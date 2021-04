Oberengstringen Rochaden im Zentrum: Die Migros baut aus und ein neues Café öffnet seine Tore In der Ladengasse im Zentrum Oberengstringen stehen innerhalb des nächsten Jahres mehrere Umzüge an. Ein neues italienisches Café mit Take-away-Angebot und abendlichem Barbetrieb soll zum Herzen des Zentrums werden. Florian Schmitz 19.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seitenwechsel bei der Gastronomie: Das Restaurant La Candida wird Ende Juni ausziehen. Dafür entsteht im Lokal, wo das Schmuckgeschäft ansässig ist, das neue Café Bella Strega. Florian Schmitz Das künftige Café wird in der Ladengasse an die Post angrenzen. In die Räume des bestehenden Restaurants zieht die Amavita-Apotheke, die sich aktuell neben der Migros befindet. Florian Schmitz Die Apotheke macht Platz für einen Ausbau der Migros-Filiale. Die leere Verkaufsfläche (rechts) wird zweigeteilt: Hier ziehen ein noch unbekannter Mieter sowie das Schmuckgeschäft, das aktuell noch bei der Bushaltestelle ist, ein. Florian Schmitz Auch von aussen soll das Zentrum attraktiver werden. Dafür hat die Zentrum Oberengstringen AG unter anderem ein neues Logo in Auftrag gegeben. Florian Schmitz Das künftige Café Bella Strega soll weiterhin mit einer Gartenwirtschaft den Dorfplatz erschliessen. Florian Schmitz Weil das Café in die Ladenfläche direkt bei der Bushaltestelle zieht, können Pendler künftig einfacher und schneller bedient werden. Florian Schmitz

Dass die Migros ihre Verkaufsfläche im Zentrum Oberengstringen vergrössern will, steht schon länger zur Diskussion. «Wir sind jetzt am Punkt, an dem wir mit der vorliegenden Lösung sehr zufrieden sind», sagt Jean-Fritz Weber (SVP), Verwaltungsratspräsident der Zentrum Oberengstringen AG. Die anstehende Migros-Expansion bringt gleich mehrere Rochaden im Zentrum mit sich und wird bis nächsten Frühling zu gewichtigen Veränderungen führen. Leerflächen sollen dann wieder der Vergangenheit angehören.

Doch der Reihe nach: Damit die Migros mehr Platz erhält, wird die Amavita-Apotheke in die Räume des Restaurants La Candida ziehen. Dieses wird das Zentrum ganz verlassen. Die seit einem Jahr für die Ausstellung zur künftigen Dorfplatzgestaltung genutzte Ladenfläche, in der früher das Schuhhaus Tiefenbacher eingemietet war, wird künftig unterteilt. In den einen Teil wird das Schmuckgeschäft ziehen, das zurzeit noch am Eingang bei der Bushaltestelle ansässig ist. Auch für den anderen Teil hat die Zentrum Oberengstringen AG einen Interessenten, aber die Verträge sind noch nicht unter Dach und Fach.

Kulinarisches Angebot soll flexibler werden

Obwohl der Vertrag mit dem Restaurant gekündigt wurde, soll Gastronomie künftig im Zentrum eine grössere Rolle spielen als bisher. Direkt neben dem Schmuckgeschäft steht eine kleine Ladenfläche leer, seit die Post ins Zentrum gezogen ist. Der Umzug des Schmuckgeschäfts ermöglicht, die beiden Flächen künftig zusammen zu vermieten. Hier soll bis zum Herbst das neue Café Bella Strega mit Take-away-Angebot und Barbetrieb am Abend entstehen: «Das Café wird zur Seele des Zentrums», sagt André Bender (SVP), der als Gemeindepräsident von Amtes wegen im Verwaltungsrats Einsitz nimmt.

