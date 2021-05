Oberengstringen Warum dieses Geschäftspaar Schweizer Desinfektionsmittel verkauft Hans-Peter Erismann vertreibt Schweizer Desinfektionsmittel. Das Produkt des Oberengstringers und seiner Geschäftspartnerin Irene Jeisy ist harter Konkurrenz ausgesetzt. Lydia Lippuner 04.05.2021, 15.59 Uhr

Eine begehrte Flüssigkeit: Hans-Peter Erismann und seine Geschäftspartnerin Irene Jeisy möchten mit einem Schweizer Desinfektionsmittel durchstarten. Alex Spichale

Die Menschheit verwendet so viel Desinfektionsmittel wie noch nie. Und den 5. Mai hat die Weltgesundheitsorganisation WHO 2009 zum Tag der Handhygiene ausgerufen. Viele erklären sich zu Desinfektionsmittel-Experten. Einige schwören auf parfümierte Varianten, andere auf Mittel ohne Zusatzstoffe. Vor einem Jahr sah es aber noch ganz anders aus, da war der Bedarf für die Flüssigkeit so gross, dass Schnäpse in Desinfektionsmittel umgewandelt wurden.