Oberengstringen Rede an der Bundesfeier: Auf Jacqueline Badran folgt Natalie Rickli Die Oberengstringer Ortsparteien wechseln sich mit der Organisation der Rednerin oder des Redners an der Bundesfeier ab. Dieses Jahr ist die SVP an der Reihe. LiZ 01.04.2022, 17.39 Uhr

Regierungsrätin Natalie Rickli (SVP) wird vor den Oberengstringerinnen und Oberengstringern sprechen. Anthony Anex / Keystone

Es ist Tradition in Oberengstringen, dass die Ortsparteien zusammen die Bundesfeier am 31. Juli bei der Badi Zwischen den Hölzern organisieren und dass im Turnus jeweils eine Ortspartei die Rednerin oder den Redner stellen darf. Dieses Jahr ist die SVP an der Reihe. Sie hat nun bekanntgegeben, dass Regierungsrätin Natalie Rickli (SVP) an der diesjährigen Bundesfeier die Rede halten wird. Damit wird in Oberengstringen einmal mehr eine bekannte Politikerin am Rednerpult stehen. Letztes Jahr zum Beispiel beehrte SP-National­rätin Jacqueline Badran die Oberengstringerinnen und Oberengstringer. (liz)