt die offene und hilfsbereite Art seines Berufskollegen. «Ich konnte ihn immer anrufen, wenn ich eine Frage hatte», sagt Hubli. Ursprünglich habe er den Ober- und Unterengstringer Wald nicht unbedingt in sein Revier aufnehmen wollen, doch seine Meinung änderte sich, als er vor Ort war. «Der Wald ist in einem guten Zustand und er hat einen schönen Baumbestand. So macht das Arbeiten als Förster Spass und ist reizvoll», sagt er.

Rieser wird die künftige Entwicklung der Neophyten, Jungtannen und klimaresistenten Douglasien nur noch auf seinem Spaziergang mit dem Hund beobachten. Sobald es möglich ist, möchte Rieser seine Spaziergänge im Norden Schwedens fortsetzen. «Es ist schon lange mein Wunsch, einmal einen Winter dort zu verbringen», sagt er.