Nur der Start: Das Dorfzentrum wird sich stark verändern In den kommenden Jahren stehen im Zentrum von Oberengstringen viele grössere Aufwertungen an, welche das Dorf auf Jahrzehnte prägen werden. Im kommenden Jahr wird das Gemeindehaus am Dorfplatz umfassend saniert und das Zentrumsgebäude an das Fernwärmenetz der Limeco angeschlossen. Ab 2023 soll die seit langem geplante Umgestaltung des gesamten Dorfplatzes in Angriff genommen werden. Mögliche Ideen wurden bereits in einer Ausstellung im Zentrum präsentiert. Ab etwa 2026 wird die grosse Kreuzung im Dorfzentrum umfassend umgestaltet und soll der Gemeinde wieder mehr Dorfcharakter verleihen. (flo)

Damit das Gastronomieangebot zum Dreh- und Angelpunkt werden könne, sei neben dem Standort auch die zeitliche Flexibilität wichtig, erklärt Bender. Das vielseitige, italienische Gastronomiekonzept von Carmela Rossi, die in Schlieren bereits die Kantine der Walo Bertschinger AG führt, habe den Verwaltungsrat absolut überzeugt.

«Sie hat in Schlieren gezeigt, dass sie einen grossen Betrieb führen kann und wir spüren ihr Herzblut»,

sagt Bender. Dank langer Öffnungszeiten sollen Pendler sowohl frühmorgens ihren Kaffee bestellen wie auch abends zum gemütlichen Apéro einkehren können. Der künftige Standort ermöglicht es zudem, direkt vor der Bushaltestelle ein Take-away-Angebot einzurichten. Eine dazugehörige Gartenwirtschaft soll auch den angrenzenden Dorfplatz erschliessen.

Beim künftigen Gastroangebot will der Verwaltungsrat aus den Erfahrungen mit dem bestehenden Restaurant seine Lehren ziehen. Dieses sei eine Pizzeria unter vielen und habe umsatzmässig nie die Erwartungen erfüllen können. Während die allgemeine Restauration eher schleppend gelaufen sei, hätten vor allem der Pizzalieferdienst sowie der Verkauf von Kaffee und Gipfeli gut funktioniert. Das neue Lokal soll stärker aus der Masse hervorstechen und für mehr Identifikation sorgen. Gleichzeitig setzt das Angebot weniger auf klassische Restauration.

Nach Tiefenbacher-Auszug erfolgte generelle Auslegeordnung

Der Auszug des Schuhhauses sei mit ein Grund gewesen, im Verwaltungsrat der Zentrum Oberengstringen AG eine generelle Auslegeordnung für die künftige Entwicklung vorzunehmen, sagt Weber, der unabhängig von seinem Amt als VR-Präsident auch Liegenschaftenvorstand der Gemeinde ist. «Wir haben viel Zeit benötigt für alle strategischen und taktischen Überlegungen.»

Er ist überzeugt, dass die nun gefällten Entscheide zukunftsweisend sind. Damit auch weiterhin viele Menschen aus Oberengstringen und den umliegenden Dörfern das Zentrum frequentieren, weil sie vor Ort neben Einkaufsmöglichkeiten diverse weitere Angebote vorfinden. Das vergangene Jahr habe gezeigt, wie wichtig das Zentrum fürs Dorf sei, sagt Weber. Trotz Corona und zeitweise geschlossener Geschäfte sei der Gesamtumsatz 2020 zu seinem grossen Erstaunen sogar leicht angestiegen.

Das Gebäude soll von aussen einladender wirken

Die anstehenden Veränderungen beschränken sich nicht nur auf einzelne Verkaufsflächen im Zentrum. Auch die gesamte Signaletik soll erneuert werden. Neben neuen Schildern in der Ladengasse will der Verwaltungsrat das Zentrum auch von aussen sichtbarer und einladender erscheinen lassen. Er hat dafür ein neues Logo in Auftrag gegeben. Die Toiletten des bestehenden Restaurants sollen zudem zu öffentlichen WCs umgenutzt werden.

Der Zeitplan ist ambitioniert: Weil die Migros ab Januar 2022 den Ausbau starten will, sollen alle damit zusammenhängenden Veränderungen bis Ende November 2020 abgeschlossen sein, erklärt Weber. Bereits Ende Juni wird das bestehende Restaurant endgültig ausziehen. Bis Ende September soll das neue Café eröffnen.